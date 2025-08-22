Τζάστιν Μπίμπερ: Το νέο άλμπουμ του ήταν ο λόγος πίσω από την κρίση στον γάμο του
Τζάστιν Μπίμπερ: Το νέο άλμπουμ του ήταν ο λόγος πίσω από την κρίση στον γάμο του
Η δημιουργία του έβδομου άλμπουμ του του άσκησε έντονη ψυχολογική πίεση, η οποία αποτυπώθηκε στη σχέση του ζευγαριού
Ο νέος δίσκος του Τζάστιν Μπίμπερ με τίτλο «Swag» φέρεται να ήταν η αιτία που προκάλεσε ένταση στον γάμο του με τη Χέιλι Μπίμπερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, η δημιουργία του έβδομου άλμπουμ του καλλιτέχνη άσκησε έντονη ψυχολογική πίεση, η οποία αποτυπώθηκε στη σχέση του ζευγαριού.
«Η έντονη αφοσίωση και το συναισθηματικό βάρος της δημιουργίας νέας μουσικής έφεραν πίεση στον γάμο τους», ανέφερε πηγή κοντά στο ζευγάρι. Όπως διευκρινίζει το ίδιο πρόσωπο, ο τραγουδιστής συνηθίζει να «απορροφάται πλήρως και να αποκλείει οτιδήποτε άλλο» όταν βρίσκεται στο στούντιο.
Η 28χρονη και ο 31χρονος ποπ σταρ φέρονται να ένιωσαν ένα βάρος να φεύγει από πάνω τους μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, που απέσπασε θετικές κριτικές τον περασμένο μήνα. «Υπάρχει μια αίσθηση ανακούφισης και από τις δύο πλευρές», εξήγησε η ίδια πηγή, σημειώνοντας πως η συμπεριφορά του τραγουδιστή είναι πλέον πιο χαλαρή. «Ένιωθε μια μεγάλη πίεση να τον βαραίνει, όμως τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Είναι πολύ χαρούμενος που οι κριτικές ήταν θετικές και ότι οι θαυμαστές αγάπησαν τη δουλειά του».
Η Χέιλι Μπίμπερ φέρεται να στάθηκε με «πολλή υπομονή» δίπλα στον σύζυγό της στις δυσκολίες που πέρασε με την ψυχική του υγεία, αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα «βήμα-βήμα». «Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει στον γάμο τους», τόνισε η πηγή. «Όμως βρίσκονται σε πολύ καλύτερη φάση».
Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι δυο τους ταξίδεψαν στο αγαπημένο τους θέρετρο στο Άινταχο, μαζί με τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ, όπου κατάφεραν να «επανέλθουν και να συνδεθούν ξανά ουσιαστικά». Ο Τζάστιν Μπίμπερ αναφέρεται στις δυσκολίες του γάμου μέσα από αρκετά τραγούδια του νέου δίσκου, όπως τα «Daisies» και «Walking Away». Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση αυξήθηκαν όταν εμφανίστηκαν φήμες περί χρήσης ουσιών.
Η Χέιλι Μπίμπερ είχε διαψεύσει τα σενάρια περί διαζυγίου σε συνέντευξή της στη Vogue τον περασμένο Μάιο. «Νόμιζα ότι στα επτά χρόνια θα είχε κοπάσει όλο αυτό, αλλά δεν συνέβη», είπε για τις φήμες. «Θα περίμενε κανείς πως, μετά τη γέννηση του παιδιού μας, οι άνθρωποι θα χαλάρωναν, αλλά όχι. Οπότε, μάλλον θα συνεχίσουν να είναι έξαλλοι».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 και παντρεύτηκε το 2018, ενώ πέρσι ανανέωσαν τους όρκους τους, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την πρώτη εγκυμοσύνη της Χέιλι Μπίμπερ.
«Η έντονη αφοσίωση και το συναισθηματικό βάρος της δημιουργίας νέας μουσικής έφεραν πίεση στον γάμο τους», ανέφερε πηγή κοντά στο ζευγάρι. Όπως διευκρινίζει το ίδιο πρόσωπο, ο τραγουδιστής συνηθίζει να «απορροφάται πλήρως και να αποκλείει οτιδήποτε άλλο» όταν βρίσκεται στο στούντιο.
Reason behind Justin and Hailey Bieber’s strained marriage revealed https://t.co/apFrcKFkvm pic.twitter.com/Tgff6VRVnB— Page Six (@PageSix) August 21, 2025
Η Χέιλι Μπίμπερ φέρεται να στάθηκε με «πολλή υπομονή» δίπλα στον σύζυγό της στις δυσκολίες που πέρασε με την ψυχική του υγεία, αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα «βήμα-βήμα». «Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει στον γάμο τους», τόνισε η πηγή. «Όμως βρίσκονται σε πολύ καλύτερη φάση».
Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι δυο τους ταξίδεψαν στο αγαπημένο τους θέρετρο στο Άινταχο, μαζί με τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ, όπου κατάφεραν να «επανέλθουν και να συνδεθούν ξανά ουσιαστικά». Ο Τζάστιν Μπίμπερ αναφέρεται στις δυσκολίες του γάμου μέσα από αρκετά τραγούδια του νέου δίσκου, όπως τα «Daisies» και «Walking Away». Ωστόσο, οι ανησυχίες για την ψυχική του κατάσταση αυξήθηκαν όταν εμφανίστηκαν φήμες περί χρήσης ουσιών.
Η Χέιλι Μπίμπερ είχε διαψεύσει τα σενάρια περί διαζυγίου σε συνέντευξή της στη Vogue τον περασμένο Μάιο. «Νόμιζα ότι στα επτά χρόνια θα είχε κοπάσει όλο αυτό, αλλά δεν συνέβη», είπε για τις φήμες. «Θα περίμενε κανείς πως, μετά τη γέννηση του παιδιού μας, οι άνθρωποι θα χαλάρωναν, αλλά όχι. Οπότε, μάλλον θα συνεχίσουν να είναι έξαλλοι».
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 και παντρεύτηκε το 2018, ενώ πέρσι ανανέωσαν τους όρκους τους, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα την πρώτη εγκυμοσύνη της Χέιλι Μπίμπερ.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα