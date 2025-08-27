Κέιτι Πέρι: Ξανά στα δικαστήρια για την έπαυλη αξίας 15 εκατ. δολαρίων που απέκτησε με τον Ορλάντο Μπλουμ
Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη με τον 85χρονο επιχειρηματία από τον οποίο αγόρασε το πρώην ζευγάρι το ακίνητο - Επιχείρησε να ακυρώσει το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει
Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη της Κέιτι Πέρι με τον 85χρονο επιχειρηματία Καρλ Γουέσκοτ από τον οποίο είχε αγοράσει με τον Ορλάντο Μπλουμ πολυτελή κατοικία αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια. Ο άντρας επιχείρησε πριν από μερικά χρόνια να ακυρώσει το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει για την αγορά του ακινήτου.
Η Πέρι εμφανίστηκε την Τρίτη 26 Αυγούστου μέσω Zoom στο δικαστήριο του Λος Άντζελες, προκειμένου να καταθέσει στη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη που αφορά στην αγορά του σπιτιού το 2020 και τόνισε πως αυτό που επιδιώκει από τη διαδικασία είναι «δικαιοσύνη».
Το πρώην ζευγάρι αγόρασε το ακίνητο στο Μοντεσίτο από τον επιχειρηματία Καρλ Γουέσκοτ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας. Ο Γουέσκοτ, ιδρυτής της εταιρείας 1-800-Flowers, είχε διαγνωστεί το 2015 με τη νευροεκφυλιστική νόσο Χάντινγκτον και το 2020 ζήτησε την ακύρωση του συμβολαίου υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν σε θέση να το υπογράψει.
Λίγους μήνες αργότερα, ο άντρας κατέθεσε αγωγή εναντίον του οικονομικού συμβούλου της Πέρι, Μπέρνι Γκούντβι. Μετά από πολυετή δικαστική διαδικασία, η Πέρι δικαιώθηκε σε προηγούμενη δίκη ως προς το ζήτημα της ευθύνης, και τον Μάιο του 2024 απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου στην Κομητεία Σάντα Μπάρμπαρα μέσω της εταιρείας DDoveB LLC.
Ο δικαστής είχε αποφανθεί τότε ότι «ο Γουέσκοτ δεν παρουσίασε καμία πειστική απόδειξη ότι στερούνταν της ικανότητας να συνάψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου». Επίσης, σημείωσε ότι υπήρχαν ισχυρά στοιχεία πως ο επιχειρηματίας γνώριζε τι υπέγραφε, καθώς «έδειχνε προσηλωμένος, διαυγής και λογικός». Η υπόθεση έχει πλέον διαχωριστεί σε επιμέρους σκέλη από το δικαστήριο.
Στην τρέχουσα φάση της δίκης, η Πέρι ζητά αποζημίωση άνω των πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα τρία αφορούν σε απώλειες από μισθώματα. Στην κατάθεσή της, ο δικηγόρος του Γουέσκοτ, Άντριου Τόμας, τη ρώτησε ποιο είναι το κίνητρό της. «Δικαιοσύνη», απάντησε εκείνη. Στην ερώτηση «και τα χρήματα;», η Πέρι ανταπάντησε: «Θα χάσω χρήματα αν δεν εξελιχθεί υπέρ μου». Παραδέχτηκε επίσης ότι έχει οικονομικό συμφέρον από την υπόθεση, εξηγώντας ότι αυτό αφορά σε «πιθανές απώλειες χρημάτων, δικηγορικές αμοιβές και χαμένα έσοδα από ενοίκια».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώην ζευγάρι είχε ξεκινήσει να εκμισθώνει την έπαυλη από τον Φεβρουάριο. Το ακίνητο περιλαμβάνει οκτώ υπνοδωμάτια, έντεκα μπάνια, πισίνα, τζακούζι, τζάκι, κουζίνα καθώς και ξενώνα τριών υπνοδωματίων με θέα στον ωκεανό.
Katy Perry Says She Wants 'Justice' in Legal Battle with Elderly Former Owner of Her $15 Million Santa Barbara Estate https://t.co/ZJLPWA4j2r— People (@people) August 27, 2025
Δεν έχει διευκρινιστεί αν η Πέρι και ο Μπλουμ εγκαταστάθηκαν ποτέ στο σπίτι μετά την απόκτηση της πλήρους κυριότητας τον Μάιο του 2024. Το ακίνητο είχε αγοραστεί αρχικά με σκοπό να αποτελέσει οικογενειακή κατοικία, έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους. Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε σε πάρτι μετά τις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο του 2016 και χώρισε τον Ιούνιο του 2025.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε πολιτικό αδιέξοδο οδεύει και πάλι η Γαλλία υπό το βλέμμα των αγορών - Σε περιπέτεια τα γαλλικά ομόλογα και οι μετοχές
