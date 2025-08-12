Η Δούκισσα Νομικού ποζάρει με μπλε μπικίνι στις διακοπές της - Δείτε φωτογραφίες
Η Δούκισσα Νομικού ποζάρει με μπλε μπικίνι στις διακοπές της - Δείτε φωτογραφίες

Η παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα στο Instagram

Οικογενειακές διακοπές απολαμβάνει η Δούκισσα Νομικού κι έδωσε μια γεύση από το καλοκαίρι της στους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Αν και αποφεύγει να δημοσιεύει υλικό από την προσωπική της ζωή, αυτή τη φορά, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις τους.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δούκισσα Νομικού ανέβασε μερικές φωτογραφίες από τις διακοπές τους, όπου φαίνεται είτε μόνη της, είτε με τα παιδιά της. Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, ποζάρει με ένα μπλε μπικίνι μπροστά στη θάλασσα, ενώ σε άλλα φωτογραφίζεται χαμογελαστή μπροστά στον φακό. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της γράφει: «Όμορφα πράγματα».

