GNTM: Τα 21 επίδοξα μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο στον διαγωνισμό

Κλείσιμο

Η Έλενα είναι μόλις 18 ετών και κατάγεται από την Κύπρο. Σπουδάζει σχέδιο μόδας ενώ ονειρεύεται να ξεκινήσει καριέρα στο μόντελινγκ μέσα από το GNTM. Αν και δεν έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ επαγγελματικά, έχει κάνει φωτογραφίσεις για εταιρείες μιας και είναι Influencer. Οι ακόλουθοί της στο Instagram ξεπερνούν τις 40 χιλιάδες ενώ στο Tik Tok τις 117 χιλιάδες και τα likes τα 2 εκατομμύρια! Σαν άνθρωπος είναι ευγενική και πειθαρχημένη ενώ δηλώνει τελειομανής και πως πάντα πετυχαίνει τους στόχους της.MOTTO: Ό,τι γίνεται, είναι για καλόΗ 18χρονη Νάγια ζει στη Νέα Σμύρνη και μόλις τελείωσε το σχολείο. Έχει ακόμα τρία αδέλφια, ένα κοριτσάκι από τη μαμά της και δύο αγοράκια από τον μπαμπά της. Στο GNTM έρχεται για να πάρει το βάπτισμα του πυρός στο μόντελινγκ, μιας και περίμενε να τελειώσει το σχολείο για να ακολουθήσει το όνειρο της, που δεν είναι άλλο από τη μόδα. Όταν ήταν μικρή ήταν αθλήτρια της ρυθμικής ενώ το παρατσούκλι της ήταν «Ποκαχόντας». Η ίδια δηλώνει πεισματάρα, φιλόζωη, προσαρμόσιμη και κοινωνική ενώ θεωρεί ότι το χαρακτηριστικό της, που θα την κάνει να ξεχωρίσει, είναι η επικοινωνία.MOTTO: You get what you work for, not what you wish forΗ Μαρία είναι από την Κύπρο και εργάζεται ως διακοσμήτρια εσωτερικού χώρου. Στα 30 της χρόνια μετρά πολλές φωτογραφίσεις, πασαρέλες αλλά και διαφημιστικά, μιας και ασχολείται με το μοντελινγκ από τα 15 της. Πριν από εφτά χρόνια, το 2015, κατάφερε να κερδίσει και τον τίτλο της Μις Κύπρου στα καλλιστεία. Η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό της ευχάριστο και ευαίσθητο. Η εμπειρία της στον χώρο της μόδας, το πείσμα και η τελειομανία της, είναι τα «όπλα» της για το GNTM.MOTTO: Στην πίεση φαίνεσαι πιο δυνατόςΜε καταγωγή από την Κέρκυρα, η 23χρονη Νικόλ έρχεται από το μακρινό Τορόντο του Καναδά για το GNTM. Έχει σπουδάσει νηπιαγωγός, ωστόσο δεν έχει εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ τον τελευταίο χρόνο ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ. Με πατέρα προπονητή φυσικής κατάστασης και σύζυγο πρωταθλητή Μουάι Τάι, η Νικόλ δεν θα μπορούσε να μην έχει ένα πλούσιο αθλητικό βιογραφικό. Έχει κερδίσει πρωταθλήματα στο τένις αλλά και το άλμα εις ύψος στον Καναδά ενώ για 15 χρόνια ασχολούνταν με το μπαλέτο. Η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό, πέρα από ένα καλλίγραμμο κορμί, της προσέφερε πειθαρχία, που θεωρεί ότι θα τη βοηθήσει για την παραμονή της στο GNTM. Η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό της εργατικό αλλά και αγνό ενώ ονειρεύεται να καταφέρει κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα για πάντα.MOTTO: Carpe diem/ Seize the dayΗ Εβελίνα είναι 22 χρονών, κατάγεται από την Αθήνα αλλά μένει στη Λάρισα, όπου και σπουδάζει βιοχημεία. Δεν έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ, πέρα από μία ερασιτεχνική φωτογράφιση. Το GNTM θα τη βοηθήσει να κάνει μια αρχή στο χώρο της μόδας, ώστε να της ανοιχτεί ο δρόμος του επαγγελματικού μόντελινγκ. Όταν ήταν μικρή έπαιζε μπάσκετ ενώ έχει μία μικρότερη αδελφή που ασχολείται με το βόλεϊ. Η ίδια χαρακτηρίζει τον εαυτό της ειλικρινή, πειθαρχημένο, δυναμικό και ανεξάρτητο. Αυτό όμως, που, όπως λέει, την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι διαθέτει μία άκρως επιβλητική παρουσία στον χώρο.MOTTO: Πάμε πιο γρήγορα/Ο πρώτος στόχος είναι να έχεις στόχοΜε καταγωγή από τη Νάουσα η 53χρονη Έφη έρχεται στο GNTM για να αποδείξει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Εργάζεται ως γυμνάστρια σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και είναι μητέρα τριών παιδιών. Δεν έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ αν και, όπως λέει, είχε πάντα στάση ζωής μοντέλου. Η μόδα της άρεσε από όταν ήταν μικρή όμως τώρα το πήρε απόφαση να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Έχει ασχοληθεί με τον στίβο ενώ έπαιζε μπάσκετ και χάντμπολ στην Ά Εθνική. Δηλώνει δυναμική, επικοινωνιακή και πνευματώδης ενώ το δυνατό της σημείο, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι συνδυάζει πνεύμα και εμφάνιση.MOTTO: Το μέλλον μας, το προδιαγράφουμε μόνοι μαςΗ Μάρα είναι 19 χρονών και είναι από τη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ρίζες από τη Σλοβενία, χώρα καταγωγής της μητέρας της. Είναι μοναχοπαίδι και πολύ δεμένη με την οικογένειά της. Σπουδάζει γερμανική φιλολογία στο ΑΠΘ ενώ τον τελευταίο χρόνο ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ. Έχει υπάρξει τέσσερις φορές πανελληνιονίκης στον στίβο, στα 3 χλμ με φυσικά εμπόδια ενώ συμμετείχε και στην Εθνική Ομάδα. Στο GNTM έρχεται μαζί με τη μητέρα της με στόχο να αποδείξει ότι πρόκειται για… οικογενειακή υπόθεση. Για τον εαυτό της δηλώνει ότι είναι ριψοκίνδυνη, περιπετειώδης και αστεία ενώ οι φίλοι της τη φωνάζουν «Μαρούσκα», επειδή λένε ότι μοιάζει με Ρωσίδα.MOTTO: Be here nowΜε καταγωγή τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ουκρανία η 29χρονη Κάτια έρχεται στο GNTM για να βάλει… γκολ. Ο ανταγωνισμός και η συνύπαρξη με τα υπόλοιπα κορίτσια δεν την τρομάζει μιας και έπαιζε ποδόσφαιρο στην Εθνική Κύπρου για πολλά χρόνια. Έχει εμπειρία στο μόντελινγκ, το οποίο ήρθε απρόοπτα στη ζωή της και μέσω του Instagram. Αμέσως βρήκε πρακτορείο κι από τότε μέχρι και σήμερα εργάζεται ως επαγγελματίας μοντέλο. Δηλώνει ερωτευμένη με τον χώρο της μόδας και βλέπει το GNTM σαν μια νέα πρόκληση, μετά το ποδόσφαιρο.MOTTO: Αν όχι τώρα πότε;Η Yeva είναι 19 χρονών, κατάγεται από την Ουκρανία και ήλθε στην Ελλάδα με τη μητέρα της, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει εμπειρία στο χώρο της μόδας, ενώ η πρώτη της δουλειά ήταν σε ηλικία μόλις τριών ετών για την εταιρεία ρούχων της μαμάς της. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε πολύ το portfolio της και θεωρεί ότι αυτό είναι ο κρυφός άσος στο μανίκι της, μιας και την κάνει να νιώθει άνετα και γεμάτη αυτοπεποίθηση, όσον αφορά τις φωτογραφίσεις. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει ως χόμπι το pole dancing. Μέσα από αυτό και από την επαγγελματική της εμπειρία έχει μάθει να εκφράζει το ποια είναι και να παρουσιάζει τον εαυτό της πιο εύκολα, χαρακτηριστικά που πιστεύει ότι θα τη βοηθήσουν στο GNTM.MOTTO: Χωρίς να πέσεις κάτω δεν θα πας ψηλάΜε καταγωγή από την Κύπρο και την Αλβανία η 26χρονη Ζωή εργάζεται ως επαγγελματίας μοντέλο στην Κύπρο ενώ έχει κάνει δουλειές και στο Λονδίνο.Έχει σπουδές στη μουσική που, όπως λέει,είναι το πάθος της ενώ απολαμβάνει να παίζει πιάνο αλλά και να γράφει μουσική. Το GNTM για εκείνη είναι μία ευκαιρία να δει μια μεγαλύτερη αγορά μόδας, να μάθει περισσότερα πράγματα και να δημιουργήσει μελλοντικές συνεργασίες ενώ ελπίζει να αφήσει τη δική της νότα στον διαγωνισμό.MOTTO: “Work hard, dream big”Μπορεί η ταυτότητα της να γράφει Κωνσταντίνα εκείνη όμως νιώθει ότι το Κότι είναι αυτό που της ταιριάζει και αποτυπώνει την ελεύθερη φύση της. Είναι 21 χρονών και αποτελεί κράμα Ελλάδας και Νότιας Αμερικής, μιας και η μητέρα της είναι από τη Χιλή. Αγαπάει ό,τι έχει να κάνει με τέχνη για αυτό και οι σπουδές της είναι πάνω στη γραφιστική και το digital art. Από τα 16 της χρόνια ασχολείται με το μόντελινγκ ενώ είχε πάει και στο εξωτερικό για casting στο πρακτορείο Elite. Τα τελευταία χρόνια δουλεύει ως freelancer ενώ ασχολείται και με τατουάζ. Στο GNTM ήλθε για να σπάσει τα στερεότυπα για τα τατουάζ και τα μοντέλα ενώ η ίδια λέει ότι το δυνατό της σημείο είναι πως ξέρει να μεταμορφώνεται.MOTTO: Do it freestyle and experimentalΗ 19χρονη Μύρια είναι από την Κύπρο και σπουδάζει δημοσιογραφία ενώ συμμετέχει σε γνωστή εκπομπή της Κύπρου. Με το μόντελινγκ ασχολείται από τα 10 της χρόνια. Όταν είδε την αδελφή της να κάνει κάποιες δουλειές, γοητεύτηκε και ξεκίνησε να γράφει τη δική της σελίδα στον χώρο της μόδας. Αυτό που ξεχωρίζει από την πορεία της, μέχρι σήμερα, είναι οι πασαρέλες, που έχει κάνει, μιας και της έχουν προσφέρει μεγάλη εμπειρία και αυτοπεποίθηση. Αυτοχαρακτηρίζεται ως πολύ αθλητική αλλά και δυναμική. Όταν θέλει κάτι το πετυχαίνει σχεδόν πάντα. Το GNTM είναι ο τελευταίος και πολυπόθητος στόχος της και για αυτό δεν μπορεί να αρκεστεί σε κάτι λιγότερο από την επιτυχία.MOTTO: Όλα για κάποιο λόγο γίνονταιΗ Κατερίνα είναι 27 χρονών και έχει καταγωγή από τα Γιάννενα. Είναι παντρεμένη και μανούλα δύο παιδιών, έχει σπουδές στη Φιλολογία, ενώ έχει τελειώσει και αισθητική. Τα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται ως make-up artist. Δηλώνει καλλιτεχνική φύση αφού ασχολούνταν με τον χορό και τη μουσική για πολλά χρόνια. Το modelling είναι κάτι με το οποίο είχε πάθος από το Λύκειο. Ωστόσο δεν κατάφερε να κυνηγήσει το όνειρό της, μέχρι σήμερα, αρχικά γιατί δεν μπορούσε να πάει στη Θεσσαλονίκη για να βρει πρακτορείο και στη συνέχεια γιατί γεννήθηκαν τα δύο παιδιά της - 2 και 4 ετών - τα οποία είναι η προτεραιότητα της. Φέτος όμως αποφάσισε να εκπληρώσει το όνειρο της και να ασχοληθεί με τη μόδα, που τόσο πολύ αγαπάει, βάζοντας πλώρη για το GNTM.MOTTO: If you can dream it you can do itΗ Αλεξία είναι 25 χρονών, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και σπουδάζει δημοσιογραφία. Εδώ και 4 χρόνια εργάζεται ως plus-size μοντέλο. Επειδή έχει βιώσει προσωπικά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εύρεση εργασίας, δημιούργησε το πρώτο plus-size πρακτορείο στην Ελλάδα. Εκτός από τη μόδα της αρέσει πολύ και ο κινηματογράφος. Μάλιστα έχει φτιάξει ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Η ίδια δηλώνει ανταγωνιστική, πεισματάρα και κοινωνική. Πιστεύει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί με το σώμα της, την κάνουν να ξεχωρίζει.MOTTO: Nothing will change if nothing changesΗ Μαρίττα είναι 23 ετών και έχει καταγωγή από την Κύπρο. Έχει σπουδάσει Product Design και Marketing στην Αγγλία. Το μόντελινγκ μπήκε στη ζωή της κατά τη διάρκεια των σπουδών της, κάνοντας φωτογραφίσεις για καταλόγους ρούχων. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως «spiritual», πιστεύει στη δύναμη της ενέργειας -έχει και σχετικό τατουάζ-, στον διαλογισμό και στο manifestation. Δηλώνει ότι η απομόνωση, που έπρεπε να ζήσει κατά τη διάρκεια της καραντίνας στην Αγγλία καθώς και προσωπικές δυσκολίες, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, την έχουν κάνει πιο δυνατή ψυχικά και αυτό είναι ένα από τα «όπλα» της στο GNTM.MOTTO: Energy is everything / Αν το πιστεύεις αρκετά θα βγειΗ Τζούλια είναι 18 χρονων, γεννήθηκε στην Πελοπόννησο, μεγάλωσε στα Χανιά και έχει καταγωγή από την Ουκρανία. Έχει τελειώσει αισθητική αλλά δεν έχει προλάβει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις σπουδές της. Το GNTM είναι η πρώτη της απόπειρα με το μόντελινγκ μιας και δηλώνει εντελώς άπειρη. Σαν άνθρωπος χαρακτηρίζεται «juicy», αγαπησιάρα, πεισματάρα και πολύ κοινωνική. Όταν ήταν παιδί εμφάνισε λεύκη και παρά τα αρνητικά σχόλια, που έχει ακούσει κατά καιρούς, πιστεύει ότι αυτό είναι ένα από τα πιο δυνατά της σημεία. Και αυτό γιατί την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες κοπέλες μέσα στο GNTM και θα τη φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στον διαγωνισμό.MOTTO: It is what it is/ Everything happens for a reason/ Love is loveΗ Μικαέλα είναι 46 ετών, μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη με τον σύζυγο και την κόρη της ενώ η καταγωγή της είναι από τη Σλοβενία. Πριν από περίπου 20 χρόνια είχε στεφθεί Μις Σλοβενία και πήρε μέρος και στον διαγωνισμό Μις Κόσμος στις Σεϋχέλλες. Σταμάτησε να ασχολείται με το μόντελινγκ όταν αποφάσισε να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και φέτος επέστρεψε στον χώρο της μόδας μέσα από το GNTM, έχοντας στο πλευρό της, την κόρη της. Από μικρή ασχολείται με τον στίβο και είναι Βαλκανιονίκης στα 200m ενώ έχει βγει 6η στους «10 Χορούς» (τα στυλ του Latin και Ballroom). Εργάζεται ως καθηγήτρια ξένων γλωσσών ενώ η αντοχή και η πειθαρχία είναι τα δυνατά της σημεία. Στο GNTM έρχεται για να αποδείξει στον εαυτό της αλλά και τους γύρω της ότι μπορεί να τα καταφέρει.MOTTO: Βοήθησε όπου μπορείς να βοηθήσεις, μη κάνεις κακό σε κανέναν και κοίτα να περνάς καλά όσο μπορείςΗ Αλεξία είναι από την Αλβανία αλλά έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, όπου μένει μόνιμα. Στα 19 της χρόνια έχει ήδη 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο modelling, έχοντας καταφέρει να κλείσει μία μεγάλη γκάμα δουλειών, από φωτογραφίσεις μέχρι catwalks. Παρά την τρομερή αγάπη που έχει για αυτό που κάνει, έχει πάθος και με τον χορό και είναι κάτι με το οποίο ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς Hip-Hop, Salsa, Bachata και High Heels. Η ίδια δηλώνει ευαίσθητη αλλά και «εθισμένη» στη μόδα. Για αυτό και το δυνατό της σημείο για το GNTM είναι η ακόρεστη όρεξη της για το μόντελινγκ μιας και πάντα θέλει κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο.