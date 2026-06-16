«Δεν τον πίστευα, νόμιζα ότι είχε πιει»: Η αντίδραση της νύφης από την Ξάνθη όταν έμαθε ότι ο γαμπρός είχε κολλήσει στο ασανσέρ
ΕΛΛΑΔΑ
γάμος Νύφη Γαμπρός Ξάνθη

«Δεν τον πίστευα, νόμιζα ότι είχε πιει»: Η αντίδραση της νύφης από την Ξάνθη όταν έμαθε ότι ο γαμπρός είχε κολλήσει στο ασανσέρ

«Με περιμένε με την άμαξα και το άλογο», είπε με την σειρά του ο γαμπρός που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Δεν τον πίστευα, νόμιζα ότι είχε πιει»: Η αντίδραση της νύφης από την Ξάνθη όταν έμαθε ότι ο γαμπρός είχε κολλήσει στο ασανσέρ
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Για την απρόσμενη περιπέτεια που έζησε την ημέρα του γάμου του μίλησε ο γαμπρός από την Ξάνθη, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ του πατρικού του σπιτιού μαζί με πέντε φίλους του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η άφιξή του στην εκκλησία και η νύφη να τον... περιμένει λίγα μόλις μέτρα μακριά.

Το βίντεο με τον πυροσβέστη να φτάνει στο σημείο και να συμμετέχει στην επιχείρηση απεγκλωβισμού έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

«Δεν τον πίστευα»

Σήμερα, ο Δημήτρης και η Ηλέκτρα μίλησαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν λίγο πριν από το μυστήριο. Η νύφη αποκάλυψε πως αρχικά δεν πίστεψε την εξήγηση που άκουσε για την καθυστέρηση του γαμπρού.

«Ήμασταν έξι άτομα, αλλά το ασανσέρ έγραφε ότι χωρούσε οκτώ. Μπήκαμε λοιπόν οι έξι μέσα και, κατεβαίνοντας στο ισόγειο, το ασανσέρ κόλλησε και μείναμε εγκλωβισμένοι», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης.


«Κάλεσαν απ' έξω την Πυροσβεστική. Εγώ δεν είχα σήμα στο κινητό μου. Να είναι καλά οι άνθρωποι που ήρθαν αμέσως. Η νύφη περίμενε με την άμαξα και το άλογο», πρόσθεσε.

«Περίμενα με τον κουμπάρο σε έναν δρόμο πίσω από την εκκλησία. Έλεγα ότι έχει πιει και έχει πέσει κάπου κάτω και ότι ο γάμος δεν θα γίνει. Δεν τον πίστευα. Πώς να τον πιστέψω; Αυτό το ασανσέρ δεν είχε κολλήσει ποτέ», είπε με την σειρά της η Ηλέκτρα.

Όπως είπε το ζευγάρι, έμενε στην Αθήνα, ωστόσο από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν μεταφερθεί μόνιμα στην Ξάνθη.
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