Ο Γκλεν Πάουελ ξεκαθαρίζει γιατί δεν θέλει να υποδυθεί τον νέο Τζέιμς Μποντ

Γκλεν Πάουελ Τζέιμς Μποντ

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το καστ για την επερχόμενη ταινία, που θα σκηνοθετήσει ο Ντενίς Βιλνέβ με σεναριογράφο τον Στίβεν Νάιτ

Αρνητικά απάντησε ο Γκλεν Πάουελ στο ενδεχόμενο να υποδυθεί τον νέο Τζέιμς Μποντ, εξηγώντας σε συνέντευξη του τον λόγο.

Μιλώντας στο «Hollywood Reporter» σε νέο αφιέρωμα για την επερχόμενη κωμική αθλητική σειρά του «Chad Powers», ο ηθοποιός απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον κινηματογραφικό ρόλο του 007. «Είμαι από το Τέξας. Ένας από το Τέξας δεν πρέπει να παίξει τον Τζέιμς Μποντ», δήλωσε και πρόσθεσε: «Με την οικογένειά μου κάνουμε πλάκα ότι μπορώ να παίξω τον Τζίμι Μποντ, αλλά δεν θα έπρεπε να παίξω τον Τζέιμς Μποντ».

Ο εμβληματικός πράκτορας της MI6, που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τα κατασκοπευτικά μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ της δεκαετίας του ’50 και του ’60, έχει ενσαρκωθεί μέχρι σήμερα μόνο από Άγγλους και Ιρλανδούς ηθοποιούς, με πιο πρόσφατο τον Ντάνιελ Κρεγκ. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί καστ για την επερχόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ από την Amazon MGM Studios, που θα σκηνοθετήσει ο Ντενίς Βιλνέβ με σεναριογράφο τον Στίβεν Νάιτ.

Ο Πάουελ, που έχει καθιερωθεί ως πρωταγωνιστής χάρη στις πρόσφατες επιτυχίες «Anyone But You», «Twisters» και «Hit Man», συνεχίζει την πορεία του με τη νέα διασκευή του Στίβεν Κινγκ «The Running Man» από τον Έντγκαρ Ράιτ, η οποία θα βγει στις αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, remake της ομώνυμης ταινίας δράσης του 1987 με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Παράλληλα, η σειρά «Chad Powers», την οποία δημιούργησε μαζί με τον Μάικλ Γουόλντρον και βασίζεται σε χαρακτήρα του παραγωγού Έλι Μάνινγκ, θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις 30 Σεπτεμβρίου.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να δοκιμάσει να σκηνοθετήσει, απάντησε ότι είναι «κάτι που θα λάτρευα να κάνω», προσθέτοντας: «Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σαν να βρίσκομαι στη σχολή κινηματογράφου. Έχω την ευκαιρία να δουλεύω με τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, τον Λι Άιζακ Τσουνγκ, τον Τζέι Τζέι Έιμπραμς και τον Έντγκαρ Ράιτ. Δουλεύω με τους ήρωές μου».

Όσο για το ποιος μπορεί να αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007, οι εικασίες συνεχίζονται, καθώς οι θαυμαστές περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση. Ο Τάρον Έγκερτον, όπως και ο Πάουελ, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο, ενώ ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον απέφυγε έξυπνα την ερώτηση τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Χένρι Γκόλντινγκ, μιλώντας τον Ιούνιο, χαρακτήρισε τον Τζέιμς Μποντ «τον εφιάλτη κάθε ηθοποιού». Ο Τομ Χόλαντ παραδέχτηκε, ότι ο ρόλος αποτελεί «την κορυφή της καριέρας στη βιομηχανία μας» για «κάθε νέο Βρετανό ηθοποιό».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

