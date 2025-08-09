Χαλκ Χόγκαν: Δεν μου άρεσαν κάποια άτομα που είχε γύρω του, τον είχα προειδοποιήσει, είπε η κόρη του
Ήταν αρκετοί άνθρωποι που δεν εμπιστευόμουν, δήλωσε η Μπρουκ Χόγκαν
Την τελευταία συζήτηση που είχε με τον Χαλκ Χόγκαν λίγο πριν τον θάνατό του αποκάλυψε η κόρη του σε πρόσφατη συνέντευξή της, επισημαίνοντας παράλληλα πως δεν εμπιστευόταν ορισμένα άτομα από τον περίγυρό του.
Μιλώντας στο TMZ, η Μπρουκ Χόγκαν εξομολογήθηκε ότι ένιωθε άβολα με ορισμένα άτομα από το περιβάλλον του πατέρα της, διευκρινίζοντας όμως ότι σε αυτά δεν περιλαμβανόταν η 46χρονη σύζυγός του, Σκάι Ντέιλι. «Δεν μου άρεσαν κάποια άτομα που είχε γύρω του. Δεν ήταν η Σκάι, ήταν αρκετοί άνθρωποι που δεν εμπιστευόμουν, είχα δει συμπεριφορές τους, και του είπα: “Μπαμπά, προειδοποιητικά σήματα”. Σαν να του έλεγα, “Αυτό δεν είναι σωστό. Θα κάνεις κάτι γι’ αυτό;”».
Η κορη του Χόγκαν πρόσθεσε ότι ο έξι φορές πρωταθλητής του WWF «δεν ήταν ποτέ μόνος. Ήταν πάντα με κάποιον». Κατά τη διάρκεια μίας από τις τελευταίες τους συζητήσεις, όπως είπε, εκείνος της μετέφερε το μήνυμα: «Λοιπόν, υποθέτω ότι πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου κι εγώ τη δική μου». «Κάπως έτσι έμεινε το θέμα», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης περιέγραψε ένα σκληρό περιστατικό με τον πατέρα της, το οποίο είδε ένας εργολάβος που εργαζόταν σε σπίτι τους. «Ο εργολάβος μου έστειλε μήνυμα και είπε: “Είσαι καλά, μικρή; Με πόνεσε να δω αυτό που είδα”. Ο πατέρας μου είχε γίνει λίγο σκληρός στα γεράματά του, και αυτό είναι εντάξει», σημείωσε.
Η Μπρουκ τόνισε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα με τη χήρα του πατέρα της, αλλά αποκάλυψε ότι εκείνος είχε κάποιες επιφυλάξεις για τον γάμο του. «Αν χωρίσω μαζί της, θα είναι άσχημο», φέρεται να της είχε πει, χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί, απαντώντας απλώς: «Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες».
Brooke Hogan reveals dad Hulk Hogan's hurtful final words to her https://t.co/UFt6Dsq3mt— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 8, 2025
