Κρήτη: Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 53χρονη που «απάντησε» με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση
Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Κρήτης με τους υπεύθυνους του καταλύματος να καταγγέλλουν μία τουρίστρια για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ο 47χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου – σε περιοχή της Χερσονήσου – και ο 70χρονος εκπρόσωπος της επιχείρησης πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και κατήγγειλαν πως μία 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία αφόδευσε μέσα στην πισίνα.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 53χρονη και την συνέλαβαν ωστόσο εκείνη κατάθεσε μήνυση για ψευδή στοιχεία και συκοφαντική δυσφήμιση.
Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην σύλληψη και των δύο στελεχών του ξενοδοχείου ενώ την ίδια ώρα ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τι πραγματικά συνέβη.
