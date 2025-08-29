Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του λίγες μέρες μετά τον θάνατό του
Λάμπρος Κωνσταντάρας Δημήτρης Κωνσταντάρας

Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών

Μια ανάμνηση με τον πατέρα του μοιράστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο παρουσιαστής ανάρτησε την Παρασκευή 29 Αυγούστου μια φωτογραφία από το οικογενειακό άλμπουμ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία ο ίδιος, μωρό ακόμη, βρίσκεται μέσα σε μια τσάντα, την οποία κρατά ο πατέρας του. Στη λεζάντα που τη συνόδευε έγραψε: «Περνάγαμε ωραία», αποτυπώνοντας έτσι, τη νοσταλγία του για τον πατέρα του.

