Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η άγνωστη ιστορία που έμαθε ο γιος του, Λάμπρος μετά τον θάνατό του
Σήμερα, 21 χρόνια μετά έμαθα αυτό, έγραψε ο δημοσιογράφος αναρτώντας ένα μήνυμα που έλαβε στα social media
Μια άγνωστη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, που χρονολογείται 21 χρόνια πίσω, αποκαλύφθηκε στον Λάμπρο Κωνσταντάρα λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου σε ηλικία 79 ετών.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο παρουσιαστής δημοσίευσε στο Instagram ένα μήνυμα που έλαβε στα social media και αναφερόταν στην περίοδο της στρατιωτικής του θητείας.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σημείωσε αρχικά, ότι όταν ο πατέρας του πήγε στρατό, παρά το γεγονός ότι είχε έναν ισχυρό πατέρα, τον αείμνηστο ηθοποιό, που θα μπορούσε να διευκολύνει τη θητεία του, δεν το επέλεξε για λόγους αρχής. Όταν αργότερα ήρθε η σειρά του Λάμπρου Κωνσταντάρα να υπηρετήσει, ο πατέρας του πλέον είχε τη δύναμη να τον βοηθήσει, ωστόσο δεν παρενέβη.
Όπως έγραψε πάνω σε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, που απεικονίζει τον πατέρα του φαντάρο μαζί με τον αξέχαστο ηθοποιό: «Όταν ο πατέρας μου πήγε στρατό, είχε έναν ισχυρό πατέρα που θα μπορούσε να… διευκολύνει τη θητεία του. Αλλά για λόγους αρχής, δεν το έκανε. Όταν ήρθε η ώρα να κάνω τη θητεία μου εγώ, και πλέον ήταν αυτός ο ισχυρός, μαντέψτε τι έκανε…».
Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας κοινοποίησε το μήνυμα που δέχτηκε πρόσφατα από έναν πρώην
προϊστάμενο των μεταθέσεων των ναυτοδιόπων στο ΓΠΝ, ο οποίος του γνωστοποίησε μια ιστορία από την περίοδο που ο δημοσιογράφος παρουσιάστηκε να υπηρετήσει στο Ναυτικό.
Όπως έγραψε, όλοι περίμεναν να πάρει κάποια καλή μετάθεση λόγω του ονόματός του και του πατέρα του, τότε βουλευτή, Δημήτρη Κωνσταντάρα, δεν έγινε όμως καμία παρέμβαση. Το ίδιο πρόσωπο περιέγραψε ότι μετέθεσε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα κατά πρωτοβουλία σε συγγενική θέση, όταν διέκρινε κάποιες ικανότητές του. Μετά από χρόνια συνάντησε τον πατέρα του δημοσιογράφου, λέγοντάς του όσα είχαν συμβεί, με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα να τον ευχαριστεί για την κίνησή του.
«Σήμερα, 21 χρόνια μετά, έμαθα αυτό… (το είχα υποψιαστεί βέβαια)» σημείωσε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και στη συνέχεια παρέθεσε το μήνυμα που δέχτηκε: «Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν προϊστάμενος των μεταθέσεων των ναυτοδιόπων στο ΓΠΝ, παρουσιάστηκε για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία ο ναύτης Λάμπρος Κωνσταντάρας, εγγονός του θρυλικού ομώνυμου ηθοποιού και γιος του δημοσιογράφου και τότε βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντάρα. Συνηθισμένος με την κλασσική πρακτική, περίμενα το τηλέφωνο του βουλευτή πατέρα ή έστω κάποιου εκ μέρους, για την "καλή" μετάθεση του παιδιού. Ένα τέτοιο τηλεφώνημα δεν ήρθε ποτέ, πράγμα που με εντυπωσίασε θετικά. Από την πλευρά μου, χωρίς την παραμικρή πίεση, αφού μελέτησα το βιογραφικό του Λάμπρου, διαπίστωσα ικανότητές του, τον μετέθεσα σε μια συγγενική θέση. Μετά από πολλά χρόνια συνάντησα τον Δημήτρη Κωνσταντάρα στην περιοχή της Ομονοίας. Συζητήσαμε και του ανέφερα την τότε περίπτωση του γιου του. Με ευχαρίστησε από καρδιάς, ένας απλός πατέρας και όχι ένας πασίγνωστος δημοσιογράφος και βουλευτής κόμματος εξουσίας. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η γλυκύτητα και η ευγένεια του ανθρώπου. Καλό ταξίδι Δημήτρη Κωνσταντάρα».
