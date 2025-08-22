Ο Άαρον Φάιπερς κατηγορεί την Ντενίζ Ρίτσαρντς ότι δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη νομική υιοθεσία της κόρης της
Κατηγορεί την πρώην σύζυγό του ότι δεν κατέθεσε ποτέ τα έγγραφα υιοθεσίας, παρά το ότι εκείνος υπέγραψε και μεγάλωσε την Έλοϊζ ως δική του κόρη
Την εν διαστάσει σύζυγό του, Ντενίζ Ρίτσαρντς κατηγορεί για ακόμα μία φορά ο Άαρον Φάιπερς υποστηρίζοντας πως δεν ολοκλήρωσε ποτέ νομικά την υιοθεσία της 14χρονης κόρης της, Ελοΐζ, παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε υπογράψει τα σχετικά έγγραφα και την ανέθρεψε σαν δικό του παιδί.
Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο και επικαλείται το People, ο Άαρον Φάιπερς ισχυρίζεται ότι η Ντενίζ Ρίτσαρντς τον έβαλε να υπογράψει τα χαρτιά υιοθεσίας αλλά «απέτυχε» να τα καταθέσει. Όπως αναφέρει, πλέον βρίσκεται νομικά χωρίς την κόρη του «παρά το ότι την μεγάλωσε σαν δικό του παιδί», υπογραμμίζοντας ότι η Ελοΐζ είναι «κόρη του με δεσμό πάνω από εννέα χρόνια». «Αυτό προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημιά και αποδεικνύει την ανισορροπία που διατηρεί η Ρίτσαρντς σε αυτή την υπόθεση», σημείωσε στα δικαστικά έγγραφα.
Η Ελοΐζ, η οποία έχει γενετική διαταραχή χρωμοσώματος, ήταν βρέφος όταν η Ντενίζ Ρίτσαρντς την υιοθέτησε το 2011. Η ίδια έχει επίσης δύο κόρες με τον πρώην σύζυγό της, Τσάρλι Σιν, τη Σάμι και τη Λόλα.
Ο Άαρον Φάιπερς προχώρησε στην υιοθεσία της Ελοΐζ το 2019, έναν χρόνο μετά τον γάμο του με την Ντενίζ Ρίτσαρντς, όπως είχε αναφέρει τον Φεβρουάριο το People. «Δεν ήταν καν απόφαση. Απλώς έγινε», είχε δηλώσει τότε. «Είναι γλυκιά. Την αγαπώ. Τη θεωρώ δική μου». Στον λογαριασμό του στο Instagram, μάλιστα, αναφέρεται στην Ελοΐζ ως κόρη του. Ο 52χρονος και η Ντενίζ Ρίτσαρντς βρίσκονται πλέον σε μια εξαιρετικά σφοδρή διαδικασία διαζυγίου, μετά τον χωρισμό τους τον Ιούλιο έπειτα από έξι χρόνια γάμου.
Την Τετάρτη, εκείνη κατέθεσε αίτημα για να απομακρυνθεί ο Άαρον Φάιπερς από το ενοικιαζόμενο σπίτι τους, αφότου πληροφορήθηκε ότι εκείνος είχε λάβει ειδοποίηση έξωσης για απλήρωτα ενοίκια. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Page Six, η ηθοποιός ζήτησε από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον επιχειρηματία, καθώς και τους γονείς και τον αδελφό του, να αποχωρήσουν από την οικία στο Καλαμπάσας, ώστε να μπορέσει να παραλάβει τα προσωπικά της αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων της, χωρίς να παραβιάσει την προσωρινή εντολή περιορισμού.
Η Ντενίζ Ρίτσαρντς κατηγόρησε ακόμη τον Άαρον Φάιπερς και την οικογένειά του ότι «προκάλεσαν σοβαρές ζημιές» στο σπίτι. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η αστυνομία είχε κληθεί στο ενοικιαζόμενο σπίτι, όταν η Ντενίζ Ρίτσαρντς εμφανίστηκε για να παραλάβει τους σκύλους της. Ο Άαρον Φάιπερς ισχυρίστηκε ότι «φοβήθηκε για τους γονείς του» όταν εκείνη εμφανίστηκε επιθετικά μπροστά του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Aaron Phypers claims ex Denise Richards ‘failed to file’ his adoption papers for daughter Eloise https://t.co/tmyYNTqYBb pic.twitter.com/lprINwSE0W— Page Six (@PageSix) August 21, 2025
