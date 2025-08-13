Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η σπάνια φωτογραφία με την Αγγλίδα μητέρα του
Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο ηθοποιός στα social media
Μια σπάνια φωτογραφία με την Αγγλίδα μητέρα του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα social media ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός, που κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στέκεται πίσω από τη μητέρα του, χαμογελώντας στον φωτογραφικό φακό.
«Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές πιο κοντινές αλλά ακόμα και έτσι μπορείς να αγαπάς …μάνα…», σχολίασε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης κάτω από την κοινή τους φωτογραφία.
