Ο Ορλάντο Μπλουμ ακολούθησε αυστηρή διατροφή για να χάσει βάρος για τις ανάγκες του νέου του ρόλου
Κατέληξα να τρώω μόνο τόνο και αγγούρι για τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, δήλωσε ο ηθοποιός
Για τις ανάγκες της νέας του ταινίας «The Cut», ο Ορλάντο Μπλουμ αναγκάστηκε να αλλάξει την εικόνα του, κάτι που τον οδήγησε σε δραστική απώλεια βάρους. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφέρθηκε στην εμπειρία του αυτή, εστιάζοντας στη διατροφή που ακολούθησε, η οποία στο τελικό της στάδιο περιλάμβανε μόνο δύο τροφές.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου στην εκπομπή «This Morning», συζητώντας με τους παρουσιαστές Ράιλαν Κλαρκ και Τζόζι Γκίμπσον για τον επερχόμενο ρόλο του στο φιλμ, η οποία εστιάζει στο πώς οι πυγμάχοι «κόβουν» τροφές προκειμένου να μπουν σε μικρότερες κατηγορίες βάρους.
Αρχικά, ο Ράιλαν επεσήμανε: «Η φυσική σου μεταμόρφωση ήταν απολύτως τρελή, αυτό που έπρεπε να κάνεις. Πώς το κατάφερες;» και τότε ο Ορλάντο απάντησε: «Δεν θα το συνιστούσα σε κανέναν στο σπίτι, δεν είναι κάτι που πρέπει να παίρνεις αψήφιστα. Είχα έναν εξαιρετικό διατροφολόγο. Μου τον συνέστησε ένας από τους συνεργάτες που είχε δουλέψει με τον Κρίστιαν Μπέιλ σε κάποιες δουλειές, οπότε έκανε έλεγχο των αιματολογικών μου και των άλλων εξετάσεων».
Περιγράφοντας το πρόγραμμα που ακολούθησε είπε: «Ουσιαστικά μου μείωσε από τα τρία γεύματα την ημέρα σε δύο, και τελικά σε ένα. Ξαφνικά όλα αυτά τα φαγητά αφαιρούνταν από εμένα και η σκόνη πρωτεΐνης ήταν το τελευταίο που αφαίρεσα. Έλεγα “όχι! Μην το πάρετε αυτό”. Και τελικά κατέληξα να τρώω μόνο τόνο και αγγούρι για τις τελευταίες τρεις εβδομάδες».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Για τα γυρίσματα της ταινίας σχολίασε: «Γυρίσαμε την ταινία με αντίστροφη χρονολογική σειρά λόγω του βάρους. Δεν είχα ενέργεια.Ήμουν πεινασμένος και εκνευρισμένος». Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τις ψυχολογικές συνέπειες που είχε αυτή η διαδικασία: «Ήταν παράνοιά. Είμαστε προγραμματισμένοι να τρώμε και να κοιμόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας».
Αργότερα, ο Ράιλαν θέλησε να μάθει περισσότερα για τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία, ο οποίος δεν έχει όνομα. «Με έναν τρόπο, χάνει την ταυτότητά του, γι’ αυτό και ο πυγμάχος λέγεται “Πυγμάχος”», απάντησε ο Ορλάντο.
Μιλώντας στο «People» για την απώλεια βάρους του, ο Ορλάντο είχε δηλώσει: «Είχα εβδομαδιαία επίβλεψη και οι αιματολογικές μου εξετάσεις παρακολουθούνταν από τον εξειδικευμένο διατροφολόγο, Φίλιπ Γκόλια, ο οποίος με βοήθησε να χάσω 13,5 κιλά σε περίπου τρεις μήνες».
Η σύνοψη του IMDb αναφέρει για την ταινία: «Ένας συνταξιούχος πυγμάχος επιστρέφει στο ρινγκ για μια τελευταία ευκαιρία για τον τίτλο, αλλά μόνο αν καταφέρει να μειώσει το βάρος του. Κλεισμένος σε ένα δωμάτιο στο Λας Βέγκας, ξεκινά ένα εντατικό και παράνομο πρόγραμμα μείωσης βάρους με έναν αδίστακτο προπονητή».
Η ταινία σκηνοθετείται από τον Σον Έλις. Ο Ορλάντο συμμετέχει με την ηθοποιό του «Outlander» Κάιτρίονα Μπαλφ και τον αστέρα του «The Batman» Τζον Τουρτούρο.
