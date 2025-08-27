Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του - «Ήταν όλοι εκεί για σένα»
GALA
Λάμπρος Κωνσταντάρας Δημήτρης Κωνσταντάρας Κηδεία

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του - «Ήταν όλοι εκεί για σένα»

Συγγενείς και φίλοι έσπευσαν το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να του πουν το τελευταίο αντίο

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του - «Ήταν όλοι εκεί για σένα»
Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου. Ο δημοσιογράφος τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του έδωσαν το παρών στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να του πουν το τελευταίο αντίο. Εκεί βρίσκονταν φυσικά, τα παιδιά του, Λάμπρος και Παυλίνα, καθώς και η σύζυγός του, Βίκυ.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του, ο γιος του κι επίσης, δημοσιογράφος, Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του ίδιου στην κηδεία, να κρατάει το χέρι της μητέρας του, ενώ δίπλα τους βρίσκεται η αδερφή του. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του έγραψε: «Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί».

Δείτε τη δημοσίευση



Ειδήσεις σήμερα:

Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά

Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης

Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης