Δισεκατομμυριούχος από τη Βιρτζίνια απατούσε τη σύζυγό του με την νταντά των παιδιών - Τους εγκατέλειψε και έκανε χλιδάτη ζωή με Ferrari και Rolex
Ζήτησε διαζύγιο λίγο μετά τη γέννηση της κόρης του - Νέες αποκαλύψεις από τα δικαστικά έγγραφα
Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι κληρονόμος δισεκατομμυριούχος από τη Βιρτζίνια απάτησε τη σύζυγό του με την πρώην νταντά των παιδιών τους και στη συνέχεια ζήτησε διαζύγιο με ωμό τρόπο ανήμερα των Χριστουγέννων.
Ο Πίτερ Γκούντγουιν, 40 ετών, γιος του πρώην συνιδιοκτήτη της τεράστιας αλυσίδας AMF Bowling, Γουίλιαμ Γκούντγουιν, παραδέχτηκε ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, την κλινική ψυχολόγο Κάρα Γκούντγουιν, επίσης 40 ετών.
Η Ανέτ Λομπάρντ, 27 ετών, ξεκίνησε να εργάζεται για την εύπορη οικογένεια το 2019, ενώ σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έμενε μόνιμα μαζί τους και άρχισε να εργάζεται στο γραφείο του Πίτερ. Τελικά, προήχθη σε αντιπρόεδρο της εταιρείας του.
Η Κάρα ανησυχούσε για το πόσο κοντά είχαν έρθει ο Πίτερ και η Ανέτ μέχρι το τέλος του 2020, αλλά όταν εξέφρασε την ανησυχία της, οι φόβοι της «αγνοήθηκαν», σύμφωνα με τις καταθέσεις.
Τον Αύγουστο του 2023, η Κάρα γέννησε το τέταρτο παιδί της με τον Πίτερ και περίπου έναν μήνα αργότερα, ο αποξενωμένος πλέον σύζυγός της «άρχισε να εκφράζει έντονη επιθυμία για περισσότερη ανεξαρτησία και χρόνο μακριά από την οικογένειά του για να επικεντρωθεί στη δική του αυτοφροντίδα».
Αυτή η «αυτοφροντίδα» μπορεί να περιλάμβανε πολυτελή σπορ αυτοκίνητα και πολύ ακριβά ρολόγια, όπως φαίνεται στον λογαριασμό του Πίτερ στο Instagram. «Απλώς προσπαθώ να κρατώ τις στροφές ψηλά», γράφει το βιογραφικό του. Η σελίδα του είναι γεμάτη φωτογραφίες με Ferrari και Rolex, επιδεικνύοντας την πολυτελή του ζωή στους σχεδόν 17.000 ακολούθους του.
Η Κάρα «καθόταν μπροστά του κρατώντας την τεσσάρων μηνών κόρη τους» όταν εκείνος της ανακοίνωσε απότομα την απόφασή του και έφυγε. Καθώς έφευγε, φέρεται να φώναζε και να έβριζε έξαλλος, μπροστά στα μάτια και των τεσσάρων παιδιών τους – ηλικίας 2, 5, 7 και 9 ετών – που παρακολουθούσαν έντρομα.
Ο Πίτερ και η Ανέτ ξεκίνησαν αμέσως πλήρη ερωτική σχέση, απολαμβάνοντας πολυτελή διαμονή στο ξενοδοχείο Four Seasons στη Φλόριντα λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.
Το ζευγάρι «εμπλεκόταν σε εξωσυζυγικές σχέσεις» από το Γουαϊόμινγκ έως τη Φλόριντα, ενώ φέρεται να βρέθηκαν ακόμη και σε κατοικία που ανήκει από κοινού στον Πίτερ και την Κάρα.
Ο Πίτερ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο του 2025. Υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο, αλλά η Κάρα ζητά το 50% των συζυγικών περιουσιακών στοιχείων – συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τους – διατροφή και 500.000 δολάρια για τα νομικά έξοδα.
Από νταντά... αντιπρόεδρος της εταιρείαςΕνώ η Κάρα φρόντιζε τα παιδιά τους, ο Πίτερ φέρεται να περνούσε χρόνο με τη γυναίκα που το ζευγάρι είχε κάποτε προσλάβει ως νταντά, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η New York Post.
Ζήτησε διαζύγιο ανήμερα των ΧριστουγέννωνΟ Πίτερ φέρεται να θεώρησε ότι η ημέρα των Χριστουγέννων του ίδιου έτους ήταν η κατάλληλη στιγμή για να πει στην Κάρα – ενώ εκείνη κρατούσε το μωρό τους – ότι ο γάμος τους τελείωσε, όπως αναφέρεται στα έγγραφα.
Το ζευγάρι έχει κοινή επιμέλεια των παιδιών, όπως είχε συμφωνηθεί πέρσι. Η New York Post αναφέρει ότι ο Πίτερ κατέθεσε αίτημα τον περασμένο μήνα για να σφραγιστούν τα έγγραφα του διαζυγίου. Η νομική ομάδα της Κάρα αντιτίθεται σε αυτή την κίνηση.
Η Κάρα, κάτοχος διδακτορικού, είναι ιδρύτρια του Parenting Translator, μιας πλατφόρμας με περισσότερους από 135.000 ακολούθους στο Instagram.
Ως συγγραφέας best-seller, επικεντρώνει τη δουλειά της στην παροχή συμβουλών σε γονείς για τους καλύτερους τρόπους ανατροφής των παιδιών τους. Οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτοι με χρήσιμες συμβουλές γονεϊκότητας, καθώς και εμπνευσμένα μηνύματα για γονείς.
Ο πατέρας του Πίτερ, Γουίλιαμ, είναι από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της Βιρτζίνια. Στα 84 του, εργάστηκε στην IBM και την Phillip Morris Worldwide, πριν ιδρύσει την εταιρεία Commonwealth Computer Advisors (CCA) Industries το 1971.
Η CCA Industries και η Riverstone Group, μια διαφοροποιημένη εταιρεία συμμετοχών, είχαν επιχειρηματικά συμφέροντα που περιλάμβαναν πολυτελή θέρετρα και ξενοδοχεία.
Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Γουίλιαμ έχει αναγνωριστεί για τη φιλανθρωπική του δράση, ιδίως στον τομέα της έρευνας για τον καρκίνο.
Το 2021 ίδρυσε το δικό του εθνικό ίδρυμα για την έρευνα κατά του καρκίνου, το Red Gates Foundation, με δωρεά 250 εκατομμυρίων δολαρίων προς τιμήν του γιου του, Χάντερ, που έχασε τη ζωή του από τη νόσο.
Ο Γουίλιαμ είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, έχοντας διοριστεί δύο φορές – από τον πρώην κυβερνήτη Τζορτζ Άλεν και τον πρώην κυβερνήτη Μπομπ ΜακΝτόνελ.
Το βαρύ βιογραφικό του ζευγαριούΗ Κάρα και ο Πίτερ παντρεύτηκαν το 2014. Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ίδρυσαν μαζί το Ίδρυμα Peter and Cara Goodwin Foundation. Ο Πίτερ έχει επίσης πολλές άλλες επιχειρήσεις στο όνομά του.
