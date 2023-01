Συνωμοσία πίσω από το δυστύχημα της Νταϊάνα βλέπει ο πρίγκιπας Χάρι στο νέο του βιβλίο

Τα συντρίμια της μοιραίας Mercedes στο Παρίσι

Νταϊάνα και Ντόντι Αλ Φαγιέντ

Η τελευταία φωτογραφία της Νταϊάνα από την μοιραία Mercedes. Κοιτάει τους παπαράτσι που την ακολουθούν.

Οι Νταϊάνα και οι παπαράτσι, μια σχέση μοιραία τελικά

Η γαλλική αστυνομία στα συντρίμια της Mercedes

Νταϊάνα και Ντόντι στις τελευταίες τους διακοπές

Στις 10 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει το νέο βιβλίο οτυ πρίγκιπα Χάρι

Ο Χάρι, αντίθετα από τον πατέρα του Κάρολο και τον αδερφό του Γουίλιαμ δεν πιστεύει ότι η Νταϊάνα ήταν «ασταθής ψυχολογικά» όταν δαιμονοποιούσε το παλάτι. Αντίθετα θεωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο τρόπος με τον οποίον χρησιμoποιήθηκε το σκάνδαλο Μπασίρ (το οποίο και ο ίδιος θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο εκ μέρους του BBC) ήταν ώστε τελικά να πλήξουν την μνήμη της μητέρας του και να παρουσιάσουν ότι φαντασιωνόταν πράγματα, με απώτερο στόχο να κρύψουν τις πραγματικές ευθύνες για το δυστύχημα στο Παρίσι. Θεωρεί, δηλαδή, ότι το παλάτι χρησιμοποίησε το σκάνδαλο Μπασίρ για να πλήξει την εικόνα της ευθυκρισίας της Νταϊάνα.Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο τις τελευταίες ημέρες αναφέρουν ότι ο 38χρονος πρίγκιπας μέσα από το βιβλιο του θα εξετάσει επίσης τα κύρια γεγονότα που οδήγησαν σε εκείνη την τρομερή νύχτα τον Αύγουστο του 1997, «όταν η μητέρα του πέθανε με τον φίλο της, Ντόντι Φαγιέντ, μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Και έχω καλό λόγο να τους πιστεύω» λέει η«Πάντα έλεγαν στον κόσμο ότι ήταν ένα "τραγικό ατύχημα" που συνέβη καθώς το ζευγάρι, μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο Ritz, διέσχισε το Παρίσι μέσα σε μια Mercedes που οδηγούσε ένας μεθυσμένος σοφέρ, περιστοιχισμένοι από παπαράτσι, μέχρι τη μυστική ερωτική φωλιά τους κοντά στα Ηλύσια Πεδία».Αλλά οι ερευνητές για τα απομνημονεύματα του Χάρι επικοινώνησαν με πολλούς από εκείνους που θυμούνται ή συνδέονταν με κάποιο τρόπο με το δυστύχημα στο τούνελ Pont de l'Alma στο Παρίσι. «Στα απομνημονεύματα του Χάρι, λοιπόν περιλαμβάνονται μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, γάλλων αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο αλλά και δημοσιογράφοων —συμπεριλαμβανομένου και εμένα— που έχουν ερευνήσει με μεγάλη λεπτομέρεια πώς και γιατί η Νταϊάνα πέθανε» σημειώνει η Σου.Η επίσημη θέση, σφραγισμένη από τις έρευνες της Γαλλίας και της Σκότλαντ Γιαρντ και αργότερα σε δημόσια βρετανική έρευνα, είναι ότι το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα «βαριάς αμέλειας» του μεθυσμένου σοφέρ του Ritz, Henri Paul, ο οποίος έτρεχε με ταχύτητα για να γλιτώσει από παπαράτσι πάνω σε μοτοσυκλέτες, οι οποίοι είχαν γίνει «ουρά» της Mercedes, προσπαθώντας να φωτογραφίσουν την πριγκίπισσα και τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ.Η Νταϊάνα, φυσικά, ήταν τότε η πιο διάσημη γυναίκα στον κόσμο. Ηταν 36 ετών και το πρόσωπό της ήταν στα εξώφυλλα σχεδόν όλων των γκλάμουρους διεθνών περιοδικών και εφημερίδων, καθώς πάμπολλα μέσα ενημέρωσης κάλυπταν όλες τις μικρές λεπτομέρειες του ειδυλλίου της με τον Αιγύπτιο παραγωγό ταινιών Ντόντι.Ο Ντόντι Αλ Φαγιέντ ήταν γιος του αιγυπτιακής καταγωγής πολυεκατομμυριούχου Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ , που τότε ήταν ιδιοκτήτης του πολυτελούς πολυκαταστήματος Harrods του Λονδίνου και ήταν ένας άνθρωπος που η βασιλική οικογένεια όχι μόνον δεν εμπιστευόταν αλλά και αντιπαθούσε σφόδρα. Γενικά η Νταϊάνα έκανε οτιδήποτε για να εκνευρίσει τους Ουίνσδορ.Εκείνο το καλοκαίρι, οι φήμες ήταν έντονες ότι η Νταϊάνα και ο Ντόντι επρόκειτο να αρραβωνιαστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν, ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε αποκαλέσει ιδιωτικά τον Ντόντι «εραστή γλίτσα», ένα σχόλιο που απλώς ενέτεινε τη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης και την κόντρα.Πρόσφατα χωρισμένη μετά τον δυστυχισμένο γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο, η Νταϊάνα είχε φτάσει στο Παρίσι με το ιδιωτικό τζετ του Ντόντι δέκα ώρες πριν από τη συντριβή της θωρακισμένη Mercedes, έπειτα από μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο κατά την οποία οι παπαράτσι που τους ακολουθούσαν παντού, τους απαθανάτισαν να φιλιούνται στο γιοτ του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, Jonikal.Αργότερα εκείνη την ημέρα η Νταϊάνα επρόκειτο να επιστρέψει στη Βρετανία για να δει τους γιους της, οι οποίοι έκαναν διακοπές με τη βασίλισσα και τον πρίγκιπα Κάρολο στο κάστρο Balmoral στην Σκωτία.Η τελευταία φωτογραφία της Νταϊάνα τη δείχνει να κάθεται δίπλα στον Ντόντι στο πίσω μέρος της Mercedes, αφού είχαν φύγει από την πίσω πόρτα του Ritz, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αποφύγουν τους φωτογράφους.Στην φωτογραφία, η Νταϊάνα στρίβει το κεφάλι της για να κοιτάξει έξω από το πίσω παράθυρο για να ελέγξει αν τους ακολουθούν οι παπαράτσι. Στο μπροστινό μέρος βρίσκεται ο σωματοφύλακας του ζευγαριού Trevor Rees-Jones, ο οποίος θα είναι και ο μοναδικός επιζών. Στο τιμόνι, ο σοφέρ Henri Paul - που έδειχνε σε εγρήγορση και με καθαρή ματιά - παρόλα τα «στοιχεία» για μέθη. Επρόκειτο να σκοτωθεί λίγες στιγμές αργότερα.Το τι συνέβη στα δύο λεπτά μετά την τελευταία φωτογραφία είναι στο επίκεντρο των ερωτημάτων που, για πολλούς, παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τον θάνατο της Νταϊάνα. Εκατομμύρια λέξεις έχουν γραφτεί για το τρακάρισμα, που σημειώθηκε στις 12.20 τοπική ώρα την Κυριακή 31 Αυγούστου 1997 στο Παρίσι.Μια γαλλική πηγή που συμμετείχε στην αρχική έρευνα του ατυχήματος αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Χάρι είναι «σχολαστικά προσηλωμένος στο να μάθει περισσότερες πληροφορίες» για τις τελευταίες ώρες της μητέρας του».«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη Γαλλία που θυμούνται πολύ καλά εκείνη τη νύχτα. Είναι φυσιολογικό, ο γιος της Νταϊάνα να θέλει να μάθει περισσότερα για αυτό για το νέο του βιβλίο», είπε η πηγή σε βρετανική εφημερίδα νωρίτερα φέτος.Σε μια περαιτέρω αποκάλυψη, ο Λι Σανσούν - πρώην στρατιωτικός αστυνομικός και πρώην σωματοφύλακας της πριγκίπισσας - θυμήθηκε πώς η Νταϊάνα του είχε μιλήσει για φόβους που είχε για την ασφάλειά της μετά τη δολοφονία του φίλου της και σχεδιαστή μόδας Gianni Versace, τον Ιούλιο του 1997. Αν και ο Ιταλός δολοφονήθηκε από σίριαλ κίλερ, όλοι υποπτεύονταν, αρχικά, ότι ο θανατός του ήταν επαγγελματική δολοφονία.«Μου εκμυστηρεύτηκε τους δικούς της φόβους ότι μπορεί κάποια μέρα να τη δολοφονήσουν», είπε ο Σανσούν σε συνεντεύξεις για την προώθηση της νέας βιογραφίας του, Protecting Diana. "Είπε κάτι σαν: "Πιστεύεις ότι θα μου το κάνουν αυτό;" Έτρεμε και φαινόταν ξεκάθαρο από τον τόνο της φωνή της ότι πίστευε πραγματικά ότι θα μπορούσαν να την βγάλουν από την μέση, όποιοι κι αν ήταν «αυτοί».Ο Σανσούν βρισκόταν πολύ κοντά στην Νταϊάνα η οποία και του είχε δώσει το παρατσούκλι, από τον στρατιώτη των ΗΠΑ που υποδύθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στην ομώνυμη σειρά ταινιών. Ο Σανσούν εργαζόταν στο επιτελείο προστασίας του Ντόνι Αλ Φαγιέντ και παρακολούθησε τη σχέση του ζευγαριού όπως εξελίχθηκε εκείνο το καλοκαίρι.Μιλώντας, ο πρώην σωματοφύλακας εξέθεσε τις δικές του υποψίες ότι κάτι περίεργο συνέβη στο τούνελ. Χαρκατηριστικά είπε: «Ένας μάρτυρας που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά από τη Mercedes στο Παρίσι, είπε στην έρευνα της Νταϊάνα, ότι είδε μια μαύρη μοτοσικλέτα υψηλού κυβισμού να προσπερνά το αυτοκίνητο λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση».«Ένας άλλος μάρτυρας που οδηγούσε από την αντίθετη κατεύθυνση είδε μια δεύτερη μαύρη μοτοσυκλέτα που ακολουθούσε την Mercedes -επίσης υψηλού κυβισμού- να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει τον καπνό και τα συντρίμμια της Mercedes και στη συνέχεια να βγαίνει από το τούνελ με υψηλή ταχύτητα χωρίς να σταματήσει. Οι αναβάτες των δύο μαύρων μοτοσυκλετών υψηλού κυβισμού δεν βρέθηκαν ποτέ και αυτό δεν είναι τυχαίο».«Από τον θάνατο της Νταϊάνα, έχω ερευνήσει το δυστύχημα και τις συνέπειές του με σχολαστική λεπτομέρεια. Έχω μιλήσει με Γάλλους και Βρετανούς αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών, μέλη της SAS και φίλους τόσο της αείμνηστης πριγκίπισσας όσο και του Ντόντι Φαγιέντ», συμπληρώνει ο Σανσούν.Μια από τις πιο στοιχειωμένες εμπειρίες μου ήταν η συνέντευξη από τους γονείς του Henri Paul, του 41χρονου σοφέρ που οδηγούσε την μοιραία Mercedes, ο οποίος, μέσα σε λίγες ώρες από τον θάνατο της Νταϊάνα, είχε περιγραφεί σε ενημερώσεις της γαλλικής υπηρεσίας ασφαλείας στις εφημερίδες του Παρισιού ως «ως μεθυσμένο γουρούνι», εκείνη τη νύχτα.«Το ζευγάρι, που σήμερα ζει στη Βρετάνη, μου είπε, με δάκρυα στα μάτια, ότι ο γιος τους δεν έπινε πολύ: είπαν ότι απολάμβανε μόνο ένα περιστασιακό μπουκάλι μπύρας ή ένα Ricard, ένα γαλλικό απεριτίφ με γεύση γλυκόριζας. Πρόσθεσαν ότι, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στη Βρετανική Πρεσβεία στο Παρίσι με τη Σκότλαντ Γιαρντ το 2006, διαβεβαίωσαν ότι ο γιος τους δεν είχε μεθύσει ποτέ. Δεν αγαπούσε το αλκοόλ».Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που παρουσιάστηκαν αργότερα στην ανάκριση έδειξαν ότι ο Henri Paul είχε τρεις φορές πάνω το γαλλικό όριο αλκοόλ στα δείγματα του αίματος του. Αλλά, περιέργως πως, τα ίδια δείγματα έδειξαν επίσης υψηλό επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα, το θανατηφόρο αέριο που βρίσκεται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων.Θα μπορούσαν τα δείγματα, όπως πιστεύουν ορισμένοι συνωμοσιολόγοι, να έχουν αντικατασταθεί με αυτά ενός θύματος αυτοκτονίας; Ο δικαστής στην ανάκριση είπε ότι αυτή η «ανωμαλία» ήταν αδύνατο να ξεδιαλυθεί.Ο καθηγητής Άθολ Τζόνστον, Βρετανός κλινικός φαρμακολόγος, δήλωσε στην έρευνα, σε ανοιχτές ακροάσεις, ότι δεν μπόρεσε να δοθεί καμία εξήγηση για τις συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα. «Δεν ήταν «πρόβλημα μέτρησης», είπε ο Τζόνστον. «Η πιο πιθανή πιθανότητα είναι ότι δεν είναι το αίμα του Henri Paul.»Ίσως τα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι να βοηθήσουν στην αποκάλυψη αυτού του μυστηρίου, καθώς και όλων των άλλων γύρω από το θάνατο της μητέρας του - ένας θάνατος που τόσοι πολλοί μάρτυρες έχουν υποστηρίξει ότι δεν ήταν το «τραγικό ατύχημα» όπως λέγεται.Το ερώτημα που εξακολουθούν να κάνουν πολλοί είναι: «θα μπορούσαν ο Henri Paul και οι παπαράτσι που ακολουθούσαν το αυτοκίνητο να έχουν γίνει αποδιοπομπαίοι τράγοι εκείνο το βράδυ για να καλύψουν ένα σχέδιο που έστησε και εκτέλεσε το βρετανικό κατεστημένο να σταματήσει το «ακατάλληλο» ειδύλλιο της Νταϊάνα;».«Οι έρευνές μου», λέει η Σου Ριντ «έδειξαν ότι οι φωτογράφοι παπαράτσι που υποτίθεται ότι κυνηγούσαν την Νταϊάνα μέχρι θανάτου δεν βρίσκονταν καν στο τούνελ τη στιγμή της συντριβής».«Έμειναν ένα ολόκληρο λεπτό πίσω από τη Mercedes που έτρεχε με ταχύτητα, καθώς οδηγούσαν «παπάκια», μοτοσακό και μοτοποδήλατα που δεν μπορούσαν να πιάσουν την ταχύτητα της θωρακισμένης λιμουζίνας. Αρκετά χρόνια αργότερα, εννέα παπαράτσι απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αφού ο γαλλικός εισαγγελέας αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν «επαρκή στοιχεία» για τη συμμετοχή τους στο θάνατο της Νταϊάνα».Και συνεχίζει η Σου Ριντ «όπως ο πρώην σωματοφύλακας της Diana, Λι Σανσόν, και εγώ ανακάλυψα επίσης ότι μαύρες μοτοσυκλέτες υψηλού κυβισμού, που δεν άνηκαν σε κανέναν φωτογράφο, βρίσκονταν κοντά στο αυτοκίνητο της Diana όταν προσέκρουσε στην 13η κολόνα του τούνελ. Για κάποια από αυτά τα στοιχεία, που αποκαλύφθηκαν κατά την ανάκριση, δεν προσκομίστηκαν ποτέ αποδείξεις».«Αλλά οι εκατοντάδες σελίδες της ανάκρισης δείχνουν ότι 14 ανεξάρτητοι μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά στη σκηνή θυμούνται την μοιραία Mercedes να περικυκλώνεται ξαφνικά στην είσοδο του τούνελ από τις μαύρες μοτοσυκλέτες καθώς και δύο αυτοκίνητα: ένα μαύρο σεντάν και ένα λευκό turbo Fiat Uno. Όλα μαζί τα οχήματα μπήκαν με ταχύτητα στο τούνελ μετά τη Mercedes. Σύμφωνα με έναν μάρτυρα που προσκόμισε στοιχεία για την έρευνα, αυτά τα μυστηριώδη οχήματα είχαν βρεθεί στην είσοδο της σήραγγας μέσω ενός παράπλευρου δρόμο και δεν ήταν πουθενά κοντά στο Ritz εκείνο το βράδυ...Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, διαπίστωσα ότι το μαύρο σεντάν είχε κλείσει τη Mercedes. Θα μπορούσε αυτό να κάνει τον σοφέρ, να νομίζει λανθασμένα ότι τον πρόλαβε ένας παπαράτσι και να επιταχύνει μέσα στο τούνελ;Εν τω μεταξύ, το Fiat Uno επιτάχυνε προς το όχημα της Νταϊάνα, κλείνοντας τον δρόμο από την μία πλευρά. Ο ελιγμός φέρεται να επέτρεψε σε μία από τις μαύρες μοτοσυκλέτες, με δύο αναβάτες που φορούσαν κράνη που έκρυβαν τα πρόσωπά τους, να περάσει γρήγορα μπροστά από το αυτοκίνητο της Νταϊάνα».Οι μάρτυρες στην ανάκριση ισχυρίζονται ότι όταν μια μαύρη μοτοσυκλέτα βρέθηκε περίπου στα 4,5 μέτρα μπροστά από τη Mercedes, ένα δυνατό φωτός έλαμψε από αυτό — κατευθείαν πάνω στα μάτια του οδηγού της Mercedes, Henri Paul. Η υπόθεση, τώρα είναι ότι αυτή η λάμψη προήλθε από μια ακτίνα λέιζερ που έριξε ο συνεπιβάτης της μαύρης μοτοσικλέτας και κατευθύνθηκε με ακρίβεια στο αυτοκίνητο της Νταϊάνα.Το φλας θα είχε τυφλώσει προσωρινά οποιονδήποτε οδηγούσε. Θα ακουθήσει ένας δυνατός κρότος καθώς η λιμουζίνα προέκρουσε με υψηλή ταχύτητα στην κολόνα του του τούνελ.Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ένας Γάλλος λιμενικός που οδηγούσε μπροστά από τη Mercedes - την οποία δεν ακολουθούσε κανένα συνοδευτικό αυτοκίνητο, σε αντίθεση με κάθε άλλη μετακίνηση που είχαν κάνει η Diana και ο Ντόντι εκείνο το Σαββατοκύριακο - ισχυρίστηκε ότι παρακολούθησε την σκηνή μέσα από τον καθρέφτη του.Θυμήθηκε τη μαύρη μοτοσυκλέτα που σταμάτησε μετά τη σύγκρουση και ένας από τους αναβάτες κατέβηκε για να πάει να κοιτάξει στο παράθυρο της Mercedes. Ο αναβάτης, ο οποίος φορούσε ακόμα το κράνος του, στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρισε στον σύντροφό του, κάνοντας μια χειρονομία (όπου και τα δύο χέρια σταυρώνονται πάνω από το σώμα και στη συνέχεια εκτινάσσονται κατευθείαν σε κάθε πλευρά) που χρησιμοποιείται ανεπίσημα στον στρατό για να υποδείξει «η αποστολή εξετελέσθηκε».«Υπήρχαν, πρέπει να πούμε, πολλοί που ήθελαν να βάλουν ένα γρήγορο τέλος στη σχέση της Νταϊάνα με τον Ντόντι. Η σχέση τους είχε γίνει πια μια «κινούμενη βόμβα», σύμφωνα με ορισμένα μέλη του βρετανικού κατεστημένου. Άλλοι λένε ότι έγινε υστερική αφού χώρισε με τον Κάρολο και έχασε την προστασία της βασιλικής οικογένειας όταν αφαιρέθηκε ο τίτλος της HRH» σύμφωνα με τη Σου Ριντ.Για να εκνευρίσει ακόμα περισσότερο το παλάτι η μητέρα του μελλοντικού Βασιλιά και επικεφαλή της Εκκλησίας της Αγγλίας απειλούσε να παντρευτεί και να μετακομίσει στο εξωτερικό με τον μουσουλμάνο φίλο της. Ο Ντόντι είχε αγοράσει ένα κτήμα, που κάποτε ανήκε στη σταρ του κινηματογράφου Τζούλι Άντριους, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, και είχε δείξει στην Νταϊάνα ένα βίντεο από αυτό. Της είπε ότι η πολυτελής κατοικία ήταν όπου θα περνούσαν τον έγγαμο βίο τους.Στην πρόσφατη σειρά του στο Netflix, ο Χάρι είπε για την Καλιφόρνια: «Αυτό είναι ένα από τα μέρη που θα κατέληγε να ζήσει η μαμά μου, ενδεχομένως, ξέρετε».Εξοστρακισμένη από τη βασιλική οικογένεια και χωρίς τους βασιλικούς της τίτλους, η Νταϊάνα λέγεται ότι ήταν ενθουσιασμένη από την προοπτική να δραπετεύσει από τη Βρετανία για την Αμερική. Είχε δώσει στον εραστή της το «πιο πολύτιμο» δώρο, ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα του πατέρα της, μαζί με ένα γράμμα στο οποίο του εξέφραζε την αγάπη της.Είναι επίσης σημαντικό ότι στο Λονδίνο - πριν γνωρίσει τον Ντόντι αλλά μετά τον χωρισμό της με τον Καρόλο - η Νταϊάνα είχε πει στον δικηγόρο της, Λόρδο Mishcon, ότι περίμενε ότι «θα γίνονταν προσπάθειες για να την ξεφορτωθούν».«Σύμφωνα με μια καταγραφή των λόγων της - γνωστή ως «σημείωμα Mishcon» - που γράφτηκε από το προσωπικό της δικηγόρου, η Νταϊάνα είπε ότι ο θάνατός της θα ήταν «από κάποιο ατύχημα σε ένα αυτοκίνητο, όπως μια προπαρασκευασμένη βλάβη στο φρένο... ή τουλάχιστον κάτι που να δείξει δημόσια ότι ήταν τόσο τραυματισμένη ή κατεστραμμένη ώστε να δηλωθεί ανισόρροπη στο μυαλό της».Και συνεχίζει η Σου Ριντ «εκτάκτως, από τον θάνατο της πριγκίπισσας, μου είπαν μια καλά τοποθετημένη πηγή στην υπηρεσία ξένων πληροφοριών μας, MI6, ότι αυτό δεν απέχει πολύ από την αλήθεια του τι πραγματικά συνέβη».«Ο απίστευτος ισχυρισμός είναι ότι οργανώθηκε μια «επιχείρηση στο Παρίσι» για να τρομάξει την Πριγκίπισσα να σταματήσει το ειδύλλιό της επειδή ο εραστής της θεωρήθηκε από το βρετανικό κατεστημένο ως ακατάλληλη σύντροφος για τη μητέρα ενός μελλοντικού βασιλιά».«Σκοπεύαμε να της σπάσουμε το χέρι ή να της προκαλέσουμε έναν ελαφρύ τραυματισμό», είπε ο πληροφοριοδότης μου της MI6, που τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί και ζει στην Ευρώπη. «Κανείς στις υπηρεσίες ασφαλείας που επιβλέπουν αυτή την επιχείρηση δεν ήθελε να σκοτωθεί η Νταϊάνα. Ο Ντόντι; Λοιπόν, ο Αιγύπτιος ήταν άλλο θέμα».«Είτε αυτή η υπόθεση είναι αληθινή είτε όχι, παραμένουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα που μπορεί να εγείρει ο Χάρι στα απομνημονεύματά του, σχετικά με τον θάνατο της μητέρας του από καρδιακή ανεπάρκεια που προκλήθηκε από τα τραύματά της σε νοσοκομείο του Παρισιού λίγες ώρες μετά το «τραγικό ατύχημα».Και συνεχίζει η Σου Ριντ «τον περασμένο Αύγουστο, αποκάλυψα στην The Mail on Sunday, ότι το «σημείωμα Mishcon» παραδόθηκε στη Σκότλαντ Γιαρντ μόλις 19 ημέρες μετά τη συντριβή. Ο δικηγόρος της Νταϊάνα πήγε στο αρχηγείο της αστυνομίας του Λονδίνου και το διάβασε προσωπικά σε ανώτερους αξιωματικούς για να «τονίσει τη σημασία του».«Τότε, μυστηριωδώς, το σημείωμα κλειδώθηκε σε χρηματοκιβώτιο για έξι χρόνια αντί να παραδοθεί στη γαλλική αστυνομία που ερευνούσε τον θάνατο της Νταϊάνα. Ούτε ο Χάρι ούτε κανένας από τους συγγενείς της πριγκίπισσας γνώριζε για το σημειώμα το παραμικρό για περισσότερο από μια δεκαετία».«Η ύπαρξη του σημειώματος Mishcon αποκαλύφθηκε από τη Σκότλαντ Γιαρντ μόνο όταν ήρθε στο φως μια χειρόγραφη επιστολή της Νταϊάνα που είχε στην κατοχή του ο Πολ Μπάρελ, ο πρώην μπάτλερ της Νταϊάνα και στην οποία εξέφραζε ακριβώς τους ίδιους φόβους για ένα πιθανό ατύχημα. Προσέξτε, λοιπόν ήρθε στο φως το 2003, λίγο πριν την έναρξη της ανάκρισής του μπάτλερ από την Αστυνομία. Γιατί και αυτό το δεύτερο έγγραφο είχε κρατηθεί και αυτό μυστικό από τον πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας, Paul Burrell».Σε ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4, Investigating Diana: Death In Paris, με αφορμή την 25η επέτειο από τον θάνατό της, ο Michael Mansfield KC, δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Mohamed Al Fayed στην έρευνα της Diana (και του Dodi), είπε ότι το σημείωμα Mishcon ήταν σημαντικό επειδή ήταν «ισοδύναμο με το προαίσθημα κάποιου».Είπε ότι η Σκότλαντ Γιαρντ θα έπρεπε να το είχε παραδώσει αμέσως στους Γάλλους ανακριτές του δυστυχήματος όταν το παρέλαβαν από τον Λόρδο Mishcon.«Δεν το έκαναν, όμως αυτό. Το έκρυψαν σε ένα χρηματοκιβώτιο και δεν αποκάλυψαν την υπαρξή του, παρά μόνον όταν εξαναγκάστηκαν να το κάνουν, όταν παρουσιάστηκε η δεύτερη χειρόγραφη επιστολή», είπε ο Μάνσφιλντ στο ντοκιμαντέρ του Channel 4.Στο βιβλίο «SPARE» που έχει περιγραφεί ως τα «ωμά, ακλόνητα και ειλικρινή» απομνημονεύματά του δούκα του Σάσεξ, ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως είναι βέβαιο ότι θα θίξει ερωτήματα που σχετίζονται με τις σκοτεινές συνθήκες γύρω από το θάνατο της μητέρας του.Πιθανόν δεν θα χρειαζόταν ο Χάρι να κάνει τόσο οδυνηρές ερωτήσεις, αν οι προειδοποίησεις της Νταϊάνα είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη νωρίτερα από όλους εκείνους που βρίσκονταν σε υψηλές θέσεις στην Βρετανική Δικαιοσύνη.Το σίγουρο, όμως, είναι πως ο Χάρι ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το παλάτι, τον πατέρα και τον αδερφό του. Και αυτή την φορά δεν έχει να κάνει με την «μισητή» Μέγκαν αλλά με την πολυαγαπημένη των Βρετανών Νταϊάνα. Ήδη η Daily Mail -που όλοι γνωρίζουμε πόσο σφόδρα έχει επιτεθεί στην Μέγκαν- δημοσιεύσε σε περίοπτη θέση τις αποκαλύψεις της Σου Ριντ για την «παράμετρο» Νταϊάνα στο νέο βιβλίο του Χάρι με μάλλον θετική προδιάθεση. Άλλωστε τα ίδια σχεδόν ερωτήματα είχε υποβάλει και η ίδια η Daily Mail στο παλάτι με σειρά δημοσιευμάτων της το 2013 για τα μυστήρια γύρω από τον θάνατο της πριγκίπισσας.