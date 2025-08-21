Η Ντενίζ Ρίτσαρντς κινείται νομικά εις βάρος του Άαρον Φάιπερς μετά το διαζύγιό τους
Η ηθοποιός ζητά να απομακρυνθεί ο πρώην της και η οικογένειά του από το σπίτι που μοιράζονταν, για να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα και τα σκυλιά της
Σε νομικές ενέργειες προχώρησε η Ντενίζ Ρίτσαρντς για να απομακρύνει τον Άαρον Φάιπερς και την οικογένειά του από το σπίτι που μοιράζονταν, κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το Us Weekly η 54χρονη ηθοποιός υπέβαλε δήλωση ζητώντας από τον δικαστή να εκκενωθεί η κατοικία από τον 52χρονο και την οικογένειά του, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι και να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα που είχε αφήσει πίσω κατά τη μετακόμισή της.
«Όταν μετακόμισα πριν από πάνω από δύο χρόνια, άφησα πολλά από τα προσωπικά μου αντικείμενα και αντικείμενα της εκλιπούσας μητέρας μου στο σπίτι, βασιζόμενη στο ότι ο Άαρον μου είπε πως η οικογένειά του θα επέστρεφε στον Καναδά και εμείς θα επιστρέφαμε στην κατοικία», αναφέρουν τα έγγραφα. Τα σκυλιά της Ντενίζ Ρίτσαρντς φέρεται επίσης να βρίσκονταν στο ακίνητο από τον Μάιο, ενώ η ηθοποιός ανάρρωνε από δύο χειρουργικές επεμβάσεις, κατόπιν συμφωνίας με τον Άαρον Φάιπερς.
Ωστόσο, η Ντενίζ Ρίτσαρντς ισχυρίζεται ότι έλαβε τον προηγούμενο μήνα μήνυμα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος ενημέρωσε ότι θα ξεκινήσει «διαδικασία έξωσης» από το Σάββατο, 23 Αυγούστου, απαιτώντας την εκκένωση της κατοικίας. Σύμφωνα με την ηθοποιό, ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι ο Άαρον Φάιπερς δεν ανταποκρίνεται στις επικοινωνίες του και δεν πληρώνει ενοίκιο, ενώ η ίδια τον είχε ενημερώσει τον Ιανουάριο ότι θα ήταν υπεύθυνος για την πληρωμή του σπιτιού.
Στα έγγραφα, η Ντενίζ Ρίτσαρντς εξέφρασε την ανησυχία της για πιθανή ζημιά στα προσωπικά της αντικείμενα και ζήτησε να μπορέσει να τα παραλάβει μαζί με τα ζώα της χωρίς την παρουσία του Άαρον Φάιπερς. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι «ο Άαρον και οι γονείς και ο αδερφός του έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές» στο σπίτι, το οποίο βρισκόταν «σε κατάσταση ακαταστασίας». Στην κατάθεσή της περιέλαβε εικόνες που δείχνουν αποξηλωμένα τμήματα δαπέδου, διάσπαρτα κουτιά, ρούχα και έγγραφα.
Στο αίτημά της, ζήτησε να μην βρίσκονται οι Φάιπερς και η οικογένειά του στο ακίνητο το Σάββατο κατά την παραλαβή των αντικειμένων και των ζώων της. Ζήτησε επίσης να μην υπάρχουν καταγραφικά ή ακουστικά μέσα κατά την παραμονή της στην κατοικία. Το Us Weekly επικοινώνησε με τον Άαρον Φάιπερς για σχόλιο, ο οποίος υπέβαλε την Τετάρτη απάντηση, δηλώνοντας ότι δεν «συγκατατίθεται στην εντολή που ζητά η Ντενίζ Ρίτσαρντς».
«Δεν υπάρχει επείγουσα ή ακραία κατάσταση και το δικαστήριο θα πρέπει να απορρίψει το αίτημά της χωρίς προηγούμενη ακρόαση», αναφέρεται στα έγγραφα. Ο Άαρον Φάιπερς ζήτησε, σε περίπτωση που το δικαστήριο εκδώσει την εντολή υπέρ της Ντενίζ Ρίτσαρντς, να του δοθεί η ευκαιρία να παραλάβει τα δικά του προσωπικά αντικείμενα από την πρώην κατοικία όπου διαμένει πλέον η ηθοποιός.
Ο ίδιος είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από την Ντενίζ Ρίτσαρντς τον Ιούλιο, μετά από επτά χρόνια γάμου, επικαλούμενος «αγεφύρωτες διαφορές». Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του διαζυγίου, η ηθοποιός τον κατηγόρησε για σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια του γάμου τους και ζήτησε περιοριστικά μέτρα εναντίον του.
«Κατά τη διάρκεια της σχέσης μας, ο Άαρον με έπνιγε βίαια, με έσφιγγε με δύναμη στο κεφάλι με τα δύο χέρια, μου σφίγγε τα χέρια, με χτυπούσε βίαια στο πρόσωπο και στο κεφάλι, με έσφιγγε επιθετικά στο μπάνιο, με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει, με κρατούσε κάτω με το γόνατό του στην πλάτη μου σε σημείο που έπρεπε να τον παρακαλώ να σταματήσει για να μην με σκοτώσει και χάκαρε τον υπολογιστή και το τηλέφωνό μου κατεβάζοντας όλα τα μηνύματά μου», ανέφερε η Ντενίζ Ρίτσαρντς σε δήλωσή της.
Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες σε δήλωση προς το Us, τονίζοντας: «Ας είναι απολύτως σαφές, δεν έχω κακοποιήσει σωματικά ή συναισθηματικά τη Ντενίζ, ούτε κανέναν άλλον. Οι κατηγορίες αυτές είναι εντελώς ψευδείς και βαθιά προσβλητικές. Η Ντενίζ και εγώ, όπως πολλά ζευγάρια, έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, αλλά οποιαδήποτε υπόνοια κακοποίησης είναι κατηγορηματικά ανυπόστατη. Πάντα προσπαθούσα να αντιμετωπίζω το γάμο μας με αγάπη, υπομονή και σεβασμό. Ζητώ ιδιωτικότητα καθώς διαχειριζόμαστε προσωπικά θέματα και ελπίζω ότι το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης θα αποφύγουν τη διάδοση επιβλαβών και αβάσιμων ισχυρισμών».
