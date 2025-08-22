Χαλκ Χόγκαν: Υπό διερεύνηση πιθανή ιατρική αμέλεια για τον θάνατό του
Χαλκ Χόγκαν: Υπό διερεύνηση πιθανή ιατρική αμέλεια για τον θάνατό του
Ο θρύλος του WWE έφυγε από τη ζωή από έμφραγμα στα 71 του χρόνια
Η αιτία θανάτου του Χαλκ Χόγκαν ενδέχεται να συνδέεται με ιατρική αμέλεια, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στον χαμό του θρυλικού παλαιστή
Ο Χόγκαν πέθανε σε ηλικία 71 ετών στο σπίτι του στις 24 Ιουλίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όπως αναφέρουν ιατρικά έγγραφα, ο θρύλος του WWE αντιμετώπιζε κολπική μαρμαρυγή, μια καρδιολογική κατάσταση που προκαλεί ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό. Παράλληλα, είχε διαγνωστεί και με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL), ωστόσο οι πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της ασθένειάς του παραμένουν περιορισμένες.
Ο δημοσιογράφος Ντέιβ Μέλτζερ είχε αποκαλύψει στο «Wrestling Observer Newsletter» πως το σπίτι του παλαιστή είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο. «Αυτό που έγινε με τον Χαλκ ήταν ότι τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και του έστησαν νοσοκομείο στο σπίτι, γιατί δεν υπήρχε πλέον κάτι παραπάνω που μπορούσε να γίνει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με δηλώσεις από το αστυνομικό τμήμα του Κλίαργουοτερ την Πέμπτη 21 Αυγούστου: «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με μέλη της οικογένειας – μεταξύ αυτών τον γιο του, Νικ, και την κόρη του, Μπρουκ. Η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης απαιτεί τη λήψη καταθέσεων από πολλούς μάρτυρες και την αναζήτηση ιατρικών φακέλων από διάφορους παρόχους υγείας, κάτι που οι ντετέκτιβ μας συνεχίζουν να κάνουν. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Η οικογένεια Χόγκαν έχει εκφράσει την εκτίμησή της για τις προσπάθειες και την επικοινωνία μας».
Η χήρα του Χόγκαν, Σκάι, επιβεβαίωσε ότι έχει διενεργηθεί νεκροψία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τα αποτελέσματά της, ενώ τόνισε ότι η σορός του δεν έχει ακόμα αποτεφρωθεί.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στην έκθεση του τμήματος ασφαλείας του Κλίαργουοτερ για το περιστατικό στο σπίτι του Χαλκ Χόγκαν την ημέρα που πέθανε, καταγράφεται πως ένας εργοθεραπευτής βρισκόταν εκεί όταν ο παλαιστής σταμάτησε να αναπνέει. Ο θεραπευτής είπε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ότι ο Χόγκαν ήταν θύμα ιατρικής αμέλειας. Υποστήριξε ότι σε μια πρόσφατη εγχείρηση – χωρίς να διευκρινίζεται αν επρόκειτο για επέμβαση στην καρδιά ή στον αυχένα – ο χειρουργός «έκοψε» το φρενικό νεύρο. Το νεύρο αυτό ενεργοποιεί το διάφραγμα, το βασικό όργανο που ρυθμίζει την αναπνοή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Χαλκ Χόγκαν δεν παρουσίασε προ του θανάτου του κρίση με θωρακικό πόνο, απλώς σταμάτησε να αναπνέει. Η σύζυγός του ανησύχησε όταν σταμάτησε η αναπνοή του και ειδοποίησε το 911. Αναφέρεται ακόμη ότι υπήρξαν συνομιλίες των αστυνομικών στο σημείο σχετικά με όσα τους είπε ο εργοθεραπευτής, και ότι αυτές έχουν καταγραφεί στις κάμερες σώματος. Η κόρη του, Μπρουκ, έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας.
Τις προηγούμενες ημέρες, η Μπρουκ Χόγκαν, κόρη του θρύλου του WWE υποστήριξε ότι υλικό από τις κάμερες σώματος της αστυνομίας μπορεί να ανατρέψει την εικόνα γύρω από τον θάνατο του πατέρα της. Σε αναρτήσεις της στο Instagram, η Μπρουκ ανέφερε ότι έχει δεχτεί παραινέσεις από επαγγελματίες — μεταξύ αυτών αστυνομικούς και νοσηλευτές που ήταν παρόντες την ημέρα του θανάτου — να αναζητήσει τόσο τις ηχογραφήσεις των κλήσεων στο 911 όσο και το οπτικό υλικό από τις κάμερες σώματος. «Μου λένε ότι εκεί υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν το αφήγημα που όλοι ακούμε», έγραψε, σημειώνοντας πως όσοι της μίλησαν «θέτουν σε κίνδυνο την καριέρα τους επειδή νιώθουν υποχρεωμένοι να κάνουν το σωστό».
Δείτε την ανάρτησή της
Η 37χρονη επεσήμανε ότι όλες οι διαδικασίες βρίσκονται στα χέρια της συζύγου του, Σκάι Ντέιλι. «Δεν έχω καμία εξουσία, τα χέρια μου είναι δεμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο σημείωσε ότι δεν έχει ενημέρωση για το αν και πότε θα γίνει η αποτέφρωση, τονίζοντας ότι μόνο ο αδερφός της Νικ γνωρίζει για την πιθανή διενέργεια νεκροψίας. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την ιατρική γνωμάτευση στο πιστοποιητικό θανάτου, σχολιάζοντας: «Με το ιστορικό που είχε ο πατέρας μου και που είναι διαθέσιμο σε μια απλή αναζήτηση, μπορώ να εμπιστευτώ αυτή την υπογραφή;» Κλείνοντας, η Μπρουκ υπογράμμισε ότι, παρά τις αμφιβολίες και τις αναζητήσεις απαντήσεων, «τίποτα από όλα αυτά δεν φέρνει πίσω τον πατέρα μου».
Ο Χόγκαν πέθανε σε ηλικία 71 ετών στο σπίτι του στις 24 Ιουλίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όπως αναφέρουν ιατρικά έγγραφα, ο θρύλος του WWE αντιμετώπιζε κολπική μαρμαρυγή, μια καρδιολογική κατάσταση που προκαλεί ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό. Παράλληλα, είχε διαγνωστεί και με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL), ωστόσο οι πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της ασθένειάς του παραμένουν περιορισμένες.
Ο δημοσιογράφος Ντέιβ Μέλτζερ είχε αποκαλύψει στο «Wrestling Observer Newsletter» πως το σπίτι του παλαιστή είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο. «Αυτό που έγινε με τον Χαλκ ήταν ότι τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και του έστησαν νοσοκομείο στο σπίτι, γιατί δεν υπήρχε πλέον κάτι παραπάνω που μπορούσε να γίνει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με δηλώσεις από το αστυνομικό τμήμα του Κλίαργουοτερ την Πέμπτη 21 Αυγούστου: «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με μέλη της οικογένειας – μεταξύ αυτών τον γιο του, Νικ, και την κόρη του, Μπρουκ. Η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης απαιτεί τη λήψη καταθέσεων από πολλούς μάρτυρες και την αναζήτηση ιατρικών φακέλων από διάφορους παρόχους υγείας, κάτι που οι ντετέκτιβ μας συνεχίζουν να κάνουν. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Η οικογένεια Χόγκαν έχει εκφράσει την εκτίμησή της για τις προσπάθειες και την επικοινωνία μας».
🚨 BREAKING: Hulk Hogan's death may be a result of medical malpractice https://t.co/ijTskRqCWM pic.twitter.com/EVKweTrqX3— TMZ (@TMZ) August 21, 2025
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στην έκθεση του τμήματος ασφαλείας του Κλίαργουοτερ για το περιστατικό στο σπίτι του Χαλκ Χόγκαν την ημέρα που πέθανε, καταγράφεται πως ένας εργοθεραπευτής βρισκόταν εκεί όταν ο παλαιστής σταμάτησε να αναπνέει. Ο θεραπευτής είπε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ότι ο Χόγκαν ήταν θύμα ιατρικής αμέλειας. Υποστήριξε ότι σε μια πρόσφατη εγχείρηση – χωρίς να διευκρινίζεται αν επρόκειτο για επέμβαση στην καρδιά ή στον αυχένα – ο χειρουργός «έκοψε» το φρενικό νεύρο. Το νεύρο αυτό ενεργοποιεί το διάφραγμα, το βασικό όργανο που ρυθμίζει την αναπνοή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Χαλκ Χόγκαν δεν παρουσίασε προ του θανάτου του κρίση με θωρακικό πόνο, απλώς σταμάτησε να αναπνέει. Η σύζυγός του ανησύχησε όταν σταμάτησε η αναπνοή του και ειδοποίησε το 911. Αναφέρεται ακόμη ότι υπήρξαν συνομιλίες των αστυνομικών στο σημείο σχετικά με όσα τους είπε ο εργοθεραπευτής, και ότι αυτές έχουν καταγραφεί στις κάμερες σώματος. Η κόρη του, Μπρουκ, έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας.
Τις προηγούμενες ημέρες, η Μπρουκ Χόγκαν, κόρη του θρύλου του WWE υποστήριξε ότι υλικό από τις κάμερες σώματος της αστυνομίας μπορεί να ανατρέψει την εικόνα γύρω από τον θάνατο του πατέρα της. Σε αναρτήσεις της στο Instagram, η Μπρουκ ανέφερε ότι έχει δεχτεί παραινέσεις από επαγγελματίες — μεταξύ αυτών αστυνομικούς και νοσηλευτές που ήταν παρόντες την ημέρα του θανάτου — να αναζητήσει τόσο τις ηχογραφήσεις των κλήσεων στο 911 όσο και το οπτικό υλικό από τις κάμερες σώματος. «Μου λένε ότι εκεί υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν το αφήγημα που όλοι ακούμε», έγραψε, σημειώνοντας πως όσοι της μίλησαν «θέτουν σε κίνδυνο την καριέρα τους επειδή νιώθουν υποχρεωμένοι να κάνουν το σωστό».
Η κόρη του υποστηρίζει ότι βίντεο της αστυνομίας μπορεί να αλλάξει το αφήγημα γύρω από τον θάνατό του
Δείτε την ανάρτησή της
Η 37χρονη επεσήμανε ότι όλες οι διαδικασίες βρίσκονται στα χέρια της συζύγου του, Σκάι Ντέιλι. «Δεν έχω καμία εξουσία, τα χέρια μου είναι δεμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο σημείωσε ότι δεν έχει ενημέρωση για το αν και πότε θα γίνει η αποτέφρωση, τονίζοντας ότι μόνο ο αδερφός της Νικ γνωρίζει για την πιθανή διενέργεια νεκροψίας. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για την ιατρική γνωμάτευση στο πιστοποιητικό θανάτου, σχολιάζοντας: «Με το ιστορικό που είχε ο πατέρας μου και που είναι διαθέσιμο σε μια απλή αναζήτηση, μπορώ να εμπιστευτώ αυτή την υπογραφή;» Κλείνοντας, η Μπρουκ υπογράμμισε ότι, παρά τις αμφιβολίες και τις αναζητήσεις απαντήσεων, «τίποτα από όλα αυτά δεν φέρνει πίσω τον πατέρα μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη
Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο
Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα