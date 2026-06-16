«Γλυκιά μου»: Η χειραψία του Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν στη G7 που έγινε viral, ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει όσα είπαν
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«Γλυκιά μου»: Η χειραψία του Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν στη G7 που έγινε viral, ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει όσα είπαν

Η χειραψία των περίπου 13 δευτερολέπτων μονοπώλησε το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G7

«Γλυκιά μου»: Η χειραψία του Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν στη G7 που έγινε viral, ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει όσα είπαν
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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το τελευταίο 24ωρο η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας.

Τα πλάνα από τον θερμό, αλλά και άβολο, χαιρετισμό του Αμερικανού προέδρου με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας έγιναν αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν τη μακρά χειραψία τους, αλλά και τη φιλική διάθεση που επέδειξε ο Τραμπ απέναντί της.

«Γλυκιά μου»: Η χειραψία του Τραμπ με την Μπριζίτ Μακρόν στη G7 που έγινε viral, ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει όσα είπαν
Η Μπριζίτ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ

Τι αποκάλυψε  ειδικός στην ανάγνωση χειλιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το περιεχόμενο της σύντομης συνομιλίας τους, με την ειδικό στην ανάγνωση χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ να επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα λόγια που αντάλλαξαν μπροστά στις κάμερες, μιλώντας στην Daily Mail.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Τραμπ φέρεται αρχικά να είπε στον Εμανουέλ Μακρόν «Είμαι έτοιμος για απόψε», πριν στραφεί προς τη Μπριζίτ Μακρόν. Όπως υποστηρίζει η Χίκλινγκ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας λέγοντας «Γεια σου, γλυκιά μου», με εκείνη να του απαντά «Χρόνια πολλά», αφού ο Αμερικανός πρόεδρος πριν λίγες ημέρες έγινε 80 ετών.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε πλήθος σχολίων, ενώ αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν τη χειραψία των δύο ως μια μικρή «διελκυστίνδα», καθώς διήρκεσε περίπου 13 δευτερόλεπτα.

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Μετά τη σύντομη φωτογράφιση, ο Τραμπ κράτησε εκ νέου το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν και τη βοήθησε να κατέβει από την εξέδρα, συνεχίζοντας για λίγα δευτερόλεπτα τη συνομιλία τους, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος παρακολουθούσε χαμογελώντας.

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