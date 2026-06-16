Ασφάλεια «στην πράξη» περιμένουν να δουν οι πλοιοκτήτες για να ανάψουν ξανά τις μηχανές στα Στενά του Ορμούζ

Στάση αναμονής θα κρατήσουν πολλοί πλοιοκτήτες πριν ξεκινήσουν τα δρομολόγια στο Ορμούζ, είπε στους Financial Times ο επικεφαλής της Mitsui OSK Lines, του μεγαλύτερου διαχειριστή δεξαμενόπλοιων στον κόσμο





Ο Τζοτάρο Ταμούρα, διευθύνων σύμβουλος της Mitsui OSK Lines (MOL), δήλωσε στους Financial Times ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες θα περιμένουν προτού επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους μέσω των Στενών, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού χωρίς κανένα τέλος διέλευσης για τουλάχιστον 60 μέρες.



Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιμείνει ότι υπάρχει πλέον μια «ασφαλής, προστατευμένη και απολύτως καθαρή» διαδρομή μέσω των Στενών, τα οποία παραμένουν σχεδόν πλήρως κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η συμφωνία που ανακοίνωσε την Κυριακή οδήγησε σε πτώση της τιμής του πετρελαίου Brent, ωστόσο ο Ταμούρα εκτίμησε ότι η ναυσιπλοΐα δεν θα επιστρέψει άμεσα στην κανονικότητα.



«Αυτό που πρέπει να υπάρξει δεν είναι απλώς μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη και να μεταφραστεί σε πραγματικές συνθήκες στα Στενά του Ορμούζ, ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να αισθανθούν αρκετή ασφάλεια για να τα διασχίσουν», ανέφερε.



Ο ίδιος σημείωσε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, υπήρξαν πολλές αποτυχημένες προσπάθειες επαναλειτουργίας του διαύλου. «Με βάση την εμπειρία των τελευταίων δύο μηνών, θεωρώ λογικό να υποθέσουμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον μερικές εβδομάδες ή ακόμη και ένας μήνας», πρόσθεσε.



Ο Ταμούρα έκανε τις δηλώσεις του πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον Τραμπ, η οποία αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή. Ωστόσο, η MOL διευκρίνισε τη Δευτέρα ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας δεν μεταβάλλει την εκτίμησή του.







Διαχειρίζεται πάνω από 900 πλοία Η MOL διαχειρίζεται περισσότερα από 900 πλοία, εκ των οποίων πάνω από 200 μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα και χημικά, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο διαχειριστή δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως με βάση τον αριθμό των πλοίων.



Άλλες ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιοκτήτες έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), ο ειδικός οργανισμός του ΟΗΕ για τη ναυτιλία, θα πρέπει να συντονίσει τη διέλευση περίπου 500 πλοίων που περιμένουν να εγκαταλείψουν τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών.



Κλείσιμο Αρσένιο Ντομίνγκες, δήλωσε ότι ο οργανισμός «αξιολογεί τη δυνατότητα ασφαλούς διεξαγωγής των μεταφορών και της ναυσιπλοΐας, αποφεύγοντας πιθανούς κινδύνους όπως οι νάρκες αλλά και η συμφόρηση που θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα».



Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο οργανισμός συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου απομάκρυνσης των ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο για περισσότερες από 100 ημέρες.



«Ενθαρρυντικές εξελίξεις» Η Hapag-Lloyd, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, χαρακτήρισε τις εξελίξεις «ενθαρρυντικές» και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα πλοία της που βρίσκονται ακινητοποιημένα στην περιοχή θα μπορέσουν να αποπλεύσουν «αυτό το Σαββατοκύριακο».



Ο Φίλιπ Μπέλτσερ, διευθυντής ναυτιλιακών θεμάτων της ένωσης δεξαμενόπλοιων Intertanko, προειδοποίησε ότι απαιτείται «ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση» και ότι κάθε πλοίο πρέπει να προχωρεί σε ξεχωριστή αξιολόγηση κινδύνου πριν αποπλεύσει.



Δεν προτίθενται να επαναλάβουν άμεσα τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ οι πλοιοκτήτες, μέχρι να βεβαιωθούν ότι η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν και όσα προβλέπονται σε αυτή, έχει ουσιαστικό και πρακτικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της περιοχής, προειδοποίησε ο επικεφαλής του μεγαλύτερου διαχειριστή δεξαμενόπλοιων στον κόσμο., διευθύνων σύμβουλος της, δήλωσε στουςότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες θα περιμένουν προτού επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους μέσω των Στενών, παρά τη συμφωνίαπου προβλέπει την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού χωρίς κανένα τέλος διέλευσης για τουλάχιστονΟ πρόεδρος των ΗΠΑ,έχει επιμείνει ότι υπάρχει πλέον μια «ασφαλής, προστατευμένη και απολύτως καθαρή» διαδρομή μέσω των Στενών, τα οποία παραμένουν σχεδόν πλήρως κλειστά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η συμφωνία που ανακοίνωσε την Κυριακή οδήγησε σε πτώση της τιμής του πετρελαίου, ωστόσο οεκτίμησε ότι η ναυσιπλοΐα δεν θα επιστρέψει άμεσα στην κανονικότητα.«Αυτό που πρέπει να υπάρξει δεν είναι απλώς μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη και να μεταφραστεί σε πραγματικές συνθήκες στα Στενά του Ορμούζ, ώστε οι ναυτιλιακές εταιρείες να αισθανθούν αρκετή ασφάλεια για να τα διασχίσουν», ανέφερε.Ο ίδιος σημείωσε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, υπήρξαν πολλές αποτυχημένες προσπάθειες επαναλειτουργίας του διαύλου. «Με βάση την εμπειρία των τελευταίων δύο μηνών, θεωρώ λογικό να υποθέσουμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον μερικές εβδομάδες ή ακόμη και ένας μήνας», πρόσθεσε.Ο Ταμούρα έκανε τις δηλώσεις του πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον Τραμπ, η οποία αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή. Ωστόσο, η MOL διευκρίνισε τη Δευτέρα ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας δεν μεταβάλλει την εκτίμησή του.Πριν από τον πόλεμο, περισσότερο από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η θαλάσσια οδός είναι επίσης κρίσιμη για τη μεταφορά σιτηρών και καταναλωτικών αγαθών προς τις χώρες του Κόλπου.Η MOL διαχειρίζεται περισσότερα από, εκ των οποίων πάνω απόμεταφέρουν αργό πετρέλαιο, πετρελαϊκά προϊόντα και χημικά, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο διαχειριστή δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως με βάση τον αριθμό των πλοίων.Άλλες ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιοκτήτες έχουν επίσης επισημάνει ότι ο, ο ειδικός οργανισμός του ΟΗΕ για τη ναυτιλία, θα πρέπει να συντονίσει τη διέλευση περίπου 500 πλοίων που περιμένουν να εγκαταλείψουν τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών.Ο γενικός γραμματέας του IMO,, δήλωσε ότι ο οργανισμός «αξιολογεί τη δυνατότητα ασφαλούς διεξαγωγής των μεταφορών και της ναυσιπλοΐας, αποφεύγοντας πιθανούς κινδύνους όπως οι νάρκες αλλά και η συμφόρηση που θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα».Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο οργανισμός συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου απομάκρυνσης των ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο για περισσότερες από 100 ημέρες., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, χαρακτήρισε τις εξελίξεις «ενθαρρυντικές» και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα πλοία της που βρίσκονται ακινητοποιημένα στην περιοχή θα μπορέσουν να αποπλεύσουν «αυτό το Σαββατοκύριακο»., διευθυντής ναυτιλιακών θεμάτων της ένωσης δεξαμενόπλοιων, προειδοποίησε ότι απαιτείται «ιδιαίτερα προσεκτική προσέγγιση» και ότι κάθε πλοίο πρέπει να προχωρεί σε ξεχωριστή αξιολόγηση κινδύνου πριν αποπλεύσει.

Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, περίπου 135 πλοία διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά. Ο αριθμός αυτός έχει πλέον περιοριστεί δραματικά, ενώ ορισμένα πλοία επιχείρησαν τις τελευταίες εβδομάδες να εγκαταλείψουν την περιοχή κρυφά, κινούμενα νυχτερινές ώρες και με απενεργοποιημένα τα συστήματα GPS.



Παρά τις συνεχιζόμενες αμοιβαίες επιθέσεις, ορισμένοι πλοιοκτήτες, όπως η ελληνική εταιρεία δεξαμενόπλοιων Dynacom, συνέχισαν να δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν, ενώ άλλοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα.



Οι δηλώσεις του Ταμούρα υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι σημαντικό τμήμα της ναυτιλιακής βιομηχανίας θα διατηρήσει πιο επιφυλακτική στάση ακόμη και μετά την παράταση της εκεχειρίας.



Ο επικεφαλής της MOL, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Απρίλιο, δήλωσε επίσης ότι αντιτίθεται στις προσπάθειες του Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης στα Στενά, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τους διεθνείς κανονισμούς που διασφαλίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.



Η ιαπωνική εταιρεία κατάφερε να απομακρύνει τέσσερα πλοία από τον Κόλπο πριν από τη συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών, χωρίς να καταβάλει τέλη στο Ιράν. Ωστόσο, εξακολουθεί να έχει τουλάχιστον επτά πλοία που αναμένουν άδεια διέλευσης.



Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, έχει δηλώσει ότι οι επιτυχείς διελεύσεις οφείλονται στις προσπάθειες της ιαπωνικής διπλωματίας. Ο Ταμούρα, πάντως, άφησε να εννοηθεί ότι καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η παρέμβαση άλλων χωρών, όπως το Ομάν και η Ινδία, που συνδέονταν με τα πλοία μέσω της σημαίας τους, των πελατών ή του τελικού προορισμού των φορτίων.



«Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, οι αρμόδιες αρχές και οι κυβερνήσεις είχαν αναλάβει πρωτοβουλίες, οπότε είχαμε την τύχη να υπάρξουν θετικές εξελίξεις», δήλωσε.



Οι μετοχές της MOL έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 20% στο χρηματιστήριο του Τόκιο από τις αρχές του έτους, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 2,1 τρισ. γεν (13 δισ. δολάρια), ενώ το επενδυτικό κεφάλαιο Elliott Management πιέζει για αλλαγές με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων προς τους μετόχους.