Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα απολαμβάνουν το καλοκαίρι στη Μάνη
Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στη Μάνη απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, με τον ηθοποιό να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες ο ηθοποιός ποζάρει στην παραλία, φορώντας μαγιό, ενώ στο φωτογραφικό του άλμπουμ περιλαμβάνεται και ένα κοινό του στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, με τους δυο τους να απαθανατίζονται χαμογελαστοί σε βραδινή τους έξοδο. «Μάνη, καλοκαίρι 2025», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας τον προορισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών.
