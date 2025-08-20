Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο
Ο τραγουδιστής στην πρώτη του ανάρτηση εμφανίζει ένα χάρτινο ομοίωμά του να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός»
Στο σπίτι του επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο και έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media. Ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική την Πέμπτη, 14 Αυγούστου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη δική του συγκατάθεση.
Κατά την έξοδό του, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος, μιλώντας στους δημοσιογράφους. Τόνισε ότι «όλα είναι μια χαρά» και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι του στάθηκαν στην κατάσταση αυτή.
Το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».
Πάνω του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ πρόσθεσε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».
Μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση και μέσω του δικηγόρου του ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα. «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Star.
Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε τις τελευταίες ημέρες: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».
Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της (δικηγορική εταιρεία «Βλάσσης και Συνεργάτες»), αναφέρθηκε ότι τίποτα άλλο πέρα η ασφάλεια του τραγουδιστή δεν την αφορά. «Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις» τόνισαν.
Η ανακοίνωση της οικογένειας:
«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Σπύρος Βλάσσης
VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM».
Οι δηλώσεις μετά το εξιτήριο
Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, ο καλλιτέχνης πήρε εξιτήριο μετά από πέντε μέρες νοσηλείας από το Δρομοκαΐτειο, καθώς εξετάστηκε εκ νέου από ψυχιάτρους. Ο τραγουδιστής βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, με τον οποίο σχεδίαζε τις επόμενες νομικές και προσωπικές κινήσεις του. Εκτιμάται ότι ο καλλιτέχνης πρόκειται να περάσει σύντομα στην αντεπίθεση, ενώ θα δώσει διευκρινίσεις για όσα βιώνει.
Όταν επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που τον περίμενε έξω από την ψυχιατρική δομή, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον και την αντιμετώπισή τους: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο».
