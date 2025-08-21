Αμερικανίδα τενίστρια που διεκδικεί τη θέση της στο US Open, κάνει καριέρα στο OnlyFans - «Είναι τα πιο εύκολα λεφτά που έχω βγάλει»
Αμερικανίδα τενίστρια που διεκδικεί τη θέση της στο US Open, κάνει καριέρα στο OnlyFans - «Είναι τα πιο εύκολα λεφτά που έχω βγάλει»
Η Σάκια Βίκερι μπήκε τους τελευταίους μήνες στον «κόσμο» της συνδρομητικής πλατφόρμας ενηλίκων - Χρεώνει 1.000 δολάρια το ραντεβού μαζί της
Η Αμερικανίδα τενίστρια Σάκια Βίκερι προσπαθεί να προκριθεί στο κεντρικό ταμπλό του US Open αυτή την εβδομάδα, ωστόσο χτίζει ήδη μια νέα καριέρα με πολλά κέρδη στην πλατφόρμα ενηλίκων, OnlyFans. Η 30χρονη αθλήτρια βρίσκεται στο 559 της παγκόσμιας κατάταξης και σήμερα αντιμετωπίζει την Έλα Σέιντελ (Νο. 105) με στόχο να κάνει την έκπληξη και να προχωρήσει ακόμα περισσότερο.
Η Βίκερι χθες έδωσε τον πρώτη της αγώνα εδώ και πολλούς μήνες, αφού είχε να αγωνιστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Χθες νίκησε με 2-0 σετ την Αναστασία Σομπολίεβα (Νο.272) στον πρώτο γύρο των προκριματικών του US Open. Είτε προκριθεί, είτε όχι όμως, μικρή επίδραση θα έχει στην ίδια καθώς έχει ανακαλύψει πιο κερδοφόρους τρόπους να απασχολείται τους τελευταίους μήνες και αυτοί δεν απαιτούν να κρατάει ρακέτα. Στην πραγματικότητα, αυτοί απέχουν πολύ από τα «έθιμα» του παραδοσιακά αριστοκρατικού αθλήματος, που απαιτεί ορισμένα πρότυπα από τους παίκτες του.
Εχει δημιουργήσει μια επιτυχημένη παράλληλη καριέρα, πουλώντας προκλητικές φωτογραφίες της και χρεώνοντας τους άντρες για να βγουν ραντεβού μαζί της. Η Βίκερι εντάχθηκε στην πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans τον Ιανουάριο και με 12,99 δολάρια το μήνα, οι συνδρομητές της έχουν πρόσβαση σε «περιεχόμενο πολύ πικάντικο για το Instagram», σύμφωνα την ίδια.
Στην πλατφόρμα της «διαφημίζει» ένα «μεγάλο βίντεο στο οποίο κάνει ντους», υλικό από στριπτίζ και «πιο πικάντικες» φωτογραφίες, ενώ ζητά επίσης από τους θαυμαστές της να βαθμολογήσουν τις «δεξιότητές της στην ιππασία». Η 30χρονη που έχει βγάλει λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της 14χρονης καριέρας της στα γήπεδα, εκτός του αθλητισμού ζητά 1.000 δολάρια ως προκαταβολή μόνο για να βγει ραντεβού.
«Δεν βγαίνω πια ραντεβού δωρεάν λόγω της συμπεριφοράς των ανδρών. Τώρα απαιτώ προκαταβολή πριν το ραντεβού. Στείλτε μου 1.000 και μπορούμε να το κάνουμε», είπε η ίδια στους followers της κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Instagram νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Σε δηλώσεις της λέει πως πάντα θεωρούσε τον εαυτό της «επαναστάτρια», δηλώνοντας: «Πάντα έσπρωχνα τα όρια. Πάντα μιλούσα ανοιχτά για το ρατσιστικό μίσος που δέχομαι στο διαδίκτυο, για το body shaming. Είμαι πολύ ανοιχτή για πολλά πράγματα. Εξακολουθώ να παίζω τένις, η καριέρα μου συνεχίζεται, αλλά θέλω να κάνω και άλλα πράγματα εκτός από το τένις. Αρχίζω να εξερευνώ περισσότερες ευκαιρίες στα κοινωνικά μέσα».
Μάλιστα η Βίκερι είπε ότι έχει... εμπνευστεί από τον Νίκ Κύργιος που συνεργάζεται επίσημα με το Only Fans και παρουσιάζει μια εκπομπή στην οποία μοντέλα ανταγωνίζονται στο Pickleball. Η Βίκερι έχει επίσης λάβει μέρος στο «ριάλιτι» με παρουσιαστή τον Ελληνοαυστραλό τενίστα.
Φυσικά, θα λάβω κάποια αρνητικά σχόλια, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή, πάντα θα υπάρχουν κριτικές. Αν δεν έκανα τίποτα, θα δεχόμουν κριτική, οπότε καλύτερα να μπω στην πλατφόρμα και να βγάλω χρήματα όσο είμαι εκεί Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλη και δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα... είναι επίσης τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ και μου αρέσει να το κάνω».
Η Βίκερι, ο πατέρας της οποίας είναι πρώην ποδοσφαιριστής και ο αδελφός της έπαιζε ποδόσφαιρο στο South Carolina State, έγινε επαγγελματίας το 2011 μετά από προπόνηση με την USTA και την Ακαδημία Mouratoglou στη Γαλλία. Ωστόσο, η καριέρα της κορυφώθηκε το 2018, όταν κατάφερε να φτάσει στην 73η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Τώρα, η παίκτρια από τη Φλόριντα έχει πέσει στην 559η θέση, χωρίς καμία νίκη στο ενεργητικό της. Δεν κατάφερε να προκριθεί στο Αυστραλιανό Όπεν τον Ιανουάριο, καθώς αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο των προκριματικών, και δεν συμμετείχε καθόλου στο Roland Garros και στο Wimbledon. Ωστόσο, φαίνεται να φυλάει τις καλύτερες επιδόσεις της για το US Open, όπου έχει το καλύτερο ρεκόρ της σε Grand Slam. Έχει φτάσει τέσσερις φορές στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Η Βίκερι χθες έδωσε τον πρώτη της αγώνα εδώ και πολλούς μήνες, αφού είχε να αγωνιστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Χθες νίκησε με 2-0 σετ την Αναστασία Σομπολίεβα (Νο.272) στον πρώτο γύρο των προκριματικών του US Open. Είτε προκριθεί, είτε όχι όμως, μικρή επίδραση θα έχει στην ίδια καθώς έχει ανακαλύψει πιο κερδοφόρους τρόπους να απασχολείται τους τελευταίους μήνες και αυτοί δεν απαιτούν να κρατάει ρακέτα. Στην πραγματικότητα, αυτοί απέχουν πολύ από τα «έθιμα» του παραδοσιακά αριστοκρατικού αθλήματος, που απαιτεί ορισμένα πρότυπα από τους παίκτες του.
Εχει δημιουργήσει μια επιτυχημένη παράλληλη καριέρα, πουλώντας προκλητικές φωτογραφίες της και χρεώνοντας τους άντρες για να βγουν ραντεβού μαζί της. Η Βίκερι εντάχθηκε στην πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans τον Ιανουάριο και με 12,99 δολάρια το μήνα, οι συνδρομητές της έχουν πρόσβαση σε «περιεχόμενο πολύ πικάντικο για το Instagram», σύμφωνα την ίδια.
Στην πλατφόρμα της «διαφημίζει» ένα «μεγάλο βίντεο στο οποίο κάνει ντους», υλικό από στριπτίζ και «πιο πικάντικες» φωτογραφίες, ενώ ζητά επίσης από τους θαυμαστές της να βαθμολογήσουν τις «δεξιότητές της στην ιππασία». Η 30χρονη που έχει βγάλει λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της 14χρονης καριέρας της στα γήπεδα, εκτός του αθλητισμού ζητά 1.000 δολάρια ως προκαταβολή μόνο για να βγει ραντεβού.
«Δεν βγαίνω πια ραντεβού δωρεάν λόγω της συμπεριφοράς των ανδρών. Τώρα απαιτώ προκαταβολή πριν το ραντεβού. Στείλτε μου 1.000 και μπορούμε να το κάνουμε», είπε η ίδια στους followers της κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Instagram νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Σε δηλώσεις της λέει πως πάντα θεωρούσε τον εαυτό της «επαναστάτρια», δηλώνοντας: «Πάντα έσπρωχνα τα όρια. Πάντα μιλούσα ανοιχτά για το ρατσιστικό μίσος που δέχομαι στο διαδίκτυο, για το body shaming. Είμαι πολύ ανοιχτή για πολλά πράγματα. Εξακολουθώ να παίζω τένις, η καριέρα μου συνεχίζεται, αλλά θέλω να κάνω και άλλα πράγματα εκτός από το τένις. Αρχίζω να εξερευνώ περισσότερες ευκαιρίες στα κοινωνικά μέσα».
Μάλιστα η Βίκερι είπε ότι έχει... εμπνευστεί από τον Νίκ Κύργιος που συνεργάζεται επίσημα με το Only Fans και παρουσιάζει μια εκπομπή στην οποία μοντέλα ανταγωνίζονται στο Pickleball. Η Βίκερι έχει επίσης λάβει μέρος στο «ριάλιτι» με παρουσιαστή τον Ελληνοαυστραλό τενίστα.
«Τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει»Σε άλλη της συνέντευξη η Σάκια Βίκερι ανέφερε πως «Το έφτιαξα τον Ιανουάριο και απλά απογειώθηκε. Το γεγονός ότι είμαι τενίστρια σίγουρα βοήθησε στο μάρκετινγκ. Βρίσκομαι σε ένα στάδιο όπου δεν κάνω το απόλυτο μέγιστο εκεί, αλλά νιώθω άνετα, όπως πρέπει. Τα πάω πολύ καλά.
Φυσικά, θα λάβω κάποια αρνητικά σχόλια, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή, πάντα θα υπάρχουν κριτικές. Αν δεν έκανα τίποτα, θα δεχόμουν κριτική, οπότε καλύτερα να μπω στην πλατφόρμα και να βγάλω χρήματα όσο είμαι εκεί Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλη και δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα... είναι επίσης τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ και μου αρέσει να το κάνω».
Η Βίκερι, ο πατέρας της οποίας είναι πρώην ποδοσφαιριστής και ο αδελφός της έπαιζε ποδόσφαιρο στο South Carolina State, έγινε επαγγελματίας το 2011 μετά από προπόνηση με την USTA και την Ακαδημία Mouratoglou στη Γαλλία. Ωστόσο, η καριέρα της κορυφώθηκε το 2018, όταν κατάφερε να φτάσει στην 73η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Τώρα, η παίκτρια από τη Φλόριντα έχει πέσει στην 559η θέση, χωρίς καμία νίκη στο ενεργητικό της. Δεν κατάφερε να προκριθεί στο Αυστραλιανό Όπεν τον Ιανουάριο, καθώς αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο των προκριματικών, και δεν συμμετείχε καθόλου στο Roland Garros και στο Wimbledon. Ωστόσο, φαίνεται να φυλάει τις καλύτερες επιδόσεις της για το US Open, όπου έχει το καλύτερο ρεκόρ της σε Grand Slam. Έχει φτάσει τέσσερις φορές στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα