Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές κινήσεις και στάση αναμονής μετά το ράλι
Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές κινήσεις και στάση αναμονής μετά το ράλι
Σε τροχιά σταθεροποίησης ο Γενικός Δείκτης με «μαξιλάρι» τις 2.400 μονάδες - Επόμενος μεγάλος στόχος οι 2.500 μονάδες - Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο ΑΔΜΗΕ
Σε ρυθμούς συσσώρευσης κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν το προβάδισμα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, χωρίς βέβαια τη δυναμική των προηγούμενων συνεδριάσεων. Η εγχώρια αγορά ευθυγραμμίζεται με το διεθνές κλίμα, κάνοντας μια εύλογη «στάση» προκειμένου να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και η ανθεκτικότητα της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.465,03 μονάδες. Σε περίπου έξι μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.464,46 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.470,90 μονάδες. Πρόκειται για νέο υψηλό 17 ετών, με το επόμενο ορόσημο να εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες.
Η σημερινή επιφυλακτικότητα θεωρείται φυσιολογική από τους αναλυτές. Ο ΓΔ προέρχεται από ένα εντυπωσιακό σερί ανόδου που ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον σε τεχνικά υπεραγορασμένα επίπεδα. Η ύπαρξη σημαντικών συσσωρευμένων κερδών ωθεί αρκετά χαρτοφυλάκια να αυξήσουν τη ρευστότητά τους, προχωρώντας σε ελεγχόμενες πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων, η ανθεκτική αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας και τα ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως «δίχτυ ασφαλείας», απορροφώντας αποτελεσματικά την προσφορά μετοχών.
Στο πεδίο της τεχνικής ανάλυσης, η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα ενδέχεται να διατηρηθεί μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν δύο κρίσιμες ζώνες. Οι 2.400 μονάδες αποτελούν πλέον την άμεση και ισχυρότερη ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη σε περίπτωση πιέσεων. Αντίθετα, οι 2.500 μονάδες συνιστούν τον επόμενο μεγάλο στόχο και το στοίχημα των «αγοραστών» για τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης ανοδικής κίνησης.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.465,03 μονάδες. Σε περίπου έξι μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.464,46 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.470,90 μονάδες. Πρόκειται για νέο υψηλό 17 ετών, με το επόμενο ορόσημο να εντοπίζεται στις 19 Νοεμβρίου 2009 και τις 2.497,15 μονάδες.
Η σημερινή επιφυλακτικότητα θεωρείται φυσιολογική από τους αναλυτές. Ο ΓΔ προέρχεται από ένα εντυπωσιακό σερί ανόδου που ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον σε τεχνικά υπεραγορασμένα επίπεδα. Η ύπαρξη σημαντικών συσσωρευμένων κερδών ωθεί αρκετά χαρτοφυλάκια να αυξήσουν τη ρευστότητά τους, προχωρώντας σε ελεγχόμενες πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων, η ανθεκτική αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας και τα ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως «δίχτυ ασφαλείας», απορροφώντας αποτελεσματικά την προσφορά μετοχών.
Στο πεδίο της τεχνικής ανάλυσης, η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα ενδέχεται να διατηρηθεί μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν δύο κρίσιμες ζώνες. Οι 2.400 μονάδες αποτελούν πλέον την άμεση και ισχυρότερη ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη σε περίπτωση πιέσεων. Αντίθετα, οι 2.500 μονάδες συνιστούν τον επόμενο μεγάλο στόχο και το στοίχημα των «αγοραστών» για τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης ανοδικής κίνησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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