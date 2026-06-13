Κέιτ Μίντλετον: Εντυπωσιακή στο Trooping the Colour για τα «δεύτερα γενέθλια» του βασιλιά Καρόλου

Η ιστορία πίσω από την παράδοση που θέλει τον Βρετανό μονάρχη να γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο

καθιερωμένη τελετή Trooping the Colour για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου Η εκδήλωση, που αποτελεί μία από τις πιο λαμπρές στιγμές του βρετανικού βασιλικού ημερολογίου, αναβίωσε μια παράδοση αιώνων.



Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασε στην τελετή συνοδευόμενη από τα τρία παιδιά της, τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 8χρονο πρίγκιπα Λούις. Η Κέιτ επέλεξε ένα κομψό γαλάζιο και λευκό σύνολο, το οποίο συνδύασε με ασορτί καπέλο και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με πέρλες, συγκεντρώνοντας αμέσως τα φλας των φωτογράφων και τα θετικά σχόλια των βασιλικών παρατηρητών.



Δίπλα της βρέθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος συμμετείχε στην παρέλαση φορώντας στρατιωτική στολή, καθώς η τελετή διατηρεί τον έντονο στρατιωτικό της χαρακτήρα. Χιλιάδες πολίτες παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις κατά μήκος της διαδρομής από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έως το Horse Guards Parade, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική παρέλαση.







Κλείσιμο Γιατί ο βασιλιάς Κάρολος γιορτάζει δύο φορές τα γενέθλιά του Αν και ο Βασιλιάς Κάρολος γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1948, κάθε χρόνο γιορτάζει και τα λεγόμενα «επίσημα γενέθλιά» του τον Ιούνιο. Η παράδοση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή του σημερινού μονάρχη, αλλά μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν τρεις αιώνες.



Η αρχή έγινε το 1748 από τον βασιλιά Γεώργιο Β΄, ο οποίος επιθυμούσε οι δημόσιοι εορτασμοί να πραγματοποιούνται σε περίοδο με καλύτερες καιρικές συνθήκες. Αργότερα, ο βασιλιάς Εδουάρδος Ζ΄, που επίσης είχε γεννηθεί τον Νοέμβριο, καθιέρωσε την πρακτική της μεταφοράς των επίσημων εορτασμών στους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες καλού καιρού για τις υπαίθριες εκδηλώσεις.



Η παράδοση διατηρήθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο ΣΤ΄, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και πλέον από τον Κάρολο Γ΄. Έτσι, ο Βρετανός μονάρχης έχει ουσιαστικά δύο ημερομηνίες γενεθλίων: την προσωπική, που παραμένει η ημέρα γέννησής του, και την επίσημη, που συνοδεύεται από τις κρατικές τελετές και τη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση.



Με την Κέιτ Μίντλετον να πρωταγωνιστεί για ακόμη μία φορά και χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν το κέντρο του Λονδίνου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ηγια τα . Η εκδήλωση, που αποτελεί μία από τις, αναβίωσε μια παράδοση αιώνων.Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασε στην τελετή συνοδευόμενη από τα τρία παιδιά της, τον, τηνκαι τον. Η Κέιτ επέλεξε ένα κομψό γαλάζιο και λευκό σύνολο, το οποίο συνδύασε με ασορτί καπέλο και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με πέρλες, συγκεντρώνοντας αμέσως τα φλας των φωτογράφων και τα θετικά σχόλια των βασιλικών παρατηρητών.Δίπλα της βρέθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος συμμετείχε στην παρέλαση φορώντας στρατιωτική στολή, καθώς η τελετή διατηρεί τον έντονο στρατιωτικό της χαρακτήρα. Χιλιάδες πολίτες παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις κατά μήκος της διαδρομής από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έως το Horse Guards Parade, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική παρέλαση.Το Trooping the Colour αποτελεί μία από τις παλαιότερες στρατιωτικές παραδόσεις της Βρετανίας. Οι ρίζες του εντοπίζονται στον 18ο αιώνα, όταν οι σημαίες των συνταγμάτων – γνωστές ως «colours» – παρουσιάζονταν στους στρατιώτες πριν από τις μάχες, ώστε να μπορούν να τις αναγνωρίζουν μέσα στον καπνό και τη σύγχυση του πεδίου των επιχειρήσεων. Με το πέρασμα των χρόνων, το έθιμο εξελίχθηκε σε μια μεγαλειώδη τελετή που συνδέθηκε με τα επίσημα γενέθλια του εκάστοτε μονάρχη.Αν και ο Βασιλιάς Κάρολος γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1948, κάθε χρόνο γιορτάζει και τα λεγόμενατου τον Ιούνιο. Η παράδοση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή του σημερινού μονάρχη, αλλά μια πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν τρεις αιώνες.ο οποίος επιθυμούσε οι δημόσιοι εορτασμοί να πραγματοποιούνται σε περίοδο με καλύτερες καιρικές συνθήκες. Αργότερα, οπου επίσης είχε γεννηθεί τον Νοέμβριο, καθιέρωσε την πρακτική της μεταφοράς των επίσημων εορτασμών στους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες καλού καιρού για τις υπαίθριες εκδηλώσεις.Η παράδοση διατηρήθηκε από τοντηκαι πλέον από τον΄. Έτσι, ο Βρετανός μονάρχης έχει ουσιαστικά δύο ημερομηνίες γενεθλίων: την προσωπική, που παραμένει η ημέρα γέννησής του, και την επίσημη, που συνοδεύεται από τις κρατικές τελετές και τη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση.

Οι αντιδράσεις των Βρετανών Παρότι η συγκεκριμένη παράδοση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της βρετανικής μοναρχίας, πολλοί Βρετανοί φαίνεται πως αγνοούσαν ότι ο βασιλιάς γιορτάζει δύο φορές τον χρόνο τα γενέθλιά του. Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Πρέπει να είναι ωραίο να είσαι πλούσιος και ισχυρός», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε ότι πρόκειται για «ένα από τα πιο παράλογα πράγματα που έχει ακούσει». Κάποιοι χαρακτήρισαν την παράδοση σπατάλη χρόνου και χρημάτων, ενώ άλλοι την αντιμετώπισαν με χιούμορ, λέγοντας ότι πρόκειται για την πιο βρετανική συνήθεια που έχουν διαβάσει ποτέ.



Υπήρξαν ωστόσο και πολλοί υποστηρικτές του εθίμου. «Είμαι απολύτως υπέρ, ειδικά αν σημαίνει περισσότερη τούρτα και περισσότερα δώρα», έγραψε μία χρήστρια, ενώ άλλοι παρομοίασαν την πρακτική με τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες και γιορτάζουν συμβολικά τα γενέθλιά τους στο σχολείο αργότερα μέσα στη χρονιά.



Η φετινή τελετή Η φετινή διοργάνωση ήταν η τέταρτη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Καρόλου, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ τον Σεπτέμβριο του 2022. Την τιμή να παρουσιάσουν τη σημαία του συντάγματός τους είχαν φέτος οι Grenadier Guards, το αρχαιότερο σύνταγμα πεζικού του βρετανικού στρατού, το οποίο συμπληρώνει 370 χρόνια ιστορίας.



Στην τελετή συμμετείχαν επίσης οι Welsh Guards, Irish Guards, Scots Guards και Coldstream Guards, ενώ ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους βρέθηκαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Όπως κάθε χρόνο, οι εορτασμοί αναμένεται να ολοκληρωθούν με την εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ και την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας.



Από τη φετινή συγκέντρωση απουσίαζαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, που δεν συγκαταλέγονται πλέον στα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.