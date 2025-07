Πέθανε ο Χαλκ Χόγκαν σε ηλικία 71 ετών

Ποιος ήταν ο Χαλκ Χόγκαν

Κλείσιμο

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών άφησε ο Χαλκ Χόγκαν . Ο θρύλος του WWE εξέπνευσε στο σπίτι του στη Φλόριντα Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ , ο Χόγκαν υπέστη καρδιακή ανακοπή. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η σύζυγος του Χόγκαν είχε διαψεύσει προ εβδομάδων τις φήμες πως βρισκόταν σε κώμα - δήλωνε τότε ότι η καρδιά του ήταν «δυνατή».Ο Χαλκ Χόγκαν μετέτρεψε το επαγγελματικό wrestling σε ένα οικογενειακό άθλημα ψυχαγωγίας. Πριν από τον Χαλκ, η πάλη απευθυνόταν σε ένα αρκετά περιορισμένο κοινό. Οι θεατρικές επιδείξεις του στο ρινγκ ήταν μαγνητικές τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς, πράγμα που μεταμόρφωσε το «άθλημα» σε μία οικογενειακή τηλεοπτική διασκέδαση.Ο Χαλκ Χόγκαν γεννήθηκε ως Τέρι Τζιν Μπολέα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ στις 11 Αυγούστου 1953. Είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός με τον τον χαρακτήρα που υποδυόταν στο τότε WWE, του εθνικιστή Αμερικανού πολίτη, συγκεντρώνοντας οπαδούς και έχοντας τεράστια επιτυχία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την καριέρα του στον κινηματογράφο, και έτσι προσέλκυσε οπαδούς στον χώρο της επαγγελματικής πάλης με την φήμη του. Έμεινε στην ιστορία ως αγαπητός στο κοινό, αλλά στα τέλη του '90 είχε αλλάξει χαρακτήρα, σοκάροντας του οπαδούς του.Είχε περάσει από τις μεγαλύτερες εταιρείες πάλης στον κόσμο, από το World Wrestling Federation, που στην σημερινή εποχή ονομάζεται WWE και από το WCW το οποίο έχει εξαγοραστεί από το πρώτο. Πέρασε από τις κορυφαίες εταιρείες της Ιαπωνίας, αλλά και από το TNA Wrestling, στο οποίο ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα του σόου για τέσσερα χρόνια.Το 2005 το WWE για να τον τιμήσει για την προσφορά του και να αναγνωρίσει το μέγεθος της καριέρας του, τον εισήγαγε στο Hall of Fame του.Ο Χαλκ Χόγκαν είχε ασχοληθεί και με την ηθοποιία. Η πρώτη του εμφάνιση σε ταινία ήταν το 1983 στο Ρόκι 3, με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Είχε παίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αρκετές ταινίες μέχρι και το 2001. Επίσης είχε κάνει τηλεόραση, παρουσιάζοντας τηλεοπτικά παιχνίδια και ριάλιτι.Είχε ασχοληθεί και με την μουσική, εκδίδοντας και ένα CD, με την ονομασία «Hulk Rules». Είχε εκδώσει ένα ντουέτο τραγούδι και είχε εμφανιστεί και σε διάφορα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Είχε ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο.Παντρεύτηκε το 1983 την Λίνα Κλάριντζ και απέκτησαν δύο παιδιά, την Μπρουκ και τον Νικ. Ο Χόγκαν έθεσε την προσωπική του ζωή στο επίκεντρο της τηλεοπτικής εκπομπής Hogan Knows Best, στην οποία συμμετείχαν η σύζυγός του και τα δύο του παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε το 2007, με την Λίντα να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επειδή ο Χόγκαν είχε εξωσυζυγική σχέση.Στην αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 2009, ο Χόγκαν έγραφε ότι η Λίντα σε πολλές περιπτώσεις υποψιάζονταν ότι την απατούσε κάθε φορά που έκανε φιλίες με άλλες γυναίκες, αλλά αρνιόταν ότι την απάτησε. Ο Χόγκαν διατήρησε μόνο το 30% περίπου των ρευστών περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού, που ανέρχονταν σε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, στο διακανονισμό του διαζυγίου. Ισχυρίστηκε πως είχε αυτοκτονικές σκέψεις μετά το διαζύγιο και πίστωνε στην Λάιλα Άλι, συμπρωταγωνίστριά του στο American Gladiators, το γεγονός ότι τον εμπόδισε να το κάνει.