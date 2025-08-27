Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Α' Νεκροταφείο - «Μαχητής, αξιοπρεπής και πρωτοπόρος»
Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του δημοσιογράφου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα τελέστηκε στις 12:00 το μεσημέρι και η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου.
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών και στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών βρέθηκαν σήμερα για να τον αποχαιρετήσουν η σύζυγός του Βίκυ και τα παιδιά του Λάμπρος και Παυλίνα. Το «παρών» από τον καλλιτεχνικό χώρο έδωσαν ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Κώστας Πρέκας, ο Αντώνης Πρέκας, η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Στέλιος Μακρίδης, η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Λόλα Νταϊφά και η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα. Από την πολιτική παρευρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Στέλιος Πέτσας, ο Ευάγγελος Αντώναρος και η Ελενα Ακρίτα.
Στεφάνι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων προς τιμήν του Δημήτρη Κωνσταντάρα έστειλε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Μαχητής, σεμνός, αξιοπρεπής και πρωτοπόρος» ήταν τα λόγια του Αντώνη Πρέκα για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα:
H Λόλα Νταϊφά και o Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησαν επίσης τον Δημήτρη Κωνσταντάρα
Η οικογένεια του εκλιπόντος είχε προτείνει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών)-Eurobank–IBAN GR4202602150000400100392909.
Δείτε φωτογραφίες:
Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ως καλλιτεχνικός συντάκτης. Στη συνέχεια εργάστηκε στην «ΕΞΠΡΕΣ», στη «ΒΡΑΔΥΝΗ», στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στη «ΧΩΡΑ», στην «TRAFFIC»,τον «New Channel» ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Επίσης ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL» ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα καθώς εκτός από τη δημοσιογραφία, έγραψε βιβλία, συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε σενάρια για ντοκιμαντέρ ενώ γνωστή είναι και η πολιτική του διαδρομή. Ως άνθρωπος και συνεργάτης ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την ευπρέπεια της συμπεριφοράς του. Ενθαρρυντικός και βοηθητικός στους νέους συναδέλφους, ευθύς κι ειλικρινής με όλους αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επαγγελματικά.
