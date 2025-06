Ο Κάνιε Γουέστ παρακολούθησε τη δίκη του Diddy - Δείτε βίντεο από την άφιξή του στο δικαστήριο

Tη στήριξή του στον Σον Diddy Κομπς έδειξε ο Κάνιε Γουέστ , καθώς την Παρασκευή 13 Ιουνίου εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου διεξάγεται η δίκη του ράπερ. Οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σωματεμπορία και μεταφορά για σκοπούς πορνείας. Παράλληλα, αντιμετωπίζει δεκάδες αγωγές για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση. Αν καταδικαστεί, ο Κόμπς κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη.Ο φακός κατέγραψε την άφιξη του Γουέστ, ο οποίος βγήκε από ένα μαύρο αυτοκίνητο, φορώντας λευκά ρούχα. Έκανε χειραψίες με μερικά άτομα έξω από το κτίριο και κατευθύνθηκε προς τον έλεγχο ασφαλείας. Πριν μπει μέσα, συνάντησε τον Κρίστιαν Κομπς, γιο του Diddy, με τον οποίο αντάλλαξαν έναν φιλικό χαιρετισμό.Το βίντεο που δημοσίευσε το TMZ δείχνει τον 48χρονο ράπερ να περνά από τους ίδιους ελέγχους με όλους τους παρευρισκόμενους, χωρίς καμία προνομιακή μεταχείριση, όπως προβλέπει η διαδικασία στα ομοσπονδιακά δικαστήρια. Κατά την είσοδό του, τον υποδέχθηκε και ένα μέλος της νομικής ομάδας του Diddy, ο δικηγόρος Ξαβιέ Ντόναλντσον.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάνιε Γουέστ οδηγήθηκε όχι στη δικαστική αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη, αλλά σε μια άλλη, όπου παρακολούθησε τη διαδικασία μαζί με την προσωπική του ασφάλεια και άλλους πολίτες.Η εμφάνισή του στο δικαστήριο δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς μια μέρα νωρίτερα είχε εντοπιστεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύντροφό του, Μπιάνκα Σενσόρι. Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι θεωρεί τον Diddy μέντορά του και το 2022 είχε πει πως εξακολουθεί να ζητά τη συμβουλή του.Πρόσφατα, ο Γουέστ και ο Diddy συνεργάστηκαν για το κομμάτι «Lonely Roads Still Go To Sunshine», στο οποίο συμμετείχε και η κόρη του 48χρονου ράπερ. Η συνεργασία τους προκάλεσε ένταση μεταξύ του Κάνιε Γουέστ και της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν.: Associated Press