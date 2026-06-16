Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι θα δουν έως και 450 ευρώ στους λογαριασμούς τους
Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί - Ποιοι θα δουν έως και 450 ευρώ στους λογαριασμούς τους
Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση, δεν συμψηφίζεται με οφειλές και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για άλλες παροχές - Πώς θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο προβλέπει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Το μέτρο αφορά χιλιάδες οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα λάβουν εφάπαξ ποσά που θα ξεκινούν από 150 ευρώ για ένα παιδί και θα φτάνουν τα 300 ευρώ για δύο παιδιά, τα 450 ευρώ για τρία παιδιά και ακόμη υψηλότερα ποσά για πολύτεκνες οικογένειες.
Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024.
Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» και προβλέπει ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή myAADE.
έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου,
έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.
Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.
Δεν απαιτείται καμία αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω των στοιχείων που διαθέτει η ΑΑΔΕ.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους προσθέσουν εξαρτώμενο τέκνο στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Στις περιπτώσεις αυτές, η ενίσχυση ή το επιπλέον ποσό που αναλογεί θα μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.
Το μέτρο αφορά χιλιάδες οικογένειες με παιδιά, οι οποίες θα λάβουν εφάπαξ ποσά που θα ξεκινούν από 150 ευρώ για ένα παιδί και θα φτάνουν τα 300 ευρώ για δύο παιδιά, τα 450 ευρώ για τρία παιδιά και ακόμη υψηλότερα ποσά για πολύτεκνες οικογένειες.
Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024.
Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» και προβλέπει ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή myAADE.
Τα εισοδηματικά κριτήριαΔικαιούχοι είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο:
έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου,
έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου.
Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.
Πότε θα καταβληθούν τα χρήματαΗ έκτακτη ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.
Δεν απαιτείται καμία αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω των στοιχείων που διαθέτει η ΑΑΔΕ.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους προσθέσουν εξαρτώμενο τέκνο στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Στις περιπτώσεις αυτές, η ενίσχυση ή το επιπλέον ποσό που αναλογεί θα μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.
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