Ο Άγγελος Διονυσίου έκανε βόλτα με την κόρη του στην Κάσο - Δείτε τη φωτογραφία
GALA
Άγγελος Διονυσίου Κόρη

Ο Άγγελος Διονυσίου έκανε βόλτα με την κόρη του στην Κάσο - Δείτε τη φωτογραφία

Νυχτερινή βόλτα με το βάσανο, σχολίασε ο τραγουδιστής

Ο Άγγελος Διονυσίου έκανε βόλτα με την κόρη του στην Κάσο - Δείτε τη φωτογραφία
10 ΣΧΟΛΙΑ
Μια οικογενειακή στιγμή από τις διακοπές που κάνει στην Κάσο με την κόρη του, Ηλέκτρα μοιράστηκε ο Άγγελος Διονυσίου.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο Instagram ένα κοινό στιγμιότυπο με το παιδί του και συγκεκριμένα από τη βραδινή βόλτα τους στο Φρυ.

«Νυχτερινή βόλτα με το βάσανο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Διονυσίου για τη 19χρονη στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Άγγελος Διονυσίου έχει παντρευτεί τρεις φορές. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε δύο παιδιά: τον γιο του Στράτο, που φέρει το όνομα του παππού του και σπουδαίου ερμηνευτή, και την κόρη του Γεωργία. Από τον τρίτο του γάμο έχει μια ακόμη κόρη, την Ηλέκτρα.


Κλείσιμο




Ειδήσεις σήμερα:

Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή - Από όπλα μέχρι χειροβομδίδα εντόπισε το ΤΕΕΜ

Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο

Νίκας: Περνά και επίσημα στον Ομιλο Υφαντής – Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης