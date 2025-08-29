Τουρκία: Σοκαριστικό βίντεο από εν ψυχρώ εκτέλεση - 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας
Τουρκία Δολοφονία Κωνσταντινούπολη

Τουρκία: Σοκαριστικό βίντεο από εν ψυχρώ εκτέλεση - 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Θύμα ένας 49χρονος πρώην πρόεδρος ερασιτεχνικού συλλόγου - Συνελήφθη ο 17χρονος βασικός ύποπτος κι ένας 64χρονος που επιχείρησε να τον φυγαδεύσει

Τουρκία: Σοκαριστικό βίντεο από εν ψυχρώ εκτέλεση - 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας
Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός 49χρονου πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, την ώρα που έτρωγε σε καφέ σε προάστιο της Κωνσταντινούπολη, με το περιστατικό να καταγράφεται λεπτομερώς από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος.

Η δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με θύμα τον πρώην πρόεδρο της Αλεμντάγ Σπορ, Τουντζάι Μερίτς, στο προάστιο Τσεκμεκιόι. Όπως φαίνεται στα πλάνα που έχουν κυκλοφορήσει, ο δράστης τον πλησιάζει και αφού βγάζει ένα όπλο που είχε στη ζώνη του, τον πυροβολεί μια φορά στο κεφάλι, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, ενώ άμεσα τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο με την εν ψυχρώ εκτέλεση, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:



Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, ο βασικός ύποπτος, ένας 17χρονος, επιχείρησε να διαφύγει προς το εξωτερικό και εντοπίστηκε στην Αδριανούπολη, όπου και συνελήφθη. Μαζί του, κρατείται από τις Αρχές κι ένας 64χρονος που έκρυβε τον ύποπτο στο σπίτι του και επιχείρησε να τον φυγαδεύσει.

Τουρκία: Σοκαριστικό βίντεο από εν ψυχρώ εκτέλεση - 17χρονος πυροβόλησε πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας
Το θύμα, ο Τουντζάι Μερίτς

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της δολοφονίας: «Καθόμουν σε καφέ με φίλους. Σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα. Παρακολουθούσα στιγμιότυπα αγώνα. Δεν υπήρξε καμία λογομαχία, κανένας διάλογος. Ξαφνικά, ένας άντρας, νέος, μέσης ηλικίας, σήκωσε το όπλο στον διπλανό του και τον πυροβόλησε. Όλοι έτρεχαν εκείνη τη στιγμή, εγώ ξάπλωσα στο έδαφος».

Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με την υπόθεση να συγκλονίζει την αθλητική και πολιτική κοινή γνώμη της χώρας.

