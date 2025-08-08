Βανέσα Αδαμοπούλου: Με ρωτάνε πού χάθηκα, έβαλα ένα «στοπ» το 2009 γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι είδους καλλιτέχνης είμαι
Μου γίνονταν καλές προτάσεις με πολύ καλά χρήματα, αλλά έλεγα όχι, τόνισε η τραγουδίστρια
Την απόφασή της να κρατήσει μια απόσταση από τα φώτα της δημοσιότητας σχολίασε η Βανέσα Αδαμοπούλου. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι, αν και πολλοί τη ρωτούσαν γιατί εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, εκείνη υπήρξε δημιουργική, ασχολούμενη μεταξύ άλλων με τη συγγραφή θεατρικών έργων. Το 2009, όπως ανέφερε, επέλεξε συνειδητά να κάνει μια παύση για να ανακαλύψει την καλλιτεχνική της ταυτότητα.
«Με ρωτάνε πού χάθηκα αλλά έκανα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Έγραψα μιούζικαλ στο θέατρο, έγραψα και δυο βιβλία, έγραψα και μια ταινία μικρούς μήκους που βραβεύτηκα το σενάριο και έγραψα και μονόλογο. Έβαλα ένα “στοπ” το 2009, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι είδους καλλιτέχνης είμαι», είπε χαρακτηριστικά η Βανέσα Αδαμοπούλου στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου.
Παρότι είχε δεχτεί προτάσεις με υψηλές αμοιβές για να εμφανιστεί σε νυχτερινά κέντρα, προτίμησε να τις απορρίψει. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Μου γινόντουσαν καλές προτάσεις με πολύ καλά χρήματα, με καλούς τραγουδιστές, αλλά έλεγα όχι. Δεν ήταν το ζητούμενο για εμένα αυτό. Δεν είναι πάντα το ζητούμενο τα χρήματα. Υπάρχει μια κατηγορία συναδέλφων που τους αρέσει η εξέλιξή μου αλλά και μια κατηγορία ανθρώπων που είναι επιφυλακτικοί, γιατί έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο και αυτό συμβαίνει πάντα».
Στην ίδια συνέντευξη, η Βανέσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε και στον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Ιωάννη Παπαζήση, λέγοντας: «Τώρα που μεγαλώνει είναι πολύ καλά, ανυπομονούσα για αυτό. Οι γονείς οφείλουν να είναι χαρούμενοι και να είναι ολοκληρωμένοι γονείς αλλιώς δεν θα είναι καλοί στο ρόλο αυτό. Οι “θυσίες” των γονιών είναι τεράστια παγίδα, δεν πιστεύω σε αυτό. Μιλάμε στο παιδί. Όταν προκύπτει μια νέα σχέση μιλάω με το παιδί μου για αυτό».
Στην ίδια συνέντευξη, η Βανέσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε και στον γιο της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Ιωάννη Παπαζήση, λέγοντας: «Τώρα που μεγαλώνει είναι πολύ καλά, ανυπομονούσα για αυτό. Οι γονείς οφείλουν να είναι χαρούμενοι και να είναι ολοκληρωμένοι γονείς αλλιώς δεν θα είναι καλοί στο ρόλο αυτό. Οι “θυσίες” των γονιών είναι τεράστια παγίδα, δεν πιστεύω σε αυτό. Μιλάμε στο παιδί. Όταν προκύπτει μια νέα σχέση μιλάω με το παιδί μου για αυτό».
