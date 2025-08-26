Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ο Άγγελος Διονυσίου έκανε βόλτα με την κόρη του στην Κάσο - Δείτε τη φωτογραφία
Ο Άγγελος Διονυσίου έκανε βόλτα με την κόρη του στην Κάσο - Δείτε τη φωτογραφία
Νυχτερινή βόλτα με το βάσανο, σχολίασε ο τραγουδιστής
Μια οικογενειακή στιγμή από τις διακοπές που κάνει στην Κάσο με την κόρη του, Ηλέκτρα μοιράστηκε ο Άγγελος Διονυσίου.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο Instagram ένα κοινό στιγμιότυπο με το παιδί του και συγκεκριμένα από τη βραδινή βόλτα τους στο Φρυ.
«Νυχτερινή βόλτα με το βάσανο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Διονυσίου για τη 19χρονη στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του.
Ο Άγγελος Διονυσίου έχει παντρευτεί τρεις φορές. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε δύο παιδιά: τον γιο του Στράτο, που φέρει το όνομα του παππού του και σπουδαίου ερμηνευτή, και την κόρη του Γεωργία. Από τον τρίτο του γάμο έχει μια ακόμη κόρη, την Ηλέκτρα.
