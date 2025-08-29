Ορλάντο Μπλουμ για την εξαντλητική δίαιτα που ακολούθησε για την ταινία «The Cut»: «Ήμουν σε μια παράνοια»
Ορλάντο Μπλουμ για την εξαντλητική δίαιτα που ακολούθησε για την ταινία «The Cut»: «Ήμουν σε μια παράνοια»
Δεν ένιωθα καμία ενέργεια, καμία εγκεφαλική δύναμη, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για την εξαντλητική προετοιμασία του ενόψει της νέας του ταινίας «The Cut», μίλησε ο Ορλάντο Μπλουμ αποκαλύπτοντας πως η δραστική απώλεια 24 κιλών τον οδήγησε σε «παράνοια» και ψυχική εξάντληση. Ο 48χρονος ηθοποιός περιέγραψε στο «This Morning» ότι τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τα γυρίσματα τρεφόταν αποκλειστικά με τόνο και αγγούρι, ακολουθώντας το πρόγραμμα διατροφής του διατροφολόγου που έχει συνεργαστεί και με τον Κρίστιαν Μπέιλ.
Όπως εξήγησε, η καθημερινότητά του περιορίστηκε σε απόλυτη πείνα, κούραση και εκνευρισμό, με αποτέλεσμα να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο της σκέψης του και να κατακλύζεται από αρνητικές εμμονές. «Ήμουν απλώς εξαντλημένος. Δεν ένιωθα καμία ενέργεια, καμία εγκεφαλική δύναμη. Απλώς πεινούσα, και ψυχικά και σωματικά. Ήταν απαίσιο να βρίσκεσαι κοντά μου. Ένιωθα ότι ήμουν σε μια παράνοια, είχα ενοχλητικές σκέψεις», εξήγησε.
Ο ίδιος ομολογεί ότι έφτασε στο σημείο να καταρρέει ανάμεσα στις σκηνές, ενώ παραδέχτηκε πως δεν θα συνιστούσε ποτέ σε κανέναν μια τόσο ακραία δίαιτα. «Υποτίθεται ότι πρέπει να τρώμε, να κοιμόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Οι αθλητές χάνουν βάρος σε τακτική βάση, αλλά οι ηθοποιοί το φτάνουν στα άκρα», είπε χαρακτηριστικά.
Στην ταινία, που θα κυκλοφορήσει στις 5 Σεπτεμβρίου σε σκηνοθεσία Σον Έλις, ο Ορλάντο Μπλουμ υποδύεται έναν πρώην πυγμάχο που επιστρέφει ριψοκίνδυνα στο ρινγκ. Πρόκειται για έναν ρόλο, για τον οποίο χρειάστηκε να χάσει τα περισσότερα κιλά που έχει χάσει ποτέ στη ζωή του.
Στο παρελθόν, είχε παραδεχρεί ότι η τότε αρραβωνιαστικιά του, Κέιτι Πέρι, είχε τρομάξει από την ακραία σωματική του αλλαγή. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούλιο, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης.
Orlando Bloom details ‘horrible’ side effects of rapid 52-pound weight loss he thought would kill him https://t.co/RlrbxTHO9f pic.twitter.com/nItljjOMA2— Page Six (@PageSix) August 28, 2025
