Οι Oasis ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή μετά από 16 χρόνια

Κλείσιμο

Χιλιάδες θαυμαστές όλων των ηλικιών κατακλύζουν το Κάρντιφ, καθώς οι Oasis επανενώνονται στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τη βρετανική μουσική σκηνή.Η παγκόσμια περιοδεία Oasis Live 25, διάρκειας 41 ημερών, ξεκινά σήμερα Παρασκευή 4 Ιουλίου και συνεχίζεται αύριο Σάββατο στο Principality Stadium, με τους πιο φανατικούς να έχουν στήσει σκηνές έξω από το στάδιο από την Τετάρτη για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα σημεία.Θαυμαστές ταξίδεψαν ακόμα και από τη Χιλή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζοντας ότι οι διαβόητοι καβγάδες των αδερφών Γκάλαχερ θα μείνουν στο παρελθόν. Ο δημοσιογράφος Νιλ Κόλινς δήλωσε στο BBC πως η ζήτηση για εισιτήρια ήταν «αστρονομική», με περισσότερους από 14 εκατομμύρια ανθρώπους να προσπαθούν να αποκτήσουν ένα από τα μόλις 1,5 εκατομμύρια εισιτήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τοπικές επιχειρήσεις υποδέχονται με χαρά τη μαζική προσέλευση επισκεπτών.Οι Oasis, ένα από τα συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της Βρετανίας, έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στο Κάρντιφ, μεταξύ άλλων στο Millennium Stadium το 2005 και το 2009. Η τελευταία τους συναυλία εκεί πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009, λίγο πριν ο Νόελ Γκάλαχερ αποχωρήσει από το συγκρότημα, δηλώνοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Λίαμ ούτε μια μέρα ακόμα».Το τελευταίο τους άλμπουμ «Dig Out Your Soul» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2008 και έκτοτε οι δύο αδερφοί ήταν γνωστοί για τις μακρόχρονες διαμάχες τους. Τον περασμένο Αύγουστο, οι Oasis σόκαραν τον μουσικό κόσμο ανακοινώνοντας την επανένωσή τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους: «Τα όπλα έχουν σιγήσει. Τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε να δείτε. Δεν θα προβληθεί από την τηλεόραση».Τη σκηνή πριν από τους Oasis θα προθερμάνουν οι Cast και ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, frontman των The Verve, σε μια βραδιά που αναμένεται να γραφτεί στην ιστορία.Shutterstock