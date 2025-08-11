Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα απολαμβάνουν το καλοκαίρι στη Μάνη
GALA
Τάσος Ιορδανίδης Θάλεια Ματίκα Μάνη

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα απολαμβάνουν το καλοκαίρι στη Μάνη

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα απολαμβάνουν το καλοκαίρι στη Μάνη
Στη Μάνη απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, με τον ηθοποιό να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες ο ηθοποιός ποζάρει στην παραλία, φορώντας μαγιό, ενώ στο φωτογραφικό του άλμπουμ περιλαμβάνεται και ένα κοινό του στιγμιότυπο με τη σύζυγό του, με τους δυο τους να απαθανατίζονται χαμογελαστοί σε βραδινή τους έξοδο. «Μάνη, καλοκαίρι 2025», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στη λεζάντα της ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας τον προορισμό των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα απολαμβάνουν το καλοκαίρι στη Μάνη
Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα απολαμβάνουν το καλοκαίρι στη Μάνη
Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα απολαμβάνουν το καλοκαίρι στη Μάνη

Ειδήσεις σήμερα:

H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης