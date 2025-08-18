Η Έλεν ντε Τζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι γιόρτασαν 17 χρόνια γάμου: «Σε αγαπώ κάθε μέρα περισσότερο» έγραψε η παρουσιάστρια

χρόνια γάμου γιόρτασαν η Έλεν ντε Τζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι , με την παρουσιάστρια να δηλώνει πως η αγάπη για τη σύζυγό της δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου.

17Για την επέτειο της 16ης Αυγούστου, η Νανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram, με ένα απόσπασμα της εκπομπής «The Ellen DeGeneres Show» από την ημέρα που παντρεύτηκε με τη σύζυγό της το 2008.Το βίντεο δείχνει την παρουσιάστρια και την Ννα υποδέχονται φίλους και συγγενείς στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, ενώ ετοίμαζαν τη διακόσμηση για το μυστήριο. Στη συνέχεια, καταγράφεται η πρώτη συνάντηση του ζευγαριού λίγο πριν την τελετή. Και οι δύο γυναίκες φόρεσαν δημιουργίες του Zac Posen ειδικά φτιαγμένες για την περίσταση. Ηένα λευκό σύνολο, ενώ η σύζυγός της είχε επιλέξει ένα ροζ τούλινο νυφικό.Χαρούμενη 17η επέτειος της καλύτερης μέρας της ζωής μου. Πόρσια, σε αγαπώ κάθε μέρα περισσότεροΟ γάμος τους ήταν μια λιτή τελετή, όπως ανέφερε τότε το «PEOPLE», με μόλις 19 καλεσμένους. Μερικούς μήνες μετά τον γάμο, ηείχε δηλώσει στο ίδιο μέσο, ότι η ζωή της είχε εξελιχθεί με έναν «υπέροχο» τρόπο αφότου παντρεύτηκε τη σύζυγό της. Είπε ότι απέκτησε την αυτοπεποίθηση να «ζει μια ειλικρινή, ανοιχτή ζωή» και ότι ένιωθε μεγαλύτερη ασφάλεια.«Ο γάμος είναι ένας διαφορετικός τρόπος να είσαι μαζί», είχε εξηγήσει τότε η ηθοποιός και είχε προσθέσει: «Υπάρχει μια ηρεμία στο να είσαι παντρεμένος και ένα αίσθημα ενότητας που απλώς δεν υπήρχε πριν. Και δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι θα άλλαζε τόσο πολύ, αλλά είναι τόσο υπέροχο».