Καίτη Γαρμπή: Το βίντεο με τα τοπικά επιρρήματα που εντυπωσίασε τον Διονύση Σχοινά - «Είσαι τρελή το ξέρεις;» της είπε
«Τα παιδία παίζει» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο TikTok η Καίτη Γαρμπή
Ένα βίντεο στο οποίο η Καίτη Γαρμπή παρουσίασε μια - μάλλον - άγνωστη πλευρά των ικανοτήτων της δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της στο TikTok.
Στο βίντεο, όπως ακούγεται από την εισαγωγή που κάνει ο σύζυγός της Διονύσης Σχοινάς, «έχουμε την θα μπορούσε φιλόλογο και παιδί του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, Αικατερίνη Γαρμπή, που θα μας παρουσιάσει τα τοπικά επιρρήματα».
«Ώπα, ξέρουμε και τα τοπικά επιρρήματα; Μέτρα» ακούγεται να απαντά η Καίτη Γαρμπή, η οποία στη συνέχεια παραθέτει μια μεγάλη σειρά επιρρημάτων.
«Τα μέτρησες;» ρώτησε στο τέλος τον Διονύση Σχοινά που έκπληκτος ακούγεται να λέει «είσαι τρελή, το ξέρεις;».
Στην πρόκληση, τέλος, του συζύγου της «ξέρεις και άλλα;» η Καίτη Γαρμπή απάντησε «φυσικά... άλλη μέρα».
