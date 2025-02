Πολ Ραντ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της κωμωδίας «Friendship»

Η A24 έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της κωμωδίας «», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Πολ Ραντ και ο. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάιο, ενώ θα προβληθεί για πρώτη φορά στο φεστιβάλ SXSW στις 9 Μαρτίου.Στην υπόθεση του «Friendship», ο Κρεγκ (Ρόμπινσον), ένας πατέρας, αναπτύσσει έντονο θαυμασμό για τον γοητευτικό νέο του γείτονα (Ραντ). Ωστόσο, η προσπάθειά του να δημιουργήσει μία φιλία στην ενήλικη ζωή του, απειλεί να καταστρέψει τις ζωές τους. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Κέιτ Μάρα, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ, Τζος Σεγκάρα και Μπίλι Μπρικ. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άντριου ΝτεΓιάνγκ, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.Η κωμωδία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 8 Σεπτεμβρίου 2024, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η A24 απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας μία εβδομάδα αργότερα, μετά τις θετικές κριτικές που έλαβε από το φεστιβάλ.Στο «Friendship» ο Ρόμπινσον αναλαμβάνει τον πρώτο πρωταγωνιστικό κινηματογραφικό ρόλο του, αφού είναι περισσότερο γνωστός από τη βραβευμένη με τρία Emmy σειρά του Netflix «I Think You Should Leave With Tim Robinson». Έχει επίσης συμμετάσχει στο «Saturday Night Live», στο «Detroiters» και στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Chip ‘n Dale: Rescue Rangers».