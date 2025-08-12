Δισεκατομμυριούχος από τη Βιρτζίνια απατούσε τη σύζυγό του με την νταντά των παιδιών - Τους εγκατέλειψε και έκανε χλιδάτη ζωή με Ferrari και Rolex

Το βαρύ βιογραφικό του ζευγαριού

Το ζευγάρι έχει κοινή επιμέλεια των παιδιών, όπως είχε. Η New York Post αναφέρει ότι ο Πίτερ κατέθεσε αίτημα τον περασμένο μήνα για να σφραγιστούν τα έγγραφα του διαζυγίου. Η νομική ομάδα της Κάρα αντιτίθεται σε αυτή την κίνηση.Η Κάρα και ο Πίτερ. Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ίδρυσαν μαζί το Ίδρυμα Peter and Cara Goodwin Foundation. Ο Πίτερ έχει επίσης πολλές άλλες επιχειρήσεις στο όνομά του.Η Κάρα, κάτοχος διδακτορικού, είναι ιδρύτρια του Parenting Translator, μιας πλατφόρμας με περισσότερους από 135.000 ακολούθους στο Instagram.Ως συγγραφέας best-seller, επικεντρώνει τη δουλειά της στην παροχή συμβουλών σε γονείς για τους καλύτερους τρόπους ανατροφής των παιδιών τους. Οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτοι με χρήσιμες συμβουλές, καθώς και εμπνευσμένα μηνύματα για γονείς.Ο πατέρας του Πίτερ, Γουίλιαμ, είναι από τις πιοτης. Στα 84 του, εργάστηκε στην IBM και την Phillip Morris Worldwide, πριν ιδρύσει την εταιρεία Commonwealth Computer Advisors (CCA) Industries το 1971.Η CCA Industries και η Riverstone Group, μια, είχαν επιχειρηματικά συμφέροντα που περιλάμβαναν πολυτελή θέρετρα και ξενοδοχεία.Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Γουίλιαμ έχει αναγνωριστεί για τη, ιδίως στον τομέα της έρευνας για τον καρκίνο.Το 2021 ίδρυσε το δικό του εθνικό ίδρυμα για την έρευνα κατά του καρκίνου, το, με δωρεά 250 εκατομμυρίων δολαρίων προς τιμήν του γιου του,, που έχασε τη ζωή του από τη νόσο.Ο Γουίλιαμ είναι επίσης μέλος του, έχοντας διοριστεί δύο φορές – από τον πρώην κυβερνήτη Τζορτζ Άλεν και τον πρώην κυβερνήτη Μπομπ ΜακΝτόνελ.