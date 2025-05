Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Τζορτζ Γουέντ, πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς «Cheers»

Γουέντ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Τζορτζ Γουέντ, ηθοποιός και κωμικός , που αγαπήθηκε για την ερμηνεία του ως Νορμ Πίτερσον στη κωμική σειρά «Cheers». Πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στην 32η επέτειο του φινάλε της σειράς Cheers.«Ο Τζορτζ ήταν ένας στοργικός οικογενειάρχης, ένας αγαπημένος φίλος και έμπιστος άνθρωπος όλων όσων ήταν αρκετά τυχεροί να τον γνωρίσουν. Θα μας λείψει για πάντα. Η οικογένεια έχει ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στο CNN.Η ερμηνεία του ως λογιστή που αγαπά την μπύρα του χάρισε έξι συνεχόμενες υποψηφιότητες για βραβείο Emmy για τον καλύτερο β' ανδρικό ρόλο.Ο Γουέντ έκανε εμφανίσεις σε αρκετές ταινίες όπως οι «Dreamscape», «Fletch», «Never Say Die» και «Spice World». Ήταν επίσης τακτικός παρουσιαστής στο Saturday Night Live τη δεκαετία του 1990 και εμφανίστηκε στο επαναλαμβανόμενο σκετς των Chicago Superfans μαζί με τους Chris Farley, Mike Myers και Robert Smigel.Σύμφωνα με το Associated Press, οαργότερα θα έκανε μια δεύτερη καριέρα στη σκηνή. Έπαιξε την Έντνα Τέρνμπλαντ στο "Hairspray" του Μπρόντγουεϊ το 2007 και τον Άγιο Βασίλη στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ "Elf" το 2017. Συμμετείχε επίσης σε παραγωγές των «12 Angry Men», «Death of a Salesman» και «The Odd Couple.Ο Γουέντ ήταν παντρεμένος με την Μπερναντέτ Μπίρκετ και είχε τρία παιδιά.