Όζι Όσμπορν: Ο γιος του εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες με μπλούζα των Black Sabbath έναν μήνα μετά τον θάνατό του
Ο Τζακ Όσμπορν τίμησε τον πατέρα του επιλέγοντας μπλούζα με το εξώφυλλο του πρώτου, ομώνυμου άλμπουμ του συγκροτήματος από το 1970
Ένα μήνα μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, ο γιος του Τζακ τον τίμησε φορώντας μπλούζα με στάμπα των Black Sabbath σε πρόσφατη βόλτα του στο Λος Άντζελες.
Ο Τζακ Όσμπορν απαθανατίστηκε την Παρασκευή 22 Αυγούστου σε βόλτα για ψώνια με ένα μπλουζάκι Black Sabbath και συγκεκριμένα με το εξώφυλλο του πρώτου, ομώνυμου άλμπουμ του συγκροτήματος από το 1970, στο οποίο απεικονίζεται ο πατέρας του.
Το εξώφυλλο παρουσιάζει τον υδρόμυλο Mapledurham, σημείο όπου επισκέφτηκαν πολλοί θαυμαστές το καλοκαίρι, με αφορμή τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία του Όσμπορν στην πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ.
Ο Τζακ Όσμπορν είχε κάνει μία ανάρτηση στο Instagram πριν από λίγες εβδομάδες στη μνήμη του πατέρα του, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι ο τραγουδιστής «ήταν τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους», αλλά εκείνος αισθάνεται «τυχερός και ευλογημένος» που ανήκε στη μικρή ομάδα που τον αποκαλούσε «μπαμπά». Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Η καρδιά μου είναι γεμάτη θλίψη και πόνο, αλλά και αγάπη και ευγνωμοσύνη».
Ο θρύλος της heavy metal πέθανε στα 76 του χρόνια, στις 22 Ιουλίου. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του, που αποκαλύφθηκε από τη βρετανική εφημερίδα «The Sun» την Τρίτη 5 Αυγούστου, ο frontman των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στεφανιαία νόσο και επιπλοκές από τη νόσο Πάρκινσον.
Ο Όζι Όσμπορν κηδεύτηκε σε ιδιωτική τελετή με την παρουσία πολλών προσωπικοτήτων της ροκ, κοντά στη λίμνη του κτήματός του στο Μπάκιγχαμσαϊρ, μια μέρα μετά την νεκρική πομπή στο Μπέρμιγχαμ.
