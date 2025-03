Ο Στίβεν Νάιτ θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας για την επανένωση των Oasis

Ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας που θα καταγράψει την πολυαναμενόμενη επανένωση των Oasis στη φετινή καλοκαιρινή τους περιοδεία.Το φιλμ, με τίτλο «Oasis Live '25», θα σκηνοθετηθεί από τους Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς, γνωστούς για τη δουλειά τους σε μουσικά ντοκιμαντέρ, όπως το «Shut Up And Play The Hits» των LCD Soundsystem και το «Meet Me In The Bathroom», το οποίο εξερευνά τη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 2000.Την παραγωγή του πρότζεκτ έχει αναλάβει η Magna Studios, με βασικούς παραγωγούς τους Σαμ Μπρίντζερ και Γκάι Χέλι, ενώ ως εκτελεστικοί παραγωγοί συμμετέχουν οι Μαρίσα Κλίφορντ και Κέιτ Σέπερντ. Σύμφωνα με το Deadline, η διανομή της ταινίας θα γίνει από τη Sony Music Vision.: Shutterstock