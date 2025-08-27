Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Α' Νεκροταφείο - «Μαχητής, αξιοπρεπής και πρωτοπόρος»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1969 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ως καλλιτεχνικός συντάκτης. Στη συνέχεια εργάστηκε στην «ΕΞΠΡΕΣ», στη «ΒΡΑΔΥΝΗ», στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ως προϊστάμενος διεθνών θεμάτων, το περιοδικό «4ΤΡΟΧΟΙ», στη «ΧΩΡΑ», στην «TRAFFIC»,τον «New Channel» ενώ διετέλεσε προϊστάμενος των αθλητικών τμημάτων της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2 αλλά και αρχισυντάκτης και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου. Επίσης ήταν διευθυντής αθλητικής διεύθυνσης στο «MEGA CHANNEL» ενώ είχε συνεργαστεί με πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα καθώς εκτός από τη δημοσιογραφία, έγραψε βιβλία, συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε σενάρια για ντοκιμαντέρ ενώ γνωστή είναι και η πολιτική του διαδρομή. Ως άνθρωπος και συνεργάτης ξεχώριζε για το ήθος, την ευγένεια και την ευπρέπεια της συμπεριφοράς του. Ενθαρρυντικός και βοηθητικός στους νέους συναδέλφους, ευθύς κι ειλικρινής με όλους αφήνει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκε επαγγελματικά.