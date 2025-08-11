Μπράντον Μπλάκστοκ: Πώς πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ο πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον
Ο μάνατζερ ταλέντων βρισκόταν στο σπίτι του στην εξοχή, όταν η υγεία του επιδεινώθηκε - «Έφυγε» στα 48 του
Στο αγρόκτημά του στο Μοντάνα πέρασε το τελευταίο διάστημα της ζωής του ο πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον, Μπράντον Μπλάκστοκ, ενώ πάλευε σιωπηλά με τον καρκίνο. Άτομο από το περιβάλλον του μίλησε στο US Weekly και αναφέρθηκε στις τελευταίες ημέρες του πρώην μάνατζερ ταλέντων.
«Ο Μπράντον ζούσε μια αρκετά ήσυχη ζωή στο Μοντάνα. Έτσι του άρεσε», αποκάλυψε άτομο από το περιβάλλον του και πρόσθεσε: «Παρόλο που είχε δουλέψει στο παρελθόν στον χώρο της ψυχαγωγίας, αυτή δεν ήταν η προσωπικότητά του. Ήταν στο σπίτι του στο Μοντάνα».
Η ίδια πηγή εξήγησε ότι «είχε το αγρόκτημά του και ασχολιόταν με το ροντέο, αλλά προτιμούσε να κινείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας». Επιπλέον, «μερικοί από τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί του στην εταιρεία Starstruck [Entertainment] μετακόμισαν στο Μοντάνα για να δουλέψουν μαζί του στο ροντέο».
Η πρώην σύζυγός του, Κέλι Κλάρκσον, φαίνεται ότι τον επισκεπτόταν μαζί με τα παιδιά τους, τον 11χρονο Ρίβερ και τον 9χρονο Ρέμινγκτον, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα χρόνου μαζί του. Ωστόσο, σύμφωνα με την πηγή, η τραγουδίστρια «δεν τον φρόντιζε προσωπικά». Η μεγαλύτερη κόρη του από τον πρώτο του γάμο με τη Melissa Ashworth, «ήταν μαζί του σχεδόν συνεχώς». Η πηγή πρόσθεσε πως «ζούσε μια απίστευτα δύσκολη περίοδο. Ήταν πολύ κοντά. Όλοι είναι σοκαρισμένοι».
«Ο Μπράντον ταξίδευε και έκανε πράγματα», συνέχισε να λέει το ίδιο άτομο, συμπληρώνοντας: «Μέχρι και πριν από μερικούς μήνες φαινόταν καλά. Ήταν αδύνατος, αλλά φαινόταν ο εαυτός του. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει». Ο Μπράντον Μπλάκστοκ είχε επίσης έναν γιο, τον Σεθ, από τον πρώτο του γάμο με τη Melissa Ashworth, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 2001 έως το 2012.
Ο μάνατζερ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, βρισκόταν ήδη στο σπίτι του στην εξοχή όταν η υγεία του «έκανε μια πολύ άσχημη στροφή» νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με το ίδιο άτομο. Ο πρώην μάνατζερ ταλέντων «επικεντρώθηκε στη θεραπεία του» και «περνούσε πολύ χρόνο με την οικογένειά του τους τελευταίους έξι μήνες, περισσότερο από ποτέ άλλοτε».
Inside Kelly Clarkson's ex Brandon Blackstock's heartbreaking final days before his shock death at 48 https://t.co/lRJnZOdQFK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 10, 2025
