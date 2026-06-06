Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά Αγγλίας, Πορτογαλίας και Βελγίου ενόψει Μουντιάλ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά Αγγλίας, Πορτογαλίας και Βελγίου ενόψει Μουντιάλ
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει τρία δυνατά φιλικά προετοιμασίας πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Στις 16:00 το Βέλγιο υποδέχεται την Τυνησία, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Στις 20:50, η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με τη Χιλή, με την αναμέτρηση να είναι live στο Primetel 1.
Τέλος, στις 22:00 η Αγγλία φιλοξενεί τη Νέα Ζηλανδία και μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση από το Nova Sports start.
Στις 16:00 το Βέλγιο υποδέχεται την Τυνησία, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Στις 20:50, η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με τη Χιλή, με την αναμέτρηση να είναι live στο Primetel 1.
Τέλος, στις 22:00 η Αγγλία φιλοξενεί τη Νέα Ζηλανδία και μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση από το Nova Sports start.
- Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
- 09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 13:00 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Finals Σαν Αντόνιο Σπερς-Νιου Γιορκ Νικς
- 13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco Practice 3
- 13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)
- 16:00 Novasports Start Βέλγιο – Τυνησία Φιλικός Αγώνας
- 17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco qualifying
- 17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ολλανδία, Άσσεν -1ος Αγώνας
- 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Meeting Παπαφλέσσεια Στίβος
- 19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa
- 20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
- 20:50 Novasports Prime Πορτογαλία – Χιλή Φιλικός Αγώνας
- 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
- 22:00 Novasports Start Αγγλία – Νέα Ζηλανδία Φιλικός Αγώνας
- 22:00 Novasports 1HD Καστεγιόν – Αλμερία Ποδόσφαιρο
- 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς WNBA
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
- 23:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold Τέξας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα