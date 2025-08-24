Η Παυλίνα Βουλγαράκη ανέβασε φωτογραφία με τον σύντροφό της από την παραλία
Το ζευγάρι πριν από τρεις μήνες απέκτησε το πρώτο του παιδί

Μία κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της, Στέφανο ανάρτησε η Παυλίνα Βουλγαράκη, με το ζευγάρι να χαλαρώνει στην παραλία.

Η τραγουδίστρια που πριν από τρεις μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα, δείχνει την καθημερινότητά της μέσα από δημοσιεύσεις που κάνει στα social media.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο Instagram από τη θάλασσα, στο οποίο φαίνεται να είναι αγκαλιά με τον σύντροφό της Στέφανο, ξαπλωμένοι στην άμμο, ενώ δίπλα βρισκόταν και η παρέα τους.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της Στέφανος έγιναν γονείς στις 30 Μαΐου, όταν ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. Το ζευγάρι μετρά δύο χρόνια κοινής πορείας, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και την Κρήτη. Ο Στέφανος, με καταγωγή από την Κρήτη, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της φιλοξενίας και δεν συνδέεται με τον καλλιτεχνικό χώρο. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί αρκετά χρόνια πριν ως φίλοι, προτού η σχέση τους εξελιχθεί σε ερωτική.

