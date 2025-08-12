Πώς η ελληνική πρεσβεία στο Λουξεμβούργο προχώρησε σε αναρτήσεις για τις συγκεντρώσεις για τη Γάζα – ΕΔΕ από το ΥΠΕΞ για το περιστατικό
Το υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι οι αναρτήσεις, που «κατέβηκαν» μέσα σε λίγη ώρα, δεν εκφράζουν την επίσημη θέση της Ελλάδας
Υπό έρευνα είναι η ανάρτηση στον λογαριασμό της πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο η οποία αφορούσε τις συγκεντρώσεις για τη Γάζα που έγιναν την Κυριακή σε όλη την Ελλάδα.
Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι διεξάγεται ΕΔΕ και ότι οι αναρτήσεις, που «κατέβηκαν» μέσα σε λίγη ώρα, δεν εκφράζουν την επίσημη θέση της Ελλάδας.
Βάσει του κανονισμού του υπουργείου Εξωτερικών, διαχειριστής της σελίδας είναι ο επικεφαλής του γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας, ο οποίος υποχρεούται να έχει έγκριση για κάθε ανάρτηση από τον επικεφαλής της Διπλωματικής Αρχής - στην περίπτωση αυτή από τον πρέσβη.
Στις επίμαχες αναρτήσεις φαίνεται ότι δεν είχε ζητηθεί η έγκριση του πρέσβη. Για αυτό διενεργείται και ΕΔΕ ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.
Σχετικά με το ζήτημα, η εκπρόσωπος του υπουργείου, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, δήλωσε την Τρίτη:
«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.
Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».
Οι αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο αφορούσαν τις συγκεντρώσεις που διοργανώθηκαν την Κυριακή (10/8) στην Αθήνα και πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
«Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση.
