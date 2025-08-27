Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του - «Ήταν όλοι εκεί για σένα»
Συγγενείς και φίλοι έσπευσαν το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να του πουν το τελευταίο αντίο
Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου. Ο δημοσιογράφος τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του έδωσαν το παρών στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να του πουν το τελευταίο αντίο. Εκεί βρίσκονταν φυσικά, τα παιδιά του, Λάμπρος και Παυλίνα, καθώς και η σύζυγός του, Βίκυ.
Λίγες ώρες μετά την κηδεία του, ο γιος του κι επίσης, δημοσιογράφος, Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του.
Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του ίδιου στην κηδεία, να κρατάει το χέρι της μητέρας του, ενώ δίπλα τους βρίσκεται η αδερφή του. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του έγραψε: «Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί».
