Ο Μπράντον Μπλάκστοκ διατηρούσε σχέση με την πρώην βοηθό της Κέλι Κλάρκσον πριν τον θάνατό του
Ο μάνατζερ είχε έρθει κοντά με την υπάλληλο της πρώην συζύγου του - Χώρισε με την τραγουδίστρια την ίδια χρονιά που απέλυσε τη βοηθό της
Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Μπράντον Μπλάκστοκ είχε βρει την αγάπη στο πρόσωπο της πρώην βοηθού της πρώην συζύγου του, Κέλι Κλάρκσον. Όπως αναφέρει το κείμενο της νεκρολογίας του, ο μάνατζερ είχε μια «όμορφη και γεμάτη αγάπη» σχέση, την οποία ωστόσο δεν πρόλαβε να απολαύσει.
Ο πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο και πιο συγκεκριμένα, με το μελάνωμα. Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε για τον θάνατό του, έγραφε: «Ο Μπράντον, μαζί με την όμορφη και γεμάτη αγάπη σύντροφό του στη ζωή και στις επιχειρήσεις, την Μπρίτνεϊ Μαρί Τζόουνς, άρχισαν να χτίζουν μια ζωή, να δημιουργούν επιχειρήσεις και να εργάζονται ακούραστα για να φέρουν εις πέρας τον οίκο δημοπρασιών Headwaters Livestock Auction και αυτό που θα μείνει ως κληρονομιά του, το Valley View Rodeo στη Μποζμάν της Μοντάνα».
Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Μπρίτνεϊ Μαρί Τζόουνς εργάστηκε ως βοηθός της Κέλι Κλάρκσον από το 2016 έως το 2020, χρονιά που η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπράντον Μπλάκστοκ. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2022, έπειτα από μακρά και δύσκολη νομική διαμάχη.
Με τη συμφωνία, η τραγουδίστρια κράτησε το ράντσο στη Μοντάνα, ωστόσο η ίδια ζει στη Νέα Υόρκη με τα δύο τους παιδιά, τη 11χρονη Ρίβερ και τον 9χρονο Ρέμινγκτον. Ο Μπράντον Μπλάκστοκ παρέμεινε στη Μοντάνα, όπου τον Δεκέμβριο του 2024 ίδρυσε μαζί με την Τζόουνς το Valley View Rodeo, σύμφωνα με την US Sun.
Η φύση της σχέσης τους δεν είναι ξεκάθαρη, αν και η Μπρίτνεϊ Μαρί Τζόουνς φαίνεται να είχε προηγουμένως παντρευτεί τον ντράμερ Greg Goose LaPoint. Ανάρτηση του LaPoint στο Instagram, στις 11 Σεπτεμβρίου 2021, τους έδειχνε να γιορτάζουν τον πρώτο χρόνο του γάμου τους, ωστόσο φαίνεται πως έχουν χωρίσει. Οι πληροφορίες για τον χωρισμό τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ο LaPoint φέρεται να έχει προχωρήσει σε νέα σχέση με την Arika Vanessa από τον περασμένο Φεβρουάριο.
Ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Μαρί Τζόουνς, σε ανάρτησή του στο Facebook μετά τον θάνατο του Μπράντον Μπλάκστοκ, τον χαρακτήρισε «αδερφή ψυχή» της κόρης του. «Χθες χάσαμε έναν καλό άνθρωπο, τον Μπράντον Μπλάκστοκ, την αδερφή ψυχή της κόρης μου και κάποιον που θεωρούσα γιο μου», έγραψε και πρόσθεσε: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Μπρίτνεϊ και την οικογένεια. Θα μας λείψει το χιούμορ σου. Καλό ταξίδι».
Παρά τον χωρισμό τους, η Κέλι Κλάρκσον βρέθηκε δίπλα του τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Η τραγουδίστρια είχε κάνει παύση στην εκπομπή της τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο για να τον φροντίσει, ενώ ακύρωσε και αρκετές συναυλίες της στο Λας Βέγκας λίγο πριν τον θάνατό του.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Days After An Insider Lifted The Lid On Kelly Clarkson And Brandon Blackstock’s “Messy” Divorce, His Obituary Has Revealed That He Was In A Relationship With Her Former Assistant https://t.co/7ODsg7YNRE— BuzzFeed (@BuzzFeed) August 13, 2025
