Ρέινα Λαφανταΐζι έχει αναγνωριστεί στο διαδίκτυο ως η γηραιότερη και μεγαλύτερη superfan του έχει αναγνωριστεί στο διαδίκτυο ως η γηραιότερη και μεγαλύτερη superfan του Χάρι Στάιλς σε ηλικία 78 ετών, και οι δύο τους έχουν μια μοναδική σχέση.

Η κάτοικος του Οντάριο του Καναδά είναι θαυμάστρια του 29χρονου τραγουδιστή από τότε που έκανε την πρώτη του οντισιόν για το X factor το 2010, και τώρα περνάει τον χρόνο της υποστηρίζοντάς τον στη σόλο καριέρα του. Επίσης, παρακολούθησε την πρώτη συναυλία του τραγουδιστή τον Ιανουάριο του 2023.

Η Λαφανταΐζι θυμήθηκε τον ενθουσιασμό που ένιωσε όταν η εγγονή της Ρενέ της είπε ότι πήρε εισιτήρια για τη συναυλία στο Λος Άντζελες για την περιοδεία «Love on Tour» του Στάιλς.

«Ήθελα τόσο πολύ να τον δω, που τίποτα δεν επρόκειτο να με σταματήσει», δήλωσε στο «NeedToKnow.co.uk».

I’m Harry Styles’ oldest superfan at 78 — we have a special relationship https://t.co/ZcdfdLIi5N pic.twitter.com/xfCbo2R4G5 — New York Post (@nypost) June 16, 2023

Η Λαφανταΐζι και η Ρενέ ντύθηκαν με ροζ φτερωτά μπο για τη συναυλία - ένα αξεσουάρ που έγινε βασικό στοιχείο της περιοδείας του σούπερ σταρ - και η ηλικιωμένη γυναίκα παραδέχτηκε ότι ένιωσε ξανά σαν έφηβη και ότι η καρδιά της χτυπούσε έξω από το στήθος της.

«Λατρεύω τις συναυλίες, έχω δει πολλές στη ζωή μου, όπως τον Έλβις και τον Ροντ Στιούαρτ - αλλά αυτός είναι καλύτερος από αυτούς μαζί κατά τη γνώμη μου», δήλωσε η σούπερ φαν .

Η εγγονή της, Ρενέ, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok τον Δεκέμβριο του 2022 με τη γιαγιά των πέντε παιδιών να παθιάζεται με τον Στάιλς και να ισχυρίζεται ότι είναι ο «καλύτερος ψυχαγωγός» μετά τον Έλβις Πρίσλεϊ - το οποίο έκτοτε έγινε viral και έχει πλέον 413.400 προβολές και 67.200 likes.

«Μη με διορθώνετε συνέχεια, μιλάω για τον Χάρι Στάιλς», είπε η ηλικιωμένη φαν στην οικογένειά της στο βίντεο.

Λίγο αφότου το βίντεο έγινε viral, η ομάδα παραγωγής των βραβείων Grammy το πήρε είδηση και κάλεσε τη Λαφανταΐζι να παρουσιάσει στον Στάιλς το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς για το άλμπουμ του «Harry's House».

Όταν έμαθε ότι η ομάδα του Χάρι ήθελε να πάει στην τελετή απονομής των βραβείων ως υπεραγαπημένη του, «σοκαρίστηκε» και «δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη της».

Την ημέρα των βραβείων, έδωσε στους παραγωγούς μια κάρτα που είχε γράψει για τον τραγουδιστή του «As It Was», υποθέτοντας ότι δεν θα την έβλεπε ποτέ ή ότι δεν θα ήξερε καν ποια ήταν.

Όμως κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων, έπαιξε στη μεγάλη οθόνη ένα βίντεο με superfans καλλιτεχνών που ήταν υποψήφιοι για το άλμπουμ της χρονιάς να μοιράζονται γιατί ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης θα έπρεπε να κερδίσει - και η Λαφανταΐζι αποδείχθηκε λάθος.

Αφού ο Στάιλς παρέλαβε το βραβείο για το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ για το «Harry's House», πήγε προς τη μεγαλύτερη σε ηλικία θαυμάστριά του και της έδωσε μια χειραψία και ένα φιλί στο μάγουλο.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το είδωλό μου με αναγνώρισε, ένιωσα σαν να ονειρευόμουν», είπε και αυτή δεν ήταν, μάλιστα, η μόνη γλυκιά αλληλεπίδραση τους εκείνο το βράδυ.

Η γενναιοδωρία δεν τελείωσε εκεί. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, η Λαφανταΐζι συνάντησε ένα καλάθι γεμάτο δώρα από τον Στάιλς και την ομάδα του.

«Ακούω τη μουσική του όλη μέρα, καθώς τα τραγούδια του με βάζουν σε τόσο καλή διάθεση και οι στίχοι του λένε όλα όσα πρέπει να ξέρεις γι' αυτόν», δήλωσε.

Η Λαφανταΐζι ακούει τα άλμπουμ του πρωί πρωί, έχει παρακολουθήσει πολλές συναυλίες του σε όλο τον κόσμο, του έχει χαρίσει ένα Grammy και έχει συναντηθεί στα παρασκήνια με τον τραγουδιστή. Αποτελεί είδωλο μεταξύ των θαυμαστών του σούπερ σταρ, γνωστών ως «Harries», οι οποίοι την έχουν ονομάσει «Ηγέτιδα» τους.

Η ίδια έχει πει ότι η υποστήριξη από τους Harries και από τον ίδιο τον Στάιλς έχει προσθέσει 20 χρόνια στη ζωή της.

Πρόσφατα, παρακολούθησε σόου του «Love on Tour» στο Κόνβερτι στην Αγγλία στις 22 και 23 Μαΐου και προσκλήθηκε στα παρασκήνια για να τον συναντήσει, όπου εκείνος της έκανε καντάδα με το «Reunited and it Feels So Good» των «Peaches and Herb».

«Ανησύχησα τόσο πολύ μήπως τα κάνω θάλασσα και διαβάσω λάθος όνομα, αλλά καθώς ανακοίνωσα ότι είχε κερδίσει, η αίθουσα ξέσπασε σε επευφημίες», μοιράστηκε από την εμπειρία. «Καθώς έτρεξε στη σκηνή, μου έδωσε μια τεράστια αγκαλιά και ήταν τόσο γνήσια».«Κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος, σηκώθηκα για την τουαλέτα και στεκόμουν στην ουρά, όταν είδα ξανά τον Χάρι - και προς σοκ μου, με πλησίασε», είπε η ηλικιωμένη φαν. «Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο ταπεινός ήταν καθώς με ευχαριστούσε για την, κατά τα λεγόμενά του, όμορφη κάρτα μου».«Αποπνέει αγάπη και καλοσύνη και είναι συνολικά ένας τόσο καλός άνθρωπος που εκπέμπει ενέργεια αγάπης - ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους σαν τον Χάρι Στάιλς».