Χαλκ Χόγκαν: Η κόρη του υποστηρίζει ότι βίντεο της αστυνομίας μπορεί να αλλάξει το αφήγημα γύρω από τον θάνατό του
Η Μπρουκ Χόγκαν ισχυρίζεται ότι γιατροί και αστυνομικοί την ενθάρρυναν να αποκτήσει τις ηχογραφήσεις των κλήσεων στο 911 και πλάνα από κάμερες σώματος από την ημέρα του θανάτου του παλαιστή
Η κόρη του Χαλκ Χόγκαν, Μπρουκ ισχυρίζεται ότι βίντεο της αστυνομίας θα «αλλάξει το αφήγημα» γύρω από τον θάνατο του σταρ του WWE.
Συγκεκριμένα, η Μπρουκ Χόγκαν πιστεύει ότι οπτικό υλικό θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει νέα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του παλαιστή. Ο Χόγκαν, που απέκτησε την Μπρουκ και τον γιο του Νικ με την πρώτη του σύζυγο, Λίντα Χόγκαν, πέθανε σε ηλικία 71 ετών στις 24 Ιουλίου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από την κατοικία του στο Κλιαργουότερ της Φλόριντα σε τοπικό νοσοκομείο έπειτα από κλήση στο 911 που ανέφερε «καρδιακή ανακοπή». Σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατροδικαστικού Κέντρου της Κομητείας Πινέλας, ο Χόγκαν πέθανε από καρδιακή προσβολή. Είχε επίσης ιστορικό χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (CLL), μορφής καρκίνου που επηρεάζει τα λευκά αιμοσφαίρια.
Σε μια σειρά από Instagram Stories που μοιράστηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου, η κόρη του Χόγκαν παρουσίασε «όλα» όσα γνωρίζει για τις συνθήκες του θανάτου του πατέρα της, ισχυριζόμενη ότι γιατροί και αστυνομικοί την ενθάρρυναν ότι «πρέπει να αποκτήσει» τις ηχογραφήσεις των κλήσεων στο 911 και τα πλάνα από κάμερες σώματος από την ημέρα του θανάτου του «επειδή υποτίθεται περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν πιθανώς να ρίξουν αρκετό φως ώστε να αλλάξουν το αφήγημα» που κυκλοφορεί.
«Σταματήστε να κάνετε υποθέσεις, σταματήστε να ρωτάτε. Ενημέρωσα επίσης τον αδερφό μου Νικ Χόγκαν για όλες αυτές τις πληροφορίες», έγραψε η 37χρονη στην πρώτη ανάρτησή της.
«Γεγονός: Έχω λάβει 100% νόμιμες κλήσεις από επαγγελματίες — από αστυνομικούς μέχρι νοσοκόμες που λέγεται ότι ήταν με τον πατέρα μου την ημέρα του θανάτου του — και μου είπαν ότι πρέπει να δω τα πλάνα από τις κάμερες σώματος και να αποκτήσω τις ηχογραφήσεις των κλήσεων στο 911, επειδή υποτίθεται περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν πιθανώς να ρίξουν αρκετό φως ώστε να αλλάξουν το αφήγημα που εγώ/όλοι ακούμε. Οι ίδιοι επαγγελματίες νιώθουν έντονα για όσα είδαν και συνεχίζουν να επικοινωνούν μαζί μου και να με πιέζουν να βρω συγκεκριμένες απαντήσεις μέχρι και σήμερα. Κυριολεκτικά βάζουν σε κίνδυνο την καριέρα τους επειδή νιώθουν τόσο υποχρεωμένοι να κάνουν το σωστό».
Η Μπρουκ, που δεν είχε μιλήσει στον πατέρα της τα τελευταία δύο χρόνια, ανέφερε στην ανάρτησή της, ότι το ζήτημα είναι «αποκλειστικά στα χέρια» της συζύγου του Χόγκαν, Σκάι Ντέιλι, με την οποία παντρεύτηκε το 2023. «Δεν έχω καμία εξουσία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τα χέρια μου είναι δεμένα και δεν έχω κανέναν λόγο σε τίποτα που αφορά τον πατέρα μου — ακόμη κι ως κόρη του. Αυτοί είναι οι κανόνες που μου είπαν», έγραψε.
Η Ντέιλι είχε δηλώσει ότι ο Χόγκαν δεν είχε ακόμη αποτεφρωθεί — κάτι που η Μπρουκ σχολίασε στο Instagram: «Δεν έχω καμία πληροφορία για το αν ή πότε θα αποτεφρωθεί. Μπορεί να έγινε αμέσως μετά τον θάνατό του, μπορεί να γίνει αύριο. Δεν ξέρω. Ο αδερφός μου με ενημέρωσε ότι θα γίνει νεκροψία. Δεν ξέρω ποιος θα την κάνει. Οποιαδήποτε πληροφορία λάβω από νεκροψία — αν γίνει — είτε την πιστεύω είτε όχι, θα την κρατήσω ιδιωτική από σεβασμό στον πατέρα μου. Δεν έχω απαντήσεις για το αν οι αστυνομικοί που επικοινώνησαν μαζί μου σχετικά με όσα είδαν μετέφεραν αυτές τις πληροφορίες στο γραφείο του ιατροδικαστή. Κι αν το έκαναν, δεν ξέρω γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη».
Σε άλλο σημείο τόνισε ότι δεν εμπιστεύεται όσα αναφέρονται στο πιστοποιητικό θανάτου του πατέρα της: «Αμφισβητώ την ιατρική υπογραφή στο πιστοποιητικό θανάτου του, δεδομένου του ιστορικού του που είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε με μια απλή αναζήτηση στο Google; Μπορείτε να απαντήσετε μόνοι σας σε αυτό. Πρέπει να εμπιστευτώ ότι ο αδερφός μου κάνει ό,τι καλύτερο για να βρει απαντήσεις. Στο τέλος της ημέρας, οι απαντήσεις θα ήταν καλές, αλλά τίποτα από αυτά δεν φέρνει πίσω τον πατέρα μου. Και τα χέρια μου είναι δεμένα».
Η Μπρουκ προέτρεψε να σταματήσουν οι εικασίες, καθώς η ίδια και οι δικοί της «ήδη αντιμετωπίζουν αρκετά. Δεν θα μιλήσω άλλο για αυτό το μυστήριο», είπε. Η Μπρουκ είχε αποκαλύψει ότι ζήτησε να αφαιρεθεί από τη διαθήκη του πατέρα της και είχε προσφερθεί να πληρώσει για νεκροψία.
