ΔΕΘ 2025: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη μεσαία τάξη και η στρατηγική για την επόμενη ημέρα της οικονομίας
Το πακέτο για τους πολίτες που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός περιλαμβάνει μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ – Τα μηνύματά του προς την Ευρώπη και την Τουρκία
Εβδομάδα ΔΕΘ, με φοροελαφρύνσεις και με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των χαμηλότερων εισοδημάτων και της οικογένειας ξεκινά από αύριο, Δευτέρα 1/9, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου σκοπεύει μέσα στα 24ωρα που απομένουν μέχρι την ομιλία του πρωθυπουργού, το προσεχές Σάββατο στη ΔΕΘ, να έχει δώσει οριστική μορφή στο περιεχόμενο των εξαγγελιών.
Το πλάνο έχει περιγραφεί εδώ και καιρό, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να εξηγεί ότι για το πακέτο μέτρων θα αξιοποιηθεί δημοσιονομικός χώρος περίπου 1,5 δισ. ευρώ, που συγκροτήθηκε όχι από την υπερφορολόγηση, αλλά από την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Στο ίδιο πλάνο εντάσσονται αποφάσεις που δίνουν φορολογικές ανάσες ιδίως στη μεσαία τάξη και στην οικογένεια, τη μονογονεϊκή, αυτή με ένα- δύο παιδιά και την πολύτεκνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ανεβαίνει για έβδομη φορά ως πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, επιδιώκει ωστόσο με την ομιλία του και την συνέντευξη Τύπου το προσεχές Σαββατοκύριακο να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται από διάφορα και διαφορετικά κοινά και αφορούν στον «δρόμο» αναβάθμισης του βιοτικού τους επιπέδου με ορίζοντα που υπερβαίνει το τέλος της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Θέλει να κάνει ειδική αναφορά στα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες καθώς και στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, είτε σε αυτές που ξεκίνησαν και πρέπει να συνεχιστούν με ταχύτερο ρυθμό, είτε σε αυτές που δρομολογούνται βάσει πάντα των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.
Οι εξαγγελίες έρχονται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό περιβάλλον όπου η κυβέρνηση επιχειρεί να πιάσει εκ νέου το νήμα με ευρύτερα κοινά, επιλέγοντας εκ των πραγμάτων στοχευμένες παρεμβάσεις με αφετηρία τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης απέκτησε μια καλή εικόνα των αιτημάτων με την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Ακολούθησε ανάλυση των δεδομένων, ενώ στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής ζήτησε από τους υπουργούς του να επικαιροποιήσουν τις προτεραιότητες και να «συμβουλευτούν» τα χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και της Παιδείας, της Υγείας και της κοινωνικής πολιτικής που θα αποτελέσουν τη βάση της πολιτικής αντιπαράθεσης που θα εξελιχθεί μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης με φόντο τη ΔΕΘ και τις δημοσκοπήσεις που θα κρίνουν το «αποτύπωμα». Γι’ αυτό και στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να εμφανίσουν ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για την επόμενη μέρα και ταυτόχρονα να υπεραμυνθούν των επιλογών τους μέσα στα έξι χρόνια.
