Μπράντον Μπλάκστοκ: «Έχασα ένα κομμάτι της καρδιάς μου» έγραψε η κόρη του μετά τον θάνατό του
Μπράντον Μπλάκστοκ: «Έχασα ένα κομμάτι της καρδιάς μου» έγραψε η κόρη του μετά τον θάνατό του
Ήταν ο καλύτερός μου φίλος, η φωνή της λογικής μου και η αγαπημένη μου καθημερινή τηλεφωνική κλήση, πρόσθεσε η Σαβάννα Μπλάκστοκ
Έσπασε τη σιωπή της η κόρη του Μπράντον Μπλάκστοκ, Σαβάννα Μπλάκστοκ Λι σχετικά με τον θάνατο του πατέρα της. Η 23χρονη έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας τη σχέση τους, ενώ τόνισε πόσο πολύ την υποστήριζε ο πατέρας της.
Σημείωσε μάλιστα, πως ενώ νιώθει τεράστια λύπη για τον χαμό του, είναι σίγουρη ότι ο πατέρας της βρίσκεται στον παράδεισο. «Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν απέτυχε να κάνει τα όνειρά μου πραγματικότητα. Όσο ψηλά ή μακριά κι αν ήταν, έβρισκε πάντα τον δρόμο», έγραψε η Σαβάννα Μπλάκστοκ στη δημοσίευσή της στο Instagram την Τρίτη, 19 Αυγούστου και πρόσθεσε: «Όχι μόνο έκανε τα όνειρά μου πραγματικότητα, αλλά τα κυνηγούσε μαζί μου. Από όλο τον κόσμο ήταν εκεί, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου. Είναι ο καλύτερός μου φίλος, η φωνή της λογικής μου και η αγαπημένη μου καθημερινή τηλεφωνική κλήση».
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι τους τελευταίους έξι μήνες βρήκαν έναν «νέο δρόμο» στη σχέση τους μέσα από την κοινή πίστη τους στον Θεό. «Πάντα αγαπούσε τον Κύριο, αλλά πριν έξι μήνες Τον αναζήτησε. Ήταν πεινασμένος για τον λόγο Του και το κάναμε μαζί», είπε και συμπλήρωσε: «Με έχει ευλογήσει περισσότερο από όσο θα μπορούσα να ζητήσω ή να αξίζω σε όλη μου τη ζωή, αλλά πριν από 12 ημέρες με ευλόγησε με το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω: το δώρο να ξέρω πού βρίσκεται τώρα, στον Παράδεισο με τον Σωτήρα μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Έπειτα, τόνισε: «Έχασα ένα κομμάτι της καρδιάς μου και τον αγαπημένο μου Καουμπόι, αλλά ο Παράδεισος απέκτησε έναν άγγελο. Είμαι τόσο ευγνώμων για τον χρόνο που είχαμε και ανυπομονώ για την αιωνιότητα. Σ’ αγαπώ, μπαμπά, και θα μου λείψεις απεριόριστα. Απόλαυσε το ράντσο σου εκεί πάνω, ο Θεός το σχεδίασε σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σου».
Η Σαβάννα Μπλάκστοκ συνόδευσε την ανάρτησή της με μία σειρά φωτογραφιών από στιγμές της ζωής της με τον πατέρα της, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών από τον γάμο της, την ιππασία και στιγμές με τον τριών ετών γιο της, Λέικ, από τη σχέση της με τον σύζυγό της Κουέντιν Λι. Ο Μπράντον Μπλακστοκ είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του Μελίσα Άσγουορθ, τη Σαβάννα και τον Σεθ, καθώς και δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του Κέλι Κλάρκσον, τη Ρίβερ και τον Ρέμιγκτον.
Δείτε φωτογραφίες
Στις 7 Αυγούστου, εκπρόσωπος της οικογένειας Μπλάκστοκ επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από τριετή μάχη με τον καρκίνο. «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπράντον Μπλακστοκ», ανέφεραν σε δήλωση τους στο Us Weekly. «Ο Μπράντον πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Μία μέρα πριν από την ανακοίνωση του θανάτου του, η Κέλι Κλάρκσον, η οποία χώρισε από τον Μπλάκστοκ το 2020 μετά από επτά χρόνια γάμου, είχε αποκαλύψει ότι αναγκάστηκε να αναβάλει την εμφάνισή της στο Λας Βέγκας για να βρίσκεται κοντά του.
Σημείωσε μάλιστα, πως ενώ νιώθει τεράστια λύπη για τον χαμό του, είναι σίγουρη ότι ο πατέρας της βρίσκεται στον παράδεισο. «Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν απέτυχε να κάνει τα όνειρά μου πραγματικότητα. Όσο ψηλά ή μακριά κι αν ήταν, έβρισκε πάντα τον δρόμο», έγραψε η Σαβάννα Μπλάκστοκ στη δημοσίευσή της στο Instagram την Τρίτη, 19 Αυγούστου και πρόσθεσε: «Όχι μόνο έκανε τα όνειρά μου πραγματικότητα, αλλά τα κυνηγούσε μαζί μου. Από όλο τον κόσμο ήταν εκεί, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου. Είναι ο καλύτερός μου φίλος, η φωνή της λογικής μου και η αγαπημένη μου καθημερινή τηλεφωνική κλήση».
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι τους τελευταίους έξι μήνες βρήκαν έναν «νέο δρόμο» στη σχέση τους μέσα από την κοινή πίστη τους στον Θεό. «Πάντα αγαπούσε τον Κύριο, αλλά πριν έξι μήνες Τον αναζήτησε. Ήταν πεινασμένος για τον λόγο Του και το κάναμε μαζί», είπε και συμπλήρωσε: «Με έχει ευλογήσει περισσότερο από όσο θα μπορούσα να ζητήσω ή να αξίζω σε όλη μου τη ζωή, αλλά πριν από 12 ημέρες με ευλόγησε με το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσα να ζητήσω: το δώρο να ξέρω πού βρίσκεται τώρα, στον Παράδεισο με τον Σωτήρα μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Έπειτα, τόνισε: «Έχασα ένα κομμάτι της καρδιάς μου και τον αγαπημένο μου Καουμπόι, αλλά ο Παράδεισος απέκτησε έναν άγγελο. Είμαι τόσο ευγνώμων για τον χρόνο που είχαμε και ανυπομονώ για την αιωνιότητα. Σ’ αγαπώ, μπαμπά, και θα μου λείψεις απεριόριστα. Απόλαυσε το ράντσο σου εκεί πάνω, ο Θεός το σχεδίασε σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σου».
Η Σαβάννα Μπλάκστοκ συνόδευσε την ανάρτησή της με μία σειρά φωτογραφιών από στιγμές της ζωής της με τον πατέρα της, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών από τον γάμο της, την ιππασία και στιγμές με τον τριών ετών γιο της, Λέικ, από τη σχέση της με τον σύζυγό της Κουέντιν Λι. Ο Μπράντον Μπλακστοκ είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του Μελίσα Άσγουορθ, τη Σαβάννα και τον Σεθ, καθώς και δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του Κέλι Κλάρκσον, τη Ρίβερ και τον Ρέμιγκτον.
Δείτε φωτογραφίες
Στις 7 Αυγούστου, εκπρόσωπος της οικογένειας Μπλάκστοκ επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από τριετή μάχη με τον καρκίνο. «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπράντον Μπλακστοκ», ανέφεραν σε δήλωση τους στο Us Weekly. «Ο Μπράντον πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Μία μέρα πριν από την ανακοίνωση του θανάτου του, η Κέλι Κλάρκσον, η οποία χώρισε από τον Μπλάκστοκ το 2020 μετά από επτά χρόνια γάμου, είχε αποκαλύψει ότι αναγκάστηκε να αναβάλει την εμφάνισή της στο Λας Βέγκας για να βρίσκεται κοντά του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα