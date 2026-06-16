Μαρία Καβογιάννη για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: Πάτησε τον γαμπρό και στα δύο πόδια
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Μαρία Καβογιάννη Δανάη Μπάρκα Γάμος Γαμπρός

Μαρία Καβογιάννη για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: Πάτησε τον γαμπρό και στα δύο πόδια

Ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό να τη βλέπω ντυμένη νύφη, είπε η ηθοποιός

Μαρία Καβογιάννη για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: Πάτησε τον γαμπρό και στα δύο πόδια
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία στιγμή από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα μοιράστηκε η Μαρία Καβογιάννη, σχολιάζοντας ότι η νύφη ακολούθησε το έθιμο πατώντας ότι μόνο το ένα, αλλά και τα δύο πόδια του γαμπρού.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η παρουσιάστρια και ηθοποιός παντρεύτηκε στη Μεσσηνία με τον Φάνη Μπότση, παρουσία συγγενών και αγαπημένων προσώπων τους, με τη Μαρία Καβογιάννη να βρίσκεται ανάμεσά τους. Σε δηλώσεις που έκανε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου μίλησε για το μυστήριο, σχολιάζοντας ότι συγκινήθηκε βλέποντας τη Δανάη Μπάρκα, που τη γνωρίζει από όταν ήταν παιδί, να παντρεύεται.

Όπως δήλωσε η ηθοποιός:  «Ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό να τη βλέπω ντυμένη νύφη, γιατί την ξέρω από τριών χρονών. Πάτησε τον γαμπρό και στα δύο πόδια».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
55 ΣΧΟΛΙΑ

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